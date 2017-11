Piloter la chaine logistique

e texte est un complément de la démarche de conception du tableau de bord de la Supply Chain . Le choix des axes de progrès mérite en effet que l'on s'y attarde quelque peu si l'on souhaite bâtir un véritable tableau de bord de pilotage. La gestion de la chaine logistique Chain est étroitement liée à la stratégie d'entreprise. Il serait durablement dommageable de se contenter de bâtir un instrument de pilotage limité à la seule gestion courante.

Le projet gestion de la logistique

La gestion de la chaine logistique s'inscrit dans une logique plus globale d'amélioration continue à l'échelle stratégique et le système de pilotage se doit, si ce n'est de synthétiser, au moins de refléter cette ambition.

Les quelques conseils ci-après s'insèrent à l'étape Identification des axes de progrès.

Il ne semble pas superflu d'apporter quelques précision à ce stade de l'étude.

La Supply Chain présente en effet quelques spécificités dont il est bon de tenir compte dès à présent afin de bien inscrire le pilotage dans une démarche d'amélioration continue.

Le "pilote" de la Supply Chain est en position transversale vis-à-vis de l'ensemble de l'entreprise. La grande majorité des métiers de l'entreprise interagissent avec la Supply Chain. Bien entendu, Le pilote de la Supply Chain, le responsable logistique, est en charge des relations avec l'ensemble des partenaires. Ces relations, internes et externes, ne sont plus uniquement formelles. Il s'agit de mettre en place une véritable coopération active en ne se limitant pas à la gestion au quotidien mais en partageant les enjeux.



Amélioration continue

Cette évolution des relations ne se déroule pas en un temps unique. Il faut appliquer des principes d'amélioration continue. Le Kaizen et le PDCA, Roue de Deming sont tout à fait adéquats.

D'autre part, les solutions Supply Chain Management joue un rôle primordial non seulement pour une gestion efficace mais aussi comme support de la stratégie globale dans une recherche d'avantage concurrentiel. Réactivité, flexibilité, interconnectivité, évolutivité, voilà quelques caractéristiques à suivre de très près.

Gestion fine des flux

La gestion fine des flux d'approvisionnement pour anticiper les aléas et éliminer les ruptures, aussi coûteuses en termes financier qu'en termes d'image, est bien préférable à une gestion plus classique de prévention à l'aide de multiples stocks tampon.

Ils sont bien souvent de coûteuses et inutiles immobilisations. D'expérience, l'optimum de cette gestion fine ne s'obtient pas du jour au lendemain. Le stade d'efficacité ne sera atteint qu'après la mise en place d'une démarche d'amélioration continue soigneusement pilotée.

Démarche coopérative

Enfin, seule une démarche de conception coopérative et participative permettra de mettre en oeuvre un tableau de bord logistique de qualité, c'est à dire utile, utilisable et utilisé. N'hésitez pas à balayer large, afin que toutes les personnes concernées se sentent non seulement impliquées mais participent à la démarche et s'approprient l'instrument le cas échéant.

