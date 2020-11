Comment Établir la Cartographie des Processus

P our identifier les principaux processus de l'entreprise ainsi que leurs inter-relations, il est indispensable d'établir La cartographie. Mais comment réaliser la cartographie des processus clés ou processus métier ? Quels sont les outils ?

Cartographier les processus, méthode pratique

Établir la cartographie des processus est une étape préalable indispensable non seulement pour faciliter les opérations de rationalisation mais aussi pour mieux cibler la démarche de progrès .La cartographie des processus est une manière graphique de représenter l'activité d'une entreprise, d'une partie d'une entreprise ou de tout type d'organisation une fois que l'on est en mesure d'identifier le client.

Utiliser la cartographie des processus

Une fois la cartographie établie, le fonctionnement de l'entreprise et le principe de transformation vue au sens large apparaissent plus clairement. Les interfaces, lieu de tous les obstacles à la fluidité se montrent au grand jour. Le processus n'est pas isolé. Il est déclenché par un évènement, accomplit un certain nombre d'activités de transformation à valeur ajoutée et délivre un résultat.Le processus peut aussi se définir comme un enchaînement dans le temps d'activités connexes pour délivrer un produit ou un service apportant une valeur ajoutée.

Méthode de cartographie

1) Les déclencheurs Pour établir la cartographie du processus considéré, la première opération sera d'identifier le ou les déclencheurs. Par exemple, l'arrivée d'une commande client est un déclencheur.

Pour ce faire, il est recommandé de garder en ligne de mire la notion de création de valeur pour le client . C'est bien là quelque part la finalité de la démarche.

L'identification de la chaîne client fournisseur au niveau de l'activité permet de représenter le processus en totalité.

Une méthode simple à finalité pédagogique.

Outil graphique

L'utilisation d'un outil graphique s'impose. L'élaboration de la cartographie des processus est une démarche collaborative. Les principaux intéressés, les utilisateurs, sont aussi ceux qui détiennent l'expertise. Il est évident qu'ils participent activement à l'élaboration de la cartographie ou de la modélisation.

Le livre L'Essentiel du tableau de bord propose une méthode simple et pratique pour identifier et établir la carte des processus métier.

À ce sujet, voir aussi

Qu'est-ce que le workflow ?

Qu'est-ce que le Workflow ? Le Workflow, ou flux de travaux pour la traduction littérale officielle, dit bien ce qu'il veut dire. Il s'agit en effet de formaliser les traitement à réaliser, le cheminement à suivre et les acteurs concernés pour accomplir un travail précis. Workflow procédural, workflow procédural, Workflow administratif, rationalisation

Qu'est-ce que le workflow ? Qu'est-ce que le Workflow ? Le Workflow, ou flux de travaux pour la traduction littérale officielle, dit bien ce qu'il veut dire. Il s'agit en effet de formaliser les traitement à réaliser, le cheminement à suivre et les acteurs concernés pour accomplir un travail précis. Workflow procédural, workflow procédural, Workflow administratif, rationalisation Modélisation des processus

Modélisation de l'entreprise. Comment modéliser les processus métier de l'entreprise ? La modélisation des processus métier est au coeur même de la démarche d'analyse dynamique d'une organisation. Que ce soit dans le cadre d'une démarche d'amélioration ciblée ou d'une réorganisation plus globale, la modélisation des processus permet de formaliser le fonctionnement précis d'une organisation en utilisant un langage standard et aisément compréhensible.

Modélisation des processus Modélisation de l'entreprise. Comment modéliser les processus métier de l'entreprise ? La modélisation des processus métier est au coeur même de la démarche d'analyse dynamique d'une organisation. Que ce soit dans le cadre d'une démarche d'amélioration ciblée ou d'une réorganisation plus globale, la modélisation des processus permet de formaliser le fonctionnement précis d'une organisation en utilisant un langage standard et aisément compréhensible. Lean management, système d'organisation industrielle

Le lean management est un système d'organisation industrielle initié dans les usines japonaises du groupe Toyota au tout début des années 50. La démarche ne peut être réduite à sa traduction française de maigre. C'est bien là la principale erreur des concepteurs peu conscients de la complexité d'une véritable démarche de progrès. Il ne s'agit pas d'adopter une vision exclusivement globale centrée sur la réduction des coûts et des délais mais bien de développer une approche depuis le terrain au plus près des vraies difficultés des salariés et collaborateurs de l'entreprise. Mais cela c'est en effet bien plus difficile.

