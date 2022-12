Prenez le temps de concevoir le tableau de bord avant d'essayer de le réaliser

Ne vous jeter pas sur Excel, ne foncez pas sur les tutos pour visionner les vidéos d'indicateurs et les copier à l'identique. Si on espère qu'il serve à quelque chose, un tableau de bord se conçoit avant de se réaliser. Commençons par un dialogue plus vrai que nature et poursuivons avec une démarche concrète, pratique, aguerrie et commentée.

Quand le directeur commande un tableau de bord

— Dites—moi, Martin— Oui, Monsieur le Directeur— Vous sauriez-faire un tableau de bord — Euh… Oui, oui, bien sûr Monsieur !— Parfait ! Abandonnez tous vos travaux en cours et occupez-vous en priorité.

De retour à son bureau, Martin se jette sur Google et pianote : « Comment faire un tableau de bord ? »

Il sourit. La question a porté ses fruits au-delà de ses espérances.

— Excel ça n'a l'air pas mal du tout. Je vais partir là-dessus.



Entre Élodie, la nouvelle stagiaire.— Tu t'y connais en Excel ?— Je suis une experte !— Et si tu me faisais un tableau de bord pour le big boss ?— Pas de problème, il y a plein de tutos sur le web.— J'ai vu oui, profites-en !

Le lendemain...

— Regardez Monsieur Martin, j'ai travaillé toute la nuit pour le préparer. Vous en pensez quoi ?



Martin se recule pour mieux l'admirer :

— Super ! Je le montre au directeur immédiatement.



Toc Toc Toc

— Entrez ! Ah c'est vous Martin.

— Regardez Monsieur le directeur le beau tableau de bord que je vous ai fait.

— Déjà ? Vous ne perdez pas de temps !

— J'ai travaillé toute la nuit pour le préparer.

— Montrez-moi ça.

— Voyez sur mon portable...

— C'est quoi cette m**de ? Je ne vous ai demandé un tableau de bord, pas un arbre de Noël !

— Mais... Mais...

— Je veux piloter les activités, je veux suivre le progrès des actions engagées, je veux une aide à la prise de décision. C'est plus clair maintenant ?



Eh oui ! Comme beaucoup, Martin n'a rien compris au concept du tableau de bord !

Alors avant de vous ruer sur Internet pour trouver des modèles prêts à l'emploi réfléchissez au Quoi et au Pourquoi avant de passer au Comment le faire.

Quoi, Pourquoi et Comment

Quoi

Le tableau de bord est le système de mesure d'une démarche de progrès. Il permet d"évaluer la conformité du rythme de progression et oriente les actions dans la bonne direction.

Si l'on veut progresser, il est plus que nécessaire de baliser le parcours et d'orienter et de mesurer son effort. C'est là le rôle du tableau de bord et des indicateurs de performance. Mais pas seulement. Un tableau de bord doit aussi être en mesure de signaler un état, de faciliter l'analyse dudit état et, cherry on the cake, de suggérer des pistes d'amélioration. Là, c'est le summum, l'accession à l'Olympe des outils de gestion. Mais pas seulement. Un tableau de bord doit aussi être en mesure de signaler un état, de faciliter l'analyse dudit état et, cherry on the cake, de suggérer des pistes d'amélioration. Là, c'est le summum, l'accession à l'Olympe des outils de gestion.

Encore un peu de patience avant de se lancer dans le développement Excel. La conception est bien en amont de la réalisation et c'est le sujet du paragraphe suivant.

Cela dit, à la décharge de Martin, encore faut-il connaître précisément les

La démarche de conception se déroule cinq étapes

Étape 1. Sélection des axes d'action Une stratégie bien conçue se décline nécessairement en une sélection d'axes d'action bien précis. Le tableau de bord sert à mesurer sa progression selon lesdits axes. Autrement dit, le tableau de bord est l'instrument clé du déploiement de la stratégie sur le terrain. Voyons comment définir simplement une démarche de progrès. Cette méthode en cinq outils est tout à fait adéquate pour une PME ou un service disposant d'une certaine autonomie. 1. Identifier les principales sources de revenu

Savoir ce qui fait vivre l'entreprise est un préalable incontournable. Quels clients actuels à forte rentabilité ou en devenir, quels produits rentables actuels ou en devenir... sont quelques exemples de questions à se poser et à y répondre. 2. Se situer sur la marché

Où en est la concurrence par produit, quelles sont les perspectives de croissance, analyse des opportunités, analyse des menaces...

Voir ici pour plus d'information : Se positionner sur le marché. 3. Évaluer les attentes des clients Recueillir les avis clients et prospects, identifier, autant que faire se peut, les attentes, décoder l'échelle de valeur des clients. 4. Repérer les principaux leviers

Identification des forces et des faiblesses, mise en évidence des leviers de succès, mise en évidence des faiblesses à combattre le cas échéant. 5. Évaluer et choisir les axes de progrès

Maintenant, nous sommes parfaitement armés pour définir les axes de progrès les plus opportuns. Pour réaliser cette première étape, une étude Swot s'impose. Ce n'est pas l'Alpha et l'Oméga de la

Voir ici : Pour réaliser cette première étape, une étude Swot s'impose. Ce n'est pas l'Alpha et l'Oméga de la démarche stratégique mais c'est tout de même un excellent outil pour fédérer les intelligences autour de la problématique.Voir ici : Analyse Swot

Les objectifs adaptés aux réalités du terrain doivent impérativement orienter les actions dans le sens du progrès choisi.

Voir ici : Comment choisir un objectif de performance et là : Objectif Smart, qu'est-ce donc ?.

Une mesure de risques n'est pas superflue : Gestion des risques.

Voir ici : Choisir les KPI et là :Définition Indicateur de Performance.

