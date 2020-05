Comment innover dans l'entreprise ?

I nnover, c'est multiplier les expériences. C'est aussi aller vite et profiter de l'enseignement des échecs pour repartir sur de nouvelles bases plus saines. Nul besoin de s'attarder à réaliser de longues et artificielles études préalables. Non. On a une idée et on la teste. Ça ne marche pas ? Ce n'est pas grave, on infléchie la direction et de toutes façons cette expérience est génératrice de nouvelles idées. Tout cela pour dire que si pour innover en entreprise il est indispensable de disposer d'une liberté de décision et d'initiative, il importe tout autant de bénéficier d'un droit à l'erreur reconnu.

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.” Einstein

L'innovation, comment ça marche ?

1) Expérimenter très vite On attend pas de finaliser, on teste rapidement en réel auprès de clients sélectionnés et préparés qui donneront rapidement leurs avis.

On attend pas de finaliser, on teste rapidement en réel auprès de clients sélectionnés et préparés qui donneront rapidement leurs avis. 2) Tester des idées imparfaites De ce fait, on sait pertinemment que l'idée n'est pas assez creusée mais on évite les préparations inutiles, les simulations, la vérité est sur le terrain commercial.

De ce fait, on sait pertinemment que l'idée n'est pas assez creusée mais on évite les préparations inutiles, les simulations, la vérité est sur le terrain commercial. 3) Analyser rapidement les échecs pour avancer d’un petit pas C'est là la recette : on analyse tous les retours. On met de côté nos jugements de valeur et nos attitudes de contrition. On reste "RATIONNELS". Et on étudie le pourquoi du comment.

C'est là la recette : on analyse tous les retours. On met de côté nos jugements de valeur et nos attitudes de contrition. On reste "RATIONNELS". Et on étudie le pourquoi du comment. 4) Et tenter un nouveau pari Le but est simple s'améliorer et repartir pour une nouvelle expérience !

- Et si on essayait cela ?

- Banco !

- Ça ne marche pas !

- Reprenons le problème et essayons autre chose

- Tout de suite !

Il y a déjà quelques années, Peter Sims rencontrait un réel succès avec l'’ouvrage Little Bets . C'était un succès justifié. Avec cet ouvrage l'auteur démontre, exemples à l'appui, que les innovateurs suivent un processus fondé essentiellement sur l'expérimentation :Toujours selon l'auteur, toutes les grandes innovations de rupture ne sont en fait que le produit de la longue succession d'une multitude de petits paris.

Il est totalement impossible de prévoir quelle idée rencontrera le succès. C'est la règle fondamentale de l'innovation industrielle. Il faut donc essayer, corriger, recommencer en profitant de l'’enseignement pour tenter autre chose, une autre voie.

Ceux qui ont la graine de l'innovation, et chacun d'entre nous peut la développer, n'hésitent pas à mettre rapidement en expérimentation des idées imparfaites, et à placer en conditions réelles des prototypes loin d'être totalement validé

Les visionnaires ? Ils n'existent pas !

En fait, selon l'étude de Peter Sims, il n’y a pas vraiment de grands visionnaires. Ce sont surtout des acteurs - dans le sens étymologique, donc des femmes et hommes qui agissent - qui osent s’engager dans une suite de petits paris, et profitent de l’enseignement de chacune des tentatives.

Bref, vous ne rêverez pas de l'idée géniale, Seul cette démarche d'essais erreurs vous conduira, peut-être, vers le succès.

La démarche des innovateurs

soit ils adoptent une démarche itérative et repartent des résultats de l'expérimentation pour progresser et améliorer le prototype en cours de création,

soit ils infléchissent un peu la démarche,

soit ils laissent tomber sans regret et se réorientent rapidement. C'est là où réside leur force. Les enseignements d'un échec ne sont pas toujours perceptibles immédiatement.

Une démarche originale pour des anti-conformistes. Selon les cas :Les uns s'entêtent à tort à poursuivre leurs efforts en une voie sans issue, persuadés de détenir la vérité, tandis que les innovateurs dynamiques ne perdent pas de temps et cherchent une autre voie plus profitable.

Ils ont aussi l'intelligence de lancer plusieurs expériences à la fois. Si la vieille morale nous a enseigné de ne pas courir plusieurs lièvres à la fois, c'est bien en ne respectant pas cet adage que les innovateurs parviennent à innover...

Il ne s'agit plus de chercher une idée supposément géniale, de la dessiner, puis de préparer des plans et d'appliquer une méthode rigoureuse pour parvenir au résultat escompté.

Dans ce cas précis des innovateurs étudiés par l'auteur, on ne connait pas le résultat avec précision. On se lance très vite, on observe, on poursuit ou on on recommence.

Une démarche plutôt cartésienne

Les cartésiens que nous sommes ne seront pas déstabilisés par la démarche. Sous les apparences d'improvisation, la rigueur et le sens de l'analyse sont d'indispensables qualités pour expérimenter et analyser rationnellement les résultats.Il suffit juste d'être un peu plus pragmatique que théoricien, et d'écouter ses intuitions. Elles sont de bons conseils lorsqu'il s'agit d'interpréter des résultats incomplets...

