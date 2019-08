Meilleurs livres Big Data

L es livres de référence Big Data et machine learning, sept ouvrages pour bien comprendre les principes et les enjeux. Les quelques livres consacrés au Big Data présentés ici sont particulièrement destinés aux managers qui souhaitent se forger un solide bagage intellectuel sur la question afin de prendre les décisions d'orientation les plus raisonnables.

Livres à lire Big data

Le thème du Big Data et du machine learning occupe depuis déjà quelques années une large place dans le quotidien des entreprises. Il n'est guère raisonnable de se contenter d'informations éparses piochées, de-ci de-là, dans la presse où sur le web.Ce n'est pas ainsi que l'on se construit une connaissance solide et rationnelle. Seuls des ouvrages soigneusement choisis sont susceptibles d'enrichir et de structurer ses connaissances.Il importe de bien comprendre que le Big Data , ce n'est pas le "Graal" à la portée de tous.

Il n'est pas non plus prudent d'écouter avec trop d'intérêt les vendeurs de solutions qui résument la problématique à ses aspects technologiques et techniques. Les enjeux réels du projet Big Data sont d'une tout autre dimension.

› 1. Cet ouvrage est un bon outil d'apprentissage pour mieux cerner la notion de Big Data et du Machine Learning. Un peu technique, il s'adresse de préférence à des managers déjà bien sensibilisés aux concepts des systèmes d'Informations, telles les bases de données. Les responsables techniques, comme les DSI, pourront l'utiliser comme ouvrage d'initiation et d'auto-formation afin d'être mieux armés pour suivre, voire piloter un projet Big data dans l'entreprise.

Pirmin Lemberger, Marc Batty,...272 pagesPrix : 30 Euros, 22 Euros en version KindleDispo chez :

› 2. Quand on ne s'appelle pas Google, Amazon ou Facebook, le Big Data s'inscrit dans un schéma plus global d'assistance technologique au processus décisionnel en entreprise. L'ouvrage "Les nouveaux tableaux de bord des managers", repositionne ainsi le big Data. Ce livre est une référence auprès des managers, consultants, chefs de projets décisionnels, formateurs et enseignants.

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le projet décisionnel en totalité

Alain Fernandez Eyrolles 6ème édition

495 pages

Prix : 35 euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

& PDF ou ePub Format Kindle

› 3. Cet ouvrage est franchement orienté "managers". Il évite volontairement les concepts un peu trop techniques et donne quelques outils pour évaluer le "Pour" et le "Contre" en connaissance de cause. Il est urgent de démythifier les discours trop enthousiastes et trop commerciaux des vendeurs de solutions "toutes prêtes".

Stratégie Big Data

Thomas Davenport

Pearson

264 pages

Prix : 28 Euros



Dispo chez :

www.amazon.fr

› 4. Une bonne introduction au Big Data. Les auteurs exposent dans un langage clair toutes les facettes de la problématique, et dessinent les perspectives et les mutations qui nous attendent déjà. Ce livre est un best-seller de sa catégorie aux États-Unis.

Big Data

La révolution des données est en marche

Kenneth Cukier, Viktor Mayer-Schoenberger

Robert Laffont

296 pages

Prix : 21 Euros



Dispo chez :

www.amazon.fr , Format Kindle

› 5. Un excellent ouvrage d'Evgeny Morozov qui, d'une plume acerbe, nous offre une analyse pertinente et sans concession. Ce livre nous ouvre les yeux sur les conséquences sociétales de l'essor du Big data, et plus généralement du numérique à moyen terme. Cette lecture s'impose pour bien saisir les enjeux du projet. L'analyse complète est disponible ici : livres impact des algorithmes et du big data.

Le mirage numérique

Pour une politique du Big Data

de Evgeny Morozov

Les Prairies Ordinaires

130 pages 16 Euros



Dispo chez :

www.amazon.fr

› 6. Une courte et excellente étude de Dominique Cardon à propos des enjeux du Big Data et de la réalité des algorithmes. L'analyse complète est disponible ici : livres impact des algorithmes et du big data.

À quoi rêvent les algorithmes

Nos vies à l'heure des big data

de Dominique Cardon

La république des idées

105 pages 10 Euros



Dispo chez :

www.amazon.fr

› 7. Un bon ouvrage pour bien comprendre l'ecosystème Hadoop : MapReduce, HDFS, HBase, ZooKeper...

Voir ici pour des précisions sur le concept Hadoop.

Hadoop The Definitive Guide

Tom White

O'Reilly Media 4ème édition révisée 2015

756 pages

Prix : 32 Euros, 24 Euros au format Kindle

Dispo chez :

www.amazon.fr & Format Kindle

Voir aussi Les livres du Data Mining Sélection de livres pour bien comprendre les principes des analyses quantitatives de données

o o o





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 125)