Voir ici : Tableau de bord du décideur.

Ces cinq étapes de conception et les quinze outils pratiques s'y afférant sont précisément décrits dans le livre ci-après, la référence du thème depuis bien des années.

Guide pratique pour concevoir et réaliser le tableau de bord

5 étapes, 15 outils et 15 fiches pratiques pour concevoir et réaliser son tableau de bord de pilotage avec Microsoft Excel. Livre de référence du site...

L'essentiel du tableau de bord

Méthode complète et mise en pratique avec Microsoft Excel

Alain Fernandez

5ème édition Eyrolles

280 pages

☛ Voir la fiche du livre »»»

Format ebook : PDF & ePub, Kindle

La réalisation avec Excel

Une fois la phase de conception réalisée et parfaitement conforme aux besoins et aux attentes autant de l'entreprise que de ses utilisateurs, il est maintenant temps d'ouvrir Excel et de démarrer la phase de réalisation proprement dite.

Pas d'inquiétude, la deuxième partie de l'ouvrage L'essentiel du tableau de bord" cité ci-dessus est intégralement consacrée à la réalisation d'un tableau de bord de pilotage avec Excel en cinq temps et quinze fiches pratiques.

Temps 1. Piqûre de rappel

Un rapide survol des principes d'Excel®

Fiche pratique n° 1 – Principe et structure d'Excel®

Fiche pratique n° 2 – Utiliser les formules et les fonctions



Fiche pratique n° 3 – Construire les indicateurs

Fiche pratique n° 4 – Professionnaliser la présentation des pages

Fiche pratique n° 5 – Définir les accès aux vues de détails



Fiche pratique n° 6 – Utiliser le bon graphique

Fiche pratique n° 7 – Utiliser l'outil de cartographie pour analyser les données

Fiche pratique n° 8 – Utiliser les sparklines pour étudier vos données



Fiche pratique n° 9 – Utiliser les scénarios

Fiche pratique n° 10 – Utiliser le solveur

Fiche pratique n° 11 – Utiliser les tableaux croisés dynamiques



Fiche pratique n° 12 – Utiliser les macros et les fonctions personnalisées pour automatiser et standardiser les tableaux de bord

Fiche pratique n° 13 – Utiliser les indicateurs programmés

Fiche pratique n° 14 – Connecter une feuille Excel® à une base de données extérieure

Fiche pratique n° 15 – Utiliser une base OLAP

Et maintenant, on peut s'intéresser aux différents type d'indicateur.

Voir notamment ici : Et maintenant, on peut s'intéresser aux différents type d'indicateur.Voir notamment ici : Comment réaliser un indicateur jauge

Formations vidéos en ligne

Plusieurs formation vidéos gratuites sont disponibles : une première en deux volets pour concevoir et réaliser le tableau de bord, ainsi que plusieurs tutos pour réaliser des indicateurs jauges en plusieurs version et un vumètre. Un tuto d'apprentissage des tableaux dynamiques est aussi disponible.

À ce sujet, voir aussi

Conception du système de tableaux de bord

Un tableau de bord est un instrument de pilotage, c'est donc un instrument d'aide à la décision, on ne le répétera jamais assez. Suivre une méthode n'est pas qu'une exigence, c'est la seule manière de réussir ce délicat projet. Voyons tout cela.

Et votre système de mesure de la performance alors ? Êtes-vous certain de son efficacité et de sa pertinence ? Un audit permet de s'en assurer. Voyons un cas pratique…

Exemples de tableaux de bord métier. Chaque métier de l'entreprise, que ce soit les RH, le service commercial, le marketing ou encore la DSI pour ne citer que ceux-ci, exige un tableau de bord bien spécifique.

À lire pour mieux maîtriser la mesure de la performance au service de l'aide à la décision pour tous

Une démarche concrète pour bâtir un système de pilotage de la performance afin d'assurer la délégation concrète et complète de la prise de décision auprès des managers et des équipes de terrain autonomes...

Les tableaux de bord du manager innovant

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Alain Fernandez

Éditeur : Eyrolles

Pages : 320 pages

☛ Consultez la fiche technique »»»

Pour acheter ce livre :

Format ebook : PDF & ePub, Format Kindle

Un système de Business Intelligence ne sert qu'à faciliter la prise de décision pour tous les niveaux de l'entreprise. Encore faut-il disposer de tableaux de bord de nouvelle génération judicieusement adaptés...

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le projet Business Intelligence clés en main

Alain Fernandez

6ème édition Eyrolles

468 pages

☛ Voir la fiche du livre »»»

Pour acheter ce livre :

Format ebook : PDF ou ePub, Kindle

À découvrir... Qu'est-ce que la Business Intelligence Agile ?

Comment utiliser une méthode agile de type Scrum pour développer le projet Business Intelligence ? Quels sont les gains ? Quels sont les risques ? Quelles sont les précautions d'usage ? L'idée étant de créer rapidement de nouvelles solutions de Business Intelligence, des solutions qui correspondent étroitement aux attentes des utilisateurs.C'est là le principe fondamental des méthodes de gestion de projet de type Agile. Encore faut-il que le projet agile s'intègre dans une dimension plus globale et structurée à long terme,en étroite liaison avec la stratégie de l'entreprise. Comment utiliser une méthode agile de type Scrum pour développer le projet Business Intelligence ? Quels sont les gains ? Quels sont les risques ? Quelles sont les précautions d'usage ? L'idée étant de créer rapidement de nouvelles solutions de Business Intelligence, des solutions qui correspondent étroitement aux attentes des utilisateurs.C'est là le principe fondamental des méthodes de gestion de projet de type Agile. Encore faut-il que le projet agile s'intègre dans une dimension plus globale et structurée à long terme,en étroite liaison avec la stratégie de l'entreprise.

