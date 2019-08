Méthodes et outils d'analyse de la Business Intelligence

C e chapitre est consacré aux techniques et aux méthodes d'analyse des données de l'entreprise pour améliorer la prise de décision. Les incontournables statistiques sont au programme, mais aussi l'analyse prédictive tout comme les arbres de décision sans omettre le data mining et le text mining.

Analyse des données

En complément de cet étude, on accordera un intérêt particulier à l'utilisation d'Excel, désormais une brique essentielle de la stratégie décisionnelle de Microsoft Corp. Au programme : Powerpivot et power query, le langage Dax etc... D'autre part, les techniques et technologies d'analyses massives nées et formalisées dans les laboratoires de recherche des principaux acteurs du web tels que Google Corp, Apache ou Yahoo Corp sont regroupées au chapitre big data

Les principaux outils d'analyse de données

Méthodes d'analyse statistiques de la Business Intelligence

Méthodes et outils d'analyse statistiques de la Business Intelligence. Analyse de données et analyse multidimensionnelle OLAP langage R

Analyse prédictive et réseau de neurones, définition

Analyse prédictive et réseau de neurones Méthodes et outils d'analyse de la Business Intelligence.

Qu'est-ce qu'un arbre de décision ?

Qu'est ce qu'un arbre de decision ? Comment le bâtir, comment l'utiliser, quelles en sont les variantes ? Méthodes et outils d'analyse de la Business Intelligence.

Data Mining, explorer les données du Data Warehouse

Il ne suffit pas de stocker une multitude de données au sein d'une base spécialisée, Data Warehouse ou Big Data, encore faut-il les exploiter. C'est là le rôle du Data Mining qui, bien utilisé, saura tirer les enseignements contenus dans cette masse de données bien trop importante pour se contenter des seuls outils statistiques. Voyons, le principe, les méthodes utilisées, les outils et un cas concret mettant en évidence l'importance de la qualité des données.

Qu'est-ce que le Text Mining ?

Définition et outils de Text Mining, un premier exemple historique pour bien comprendre l'importance d'extraire le sens de documents non structurés, suivi d'un second exemple bien plus récent où cette idée d'extraire des résumés synthétiques pour créer des documents d'intérêts en automatique prend tournure sur le web pour au final construire une wikipedia bis entièrement automatiquement.

DataVisualisation, Dataviz, exploitation graphique des données

La datavisualisation ou Dataviz, est une forme représentation graphique des données afin d'en extraire un sens compréhensible par le plus grand nombre. C'est un précieux outil lorsque les données sont abondantes et que la complexité ne permet pas aux outils plus classiques d'extraire du sens.

Analyse avec excel

Excel et la Business Intelligence

Quels sont les avantages et les inconvénients d'utiliser Excel comme outil utilisateur de la Business intelligence? Excel est en effet devenu au fil du temps un outil Business Intelligence à part entière, voir notamment Power Pivot et Power View.

Excel, clé de la démocratisation de la BI

La Business Intelligence est toujours en phase de démocratisation. C'est un fait. Les acteurs de terrain ont des besoins toujours plus pressants en matière d'informations décisionnelles. Microsoft Excel peut-il être la solution du déploiement de l'aide à la décision auprès de tous les acteurs de l'entreprise?

Analyse multidimensionnelles

OLAP On Line Analytical Processing

Hyper Cube OLAP, outil d'analyse multidimensionnelle, une brique essentielle de la business intelligence analytique.

Base OLAP Le modèle de E. F. CODD

Le modele OLAP, les 12 regles de Dr E F CODD. Méthode,outils,gestion de projet,exemples et références

Concevoir le cube OLAP

Concevoir un cube OLAP, les principales erreurs de conception. Outil d' analyse multidimensionnelle brique essentielle de la business intelligence.

Plus classique, le modèle multidimensionnel OLAP, quel que part, l'ancêtre putatif des tables pivots, tableau croisé dynamique pour la traduction française.

Tables pivots, tableau croisé dynamique

