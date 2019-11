Faire un Mind map, c'est facile !

R éaliser un Mind Map n'est pas une affaire en soi. Un papier et quelques feutres de couleurs et l'affaire est jouée. Les idées viennent toutes seules au fur et à mesure. Ah ! au fait, une gomme est aussi forte utile. On ne réussit pas du premier coup, d'ailleurs c'est un peu le but du jeu, il s'agit de tâtonner. Un bon logiciel, open source de préférence, est encore une meilleure solution. Voyons tout cela avec une petite méthode en cinq temps, une infographie et de nombreux exemples.

Principe du Mind map

Le Mind map, mis au point par le psychologue britannique Tony Buzan (décédé en 2019), est un excellent outil pour organiser ses idées en établissant des relations par association. Bien plus pratique qu’une liste ou qu’un tableau, il facilite la construction de la structure globale de son projet en intégrant naturellement un principe visuel de hiérarchisation des idées. Il s'agit simplement de bâtir une arborescence d'idées ou de concept, en identifiant les liens les connectants l'un à l'autre.

Un outil de réflexion intuitif

D’un usage quasi intuitif, il suffit de quelques essais pour domestiquer l’outil. On parvient assez rapidement à une vision exhaustive d’un thème et de l’ensemble de ses dépendances.

Mind map est aussi traduit en français par carte heuristique, carte des idées ou carte mentale. Toutefois, le terme anglo-saxon est passé dans le langage courant et nous continuerons à l’utiliser pour la suite de cette étude.

Voyons maintenant 5 recommandations pour réaliser un Mind map personnalisé.

Comment réaliser un Mind map en 5 temps

Temps 1 Pour commencer, vous positionnez l’idée principale au centre de la feuille.

Puis, sans trop vous creuser la tête, vous représentez les grandes idées que vous inspire ce thème sous forme de ramifications à partir de ce point central.

Ensuite, vous déclinez chacune de ces branches et créez de nouveaux rameaux. Ce sont les idées secondaires. Elles sont alors nécessairement hiérarchisées.

Attention, la gomme est aussi indispensable que le crayon. On corrige, on recommence, on ajuste.

N'hésitez pas à mettre de la couleur et des icônes représentatives, le Mind map en sera encore plus parlant.

Ces quelques instructions sont bien suffisantes pour décrire le déroulement de création d’une carte avec le Mind map tant le principe est simple et naturel.

Cet exercice est particulièrement stimulant. Au fur et à mesure de l’avancement du processus, la structure se précise, de nouvelles idées surgissent et le plan prend forme.

La carte n’est pas verrouillée une fois pour toutes. Elle sera retravaillée, modifiée et complétée au fur et à mesure de l’avancement dans l’acquisition des savoirs. On ne peut pas tout prévoir, il faut donc se laisser le loisir de modifier ses plans si on le juge nécessaire.

Infographie : Faire un Mind Map

Nous poursuivons avec quelques exemples de Mind map, le premier est une ébauche à la main, les trois suivants sont réalisés en utilisant Xmind, un outil informatique open Source.

ébauche de Mind Map Management

Un exemple de formation au management

Ce Mind Map d'autoformation au management repose peu ou prou sur la structure du site Piloter.org dédié à ce thème.Il correspond aux diverses formations que j'ai pu délivrer au fil des années.



Un deuxième exemple de formation à la philosophie

Si chacun d'entre-nous se laisser aller à consacrer un peu de temps à s'initier aux fondamentaux de la philosophie, les relations entre les "humains" de l'entreprise notamment seraient un peu moins tendues. Mais ce n'est que mon opinion. Quoi qu'il en soit je vous propose ci-après une ébauche de Mind Map d'initiation aux rudiments de la philosophie.



Un deuxième exemple de formation à la permaculture

Nous devons tout à la terre. Il serait temps de cesser de la maltraiter et de cultiver d'une manière un peu plus responsable. La permaculture est aussi accessible aux cultivateurs occasionnels qui prennent plaisir (on les comprend !) à faire pousser quelques végétaux, décoratifs, comestibles ou les deux, ce n'est pas incompatibles loin s'en faut. Je vous propose une ébauche de Mind Map d'initiation à la permaculture réalisé par un proche ingénieur agronome.



Utiliser Xmind, un outil de création de Mind map

Il est plus qu’utile de prendre le temps d’apprendre à utiliser un logiciel de Mind mapping, open source de préférence. La création et les modifications de la carte sont alors d’une simplicité enfantine. XMind, produit choisi parmi tant d’autres pour cet exemple, ne déroge pas à la règle des outils proposés en open source.

Pour les utilisateurs plus exigeants, les versions professionnelles des outils Open Source sont généralement proposées à un prix tout à fait abordable au vu des fonctions offertes.

L'outil Xmind propose divers type de graphiques pour stimuler la créativité, offrir un éclairage sensé sur des thèmes un peu complexe et aussi pour dynamiser le travail en équipe. Ainsi on peut utiliser des diagrammes de réflexion tels que le mind map bien sûr mais aussi le diagramme en arête de poisson, arbre de décision, organigrammes etc...

Xmind est compatible avec evernote. Les graphes réalisés sont exportables en différents formats : Microsoft office, images ou PDF entre autres.

xmind : le site éditeur

Voir aussi freeplane, un autre outil de Mind Mapping open source tout à fait digne d'intérêt: le site éditeur

Ayoa est aussi un produit à étudier: le site éditeur