Ce que confiait Steve Jobs, innovateur au quotidien

Interviewé par Gary Wolf du mensuel américain Wired, en février 1996, Steve Jobs confiait ceci :



Source : « La créativité, c'’est juste connecter des choses. Lorsque vous demandez aux innovateurs comment ils ont fait telle ou telle chose, ils se sentent toujours un peu gênés parce qu'ils ne l’'ont pas vraiment fait, ils l’'ont juste vu ! Ça leur semblait évident. Ils sont tout simplement capables d’'interconnecter et de synthétiser de nouveaux concepts. Ils raisonnent aussi ainsi parce qu'ils cumulent plus d’'expérience que la moyenne, et qu’'ils s’'y réfèrent plus facilement que le reste des gens. »Source : Wired

L'innovation en entreprise

Les erreurs créatives

Le développement de l'esprit d'innovation dans l'entreprise passe nécessairement par de nouvelles structures plus réactives facilitant la prise de décision par les acteurs de terrain et les équipes autonomes. Voir notamment : Innover en entreprise, c'est décider en équipe . Mais ce n'est pas suffisant. Encore faut-il disposer d'un indispensable droit à l'erreur sans lequel il ne peut exister d'expérimentation. Un droit à l'erreur bien défini et qui n'est pas soumis à l'arbitraire de la direction conditionne donc la volonté de créer dans l'entreprise.Dans l'esprit des innovateurs, les échecs ne sont pas considérés comme des fautes. Ils servent à mieux comprendre le contexte et permettent ainsi une réorientation, un meilleur ciblage, ou sont à l'origine d'une meilleure idée à tester.

Et si jamais on se plante ?

La création est le fruit d'un parcours non linéaire, il est donc inutile de planifier. Il est en effet important d'oublier les méthodes du management directement issues de l'OST, Organisation Scientifique du Travail, qui imposent hiérarchie, planification et procédures comme autant de castrateurs de la créativité. Il faut au contraire ne pas hésiter à essayer, à rater et à recommencer sans ne jamais abandonner. C'est ainsi que procèdent les créateurs à l'origine des découvertes majeures et des innovations de rupture.

À propos des erreurs créatives, on retiendra la formule de Vinod Khosla, cofondateur de Sun Microsystem, devenu depuis un investisseur capital risques. Il explique ainsi que lorsque finalement le succès arrive, c'est bien parce que l'on a emprunté toutes les fausses routes, et qu'il ne restait plus que la dernière voie, la bonne. Ce propos est disponible en ligne ici, l'interview de Vinod Khosla.

C'est pourtant une méthode bien française !

Pour les plus anciens d'entre-nous, il est bon de se rappeler que Le Professeur Shadoko, le maître à penser des regrettés Shadoks avait déjà établi cette théorie. Rappelez-vous. Les shadoks devaient quitter leur petite planète et rejoindre la Terre. Pour cela, ils avaient construit une fusée un peu bancale. Après de très savants calculs, le Professeur Shadoko avait estimé à 1 pour 1000 les chances d'atteindre la Terre avec leur fusée. Il fallait donc prendre soin de bien rater les 999 premières fois pour être sûr de réussir le 1000ème lancé. Pas plus compliqué que cela ! Comme quoi, il faut toujours qu'on nous pompe nos idées !

Comment dynamiser l'innovation en entreprise ?

Partager les connaissances

Le premier stade pour dynamiser l'innovation dans l'entreprise : partager les connaissances.

C'est donc cette imagination fondée sur la mise en relation des connaissances qu'il s'agit de dynamiser. C'est d'ailleurs à ce niveau qu'interviennent les outils de gestion de la connaissance. Les premières générations d'outils de KM, Knowledge Management se focalisaient quasi exclusivement sur l'aspect capitalisation, comme s'il s'agissait de ranger la connaissance dans un coffre-fort.

On les oublie.

Aujourd'hui, le changement est amorcé et les outils de partage de la connaissance actuellement en cours de développement pourraient devenir les véritables instruments fondateurs de la coopération étendue et de l'innovation libérée.

Le second stade : faciliter la veille

Et puis, afin de donner un petit coup de pouce au destin et ne pas jouer aux dés avec le hasard de la sélection, on pourrait en profiter pour sortir de leur tour de guet les quelques outils de veille et les soumettre eux aussi aux lois de la démocratisation.

Une fois équipé et après une formation ad hoc, il serait à la portée de tout un chacun d'établir des programmes d'études adaptés à ses propres thèmes de réflexion pour se forger une appréciation toute « subjective » des attentes potentielles du marché que l'on souhaite étonner.Ensuite ? Et bien ensuite, il ne s'agit plus que d'une question de management. L'innovation à la portée de tous, ce n'est pas qu'une question d'outil.

Lectures recommandées

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Alain FernandezEditeur : EyrollesPublication : 12 Avril 2018Pages : 320 pagesPrix : 25 Euros

Pour acheter ce livre :

› Au fil de ces pages, l'auteur bouscule ainsi pas mal les théories à propos du processus d'innovation. On retrouve d'ailleurs quelques-uns des thèmes déjà développés par Edward de Bono « Les six chapeaux de la réflexion » au début des années 70 avec la pensée latérale. Un bon point, il casse le mythe des innovateurs comme êtres exceptionnels. Chacun d'entre-nous peut être aussi un innovateur. Il suffit d'avoir une idée, de se lancer et de la construire sans jamais abandonner. Là encore, Napoleon hill dans « Réfléchissez et devenez riche » , un ouvrage écrit en 1937, ne le disait pas autrement. C'est aussi un bouquin à lire...

Little Bets

How Breakthrough Ideas Emerge from Small Discoveries

Peter Sims

Simon & Schuster

224 pages (anglais)

Dispo :

› www.amazon.fr

Format Kindle - Format Audio (CD)

›

Les livres cités ci-dessus :

Les six chapeaux de la reflexion

Edward de Bono

Éditions Eyrolles

206 pages

Dispo :

› www.amazon.fr & Format Kindle

Dispo

›

Napoleon HillÉditions Trésor caché 2018254 pages





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 165)