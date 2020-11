Exemple de tableau de bord pour la PME

E xemple de tableau de bord sous excel ® à réaliser soi-même. Ce tableau de bord est parfaitement adapté aux besoins d'une PME, d'un service autonome ou d'une fonctin spécifique telle la conduite de projet. Le modèle de tableau de bord est à télécharger.

Modèle type sous Excel Microsoft

Le tableau de bord n'est pas qu'un assemblage informe d'indicateurs aussi bien choisis soient-ils. Pour remplir son rôle d'instrument d'aide à la décision, il sera composé avec soin.

Bien que l'aspect esthétique ne soit pas à négliger pour nourrir le confort et le plaisir de l'utilisateur, ce n'est pas non plus la l'unique finalité du projet.

Le tableau de bord est avant tout un passeur de sens, il assure l'accès le plus immédiat à l'information clé du moment, celle dont le décideur a le plus besoin pour conduire ses activités.

Composition et ergonomie

Pour cela, le tableau de bord est structuré et organisé selon une logique bien précise.L'exemple de tableau de bord ci-après propose 3 secteurs. Chacun de ces secteurs comporte une sélection d'indicateurs judicieusement choisi pour équilibrer l'information.

Chaque indicateur est présenté en utilisant le graphique le mieux adapté, c'est à dire, en parfait accord avec la nature de l'information et au sens que l'on souhaite communiquer. Ce peut-être un tachymètre, un thermomètre, une courbe, un diagramme polaire type radar, un diagramme à bulles.

Ils ne sont pas interchangeables. Les uns sont plus efficaces pour représenter une tendance ou un progrès d'autres seront choisis pour visualiser une évolution dans le temps ou encore pour comparer ou rapprocher des grandeurs.



Modèle exemple de tableau de bord

(Image extraite de L'essentiel du tableau de bord )

Les indicateurs équilibrés

Pour améliorer efficacement la performance, il ne suffit pas de se focaliser sur l'objectif et de ne suivre que le progrès en cours. Le bon décideur se passe d'oeillères. Pour cela, il est indispensable d'équilibrer les indicateurs, non pas au sens des Balanced Scorecards , ce n'est pas le propos, mais au sens d'une perception globale et d'un comportement responsable.

Ainsi, à titre d'exemple, il n'est peut-être pas raisonnable de chercher à accélérer les temps de cycle, sans se préoccuper des effets pervers induits (frais, personnel, moral...). Le tableau de bord responsable présentera les indicateurs mesurant l'ensemble du contexte d'amélioration de la performance.

Cet exemple de tableau de bord, proposé ici en quelques lignes, est traité en totalité dans l'ouvrage de référence (5ème étape de la démarche, outil nº13). Il est hautement recommandé de lire la démarche en totalité avant de se lancer.

Remarque : Equiper un tableau de bord de pilotage d'un outil performant de cartographie, contribue à accroître significativement le confort d'utilisation et la pertinence de l'outil. C'est d'autant plus juste lorsqu'il s'agit d'évaluer la réalité de performances régionales en fonction des potentialités locales.



Toutes les fiches pratiques, dont le IMPORTANT :Toutes les fiches pratiques, dont le modèle exemple complet de tableau de bord de la société Nivelma , sont à télécharger sur le site.

À ce sujet, voir aussi

Méthode de conception du système de tableaux de bord

Un tableau de bord est un instrument de pilotage, c'est donc un instrument d'aide à la décision, on ne le répétera jamais assez. Aussi, gare à ne pas laisser l'arbitraire et l'inexpérience s'occuper de la conception et de la réalisation de cet outil essentiel pour tous les manager et toutes les équipes autonomes. Suivre une méthode n'est pas qu'une exigence, c'est la seule manière de réussir ce délicat projet. Voyons tout cela.

Un projet, ça se pilote. C'est une évidence. Encore faut-il disposer du bon instrument. Voyons comment concevoir et réaliser le tableau de bord de pilotage du projet. Étudions l'exemple du modèle 5 cadrans. Une démarche spécifique afin de concevoir un tableau de bord multi cadrans dédié au pilotage de projet pour mieux anticiper les dérives potentielles et saisir les opportunités.

Pour mieux concevoir le tableau de bord et ainsi mieux l'utiliser il est plus qu'utile de bien connaître les 5 rôles essentiels du tableau de bord: -1- Réduire l'incertitude -2- Stabiliser l'information -3- Faciliter la communication -4- Dynamiser la réflexion -5- Maîtrise du risque

