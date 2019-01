L e développement de l'esprit d'innovation en entreprise ne se fera pas sans adopter de nouveaux modèles de management dynamisant autant la flexibilité que la réactivité. Ces nouveaux modèles sont fondés sur la liberté d'initiative et une délégation étendue du pouvoir de décision auprès des acteurs de terrain et des équipes opérationnelles.

la mesure de la performance appartient à ceux qui font la performance

Il est désormais notoire qu'il est inutile de rêver d'innovation en entreprise si on ne réforme pas l'organisation et le management pour adapter un modèle de délégation réelle et très largement étendue du pouvoir de décision. Plus autonomes, les femmes et les hommes de l'entreprise prennent alors les décisions d'orientation qui s'imposent, sans être contraints d'en référer systématiquement à une hiérarchie loin des réalités du terrain.

Encore faut-il que chaque équipe dispose d'un système d'aide au pilotage en parfaite adéquation avec les exigences du poste de travail, la stratégie poursuivie et les aspirations de chacun. Cette dernière phrase révèle en substance la mutation à entreprendre pour bâtir les tableaux de bord d'un management innovant.

Ce ne sera sûrement pas en recopiant des exemples de tableaux de bord types de la profession proposés « prêts à l'emploi » sans aucun lien avec le contexte précis de l'organisation. Un indicateur de performance oriente les décisions.

C'est là son rôle. Son choix ne peut être arbitraire. La sélection de chaque indicateur doit être le fruit d'un processus précis qui tend à orienter dans le sens de la stratégie choisie les décisions effectivement prises.

C'est ce processus que nous allons étudier dans ce livre et nous bâtirons concrètement les tableaux de bord qui favorisent la prise de décision en équipe, véritable terreau de l'innovation en entreprise.

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Alain Fernandez

Editeur : Eyrolles

Publication : 12 Avril 2018

Pages : 320 pages

Prix : 25 Euros

ISBN : 2212569289

EAN : 978-2212569285

Le plan de l'ouvrage

Première Partie: Pourquoi le management de la performance freine l'innovation ?

1. Mesurer pour piloter, c’est encore de la théorie.

Dans les faits, sur le terrain, la mesure ne sert qu’au contrôle systématique des individus... Pourquoi ?

Dans les faits, sur le terrain, la mesure ne sert qu’au contrôle systématique des individus... Pourquoi ? 2. Les fanatiques du contrôle systématique affichent la modeste ambition de vouloir tout mesurer. Mais ils ne savent que compter... et encore, uniquement ce qui est facile à compter... Démonstration

3. Dominer, c’est aussi savoir manipuler l’information.

Ou comment démontrer que le verre à moitié vide est à moitié plein et vice versa... Quelques cas typiques.

Ou comment démontrer que le verre à moitié vide est à moitié plein et vice versa... Quelques cas typiques. 4. C’est si facile de leurrer son auditoire avec les présentations graphiques !

5. La majorité des indicateurs de performance sont faux, cela dit, quelques-uns sont utiles... Explication.

6. Mais alors, qu’est-ce donc qu’un indicateur de performance « utile » ?

Deuxième partie: Comment y remédier : la démarche

7. Tout bien réfléchi, ce n’est pas bien compliqué : pour suivre un indicateur de performance, encore faut-il en avoir envie

8. Tout commence (normalement) par l’élaboration d’une stratégie raisonnable et raisonnée, et donc pertinente

9. De la stratégie aux tactiques, ou comment le choix des objectifs de performance conditionne la réussite du déploiement stratégique

10. La question de la confiance, première clé de voûte de la démarche

11. Mais qui dit « action » doit aussi entendre« reconnaissance », seconde clé de voûte de la démarche

12. Choisir les bons indicateurs de performance

13. Les indicateurs de performance ne sont utiles que si l’on s’en sert pour prendre des décisions

14. La décision en équipe

15. Apprenons à mesurer quelques grandeurs qualitatives pour en finir avec l’obscurantisme doctrinal des compteurs de petits pois

Troisième partie Pour conclure...

16. Au XXIe siècle, c’était encore des humains qui faisaient fonctionner les entreprises. Vous savez, ces êtres dotés de raison, de sentiments et de passions

