Exemples de tableaux de bord métier. Chaque métier de l'entreprise, que ce soit les RH, le service commercial, le marketing ou encore la DSI pour ne citer que ceux-ci, exige un tableau de bord bien spécifique, axé sur la mesure de la performance et la démarche de progrès. Voyons comment réaliser les tableaux de bord métier de l'entreprise.

Exemples et modèles métier

Quelques exemples de tableaux de bord métier et sectoriels : Marketing, DSI, Commercial, supply chain, RH, administration.

Pour une utilisation optimale, les points d'articulation de la méthode Gimsi, généraliste de nature, mérite d'être précisés en tenant compte des spécificités des différents métiers de l'entreprise.

Au fil de ce dossier, nous étudierons dans le détail les particularités de la mesure de la performance pour chacun des principaux métiers cités et la manière de comprendre et d'utiliser la méthode afin de les traiter correctement.

Ressources Humaines

À titre d'introduction de ce thème, un rapide rappel à propos des tableaux de bord sociaux... Tableaux de bord sociaux, définition

Les tableaux de bord sociaux pour piloter l'amélioration continue de la Gestion des Ressources Humaines. La valeur est créée par les hommes et les femmes de l'entreprise...

La gestion des ressources humaines est un fondamental de la mise en oeuvre d'une stratégie gagnante. Pour répondre à cet enjeu, la GRH doit disposer d'un système de pilotage optimal afin de mesurer au mieux son efficacité dans une dynamique de progrès continu...

Direction des Systèmes d'Information

1. Le tableau de bord de la DSI

Le système d'information de l'entreprise est une source d'avantages concurrentiels. Il est urgent de cesser de le considérer comme un centre de coût et de ne contrôler que les coûts et les temps de travail...

La DSI n'échappe pas aux travers les plus courants de la phase de choix des indicateurs de performance. En lieu et place de choisir des KPI qui vont dans le sens des objectifs stratégiques, on s'obstine encore trop souvent à se focaliser sur les seuls indicateurs productivistes...

3. Indicateurs et tableaux de bord de la DSI

Quels sont les indicateurs pour chaque tableau de bord de pilotage de la DSI ? Tableaux de bord de suivi, d'exploitation, maintenance, études... La DSI est un domaine d'activités qui exige une approche bien spécifique de la conception et de la réalisation du système de pilotage...

Le fonctionnement des entreprises est désormais étroitement lié au taux de service de son système d'information. Les conséquences des attaques ou des négligences sont coûteuses autant sur le plan financier que sur celui de l'image de marque...

En un contexte hyper concurrentiel, il est prudent de se placer dans une dynamique de progrès satisfaisant les salariés, notamment sur le plan du confort de travail et d'évolution de carrière, tout en assurant l'amélioration des dimensions économiques et stratégiques. C'est possible ? Oui. Encore faut-il disposer des bons outils de pilotage.Pour remplir ses missions et contribuer au déploiement d'une stratégie originale, la DSI se doit d'être pilotée. Ce dossier assez conséquent se décline ici en quatre chapitres principaux :

Supply Chain Management et Logistique

L'entreprise moderne est une entreprise "étendue". Centrée sur son coeur de métier, elle noue d'étroits partenariats avec d'autres entreprises pour concevoir et réaliser les sous-ensembles indispensables à la réalisation du produit fini.

Chacun des maillons de cette longue et complexe chaîne logistique joue un rôle essentiel. Les stocks étant réduits au strict minimum, la moindre rupture d'approvisionnement met en péril les délais de livraison aux clients finaux. Le pilotage optimal de la totalité de la Supply chain dans une logique de progrès continu est un impératif...

Le tableau de bord de la Supply Chain

La supply chain ou management de la logistique est désormais une fonction clé pour ne pas dire la fonction clé de l'entreprise actuelle. Encore faut il disposer d'un véritable tableau de bord parfaitement adéquat pour piloter la performance dans une parfaite démarche d'amélioration continue.

En complément, quelques conseils et recommandations...

La logistique s'inscrit au premier plan d'une politique managériale d'amélioration continue. La logistique conditionne la performance de la chaîne globale depuis le premier fournisseur jusqu'au client final à l'autre extrémité. Il s'agit donc de mesurer justement la performance de cette activité primordiale...

Le service Marketing et Commercial Le tableau de bord commercial

Sans client l'entreprise n'existe pas. Nous verrons au cours de ce chapitre comment concevoir le système de pilotage pour mettre en oeuvre la politique commerciale et mesurer l'efficacité des actions engagées...

Le marketing, la prospection des marchés potentiels, la recherche de prospects, la fidélisation des client et l'accroissement de leur valeur est aussi indispensable à la vie de l'entreprise que le développement de nouveaux produits...

Le Responsable Qualité

Tableau de bord du responsable qualité

Le responsable de la qualité est un spécialiste de la mesure de la performance et de la mise en place des démarches de progrès continu. On ne perdra pas de vue qu'il est aussi de la responsabilité du qualiticien de diffuser et d'entretenir l'importance de la mesure de la performance pour tous les métiers de l'entreprise...

Les Services Publics

Le tableau de bord de la performance publique

Les administrations publiques et les collectivités territoriales sont désormais au coeur de la démarche d'amélioration de l'efficacité des services rendus à l'usager-contribuable. Voyons comment concevoir le tableau de bord spécifique des organismes publics...

Sur un thème connexe : La Conduite de Projet Le tableau de bord projet 5 cadrans

Un peu en marge de cette étude, l'exemple de la construction du système d'aide à la conduite des projet. Un peu en marge de cette étude, l'exemple de la construction du système d'aide à la conduite des projet. La conception et la réalisation de cet outil spécifique ne déroge pas aux principes fondamentaux exposés sur ce site. Cet exemple est à visiter sur le chapitre dédié au manager de projet efficace.

