Black Belt Six sigma

L e Black Belt est le chef de projet Six Sigma. Le Black Belt est particulièrement expérimenté. Il sait résoudre les problèmes d'optimisation des processus et de réduction drastique des défauts tout en gardant en ligne de mire la rentabilité financière de l'opération et la satisfaction client.

Qu'est-ce qu'un Black Belt ?

Définition

Le spécialiste Six Sigma certifié Black Belt n'est pas qu'un simple expert technique.

À temps complet sur le projet, il encadre le cas échéant d'autres spécialistes Six Sigma mais moins expérimentés : les Green Belts. Il les fait profiter de son niveau de connaissance des outils et méthodes Six Sigma.

Il peut être appuyé par des experts encore plus pointus : les Masters Black Belts. Ce sont le plus souvent des consultants-formateurs, membres d'un cabinet spécialisé extérieur à l'entreprise. Ils assistent le responsable du projet et le font profiter de leurs expériences acquises au cours de projets similaires ou complémentaires.

Formation Black Belt

Comment devenir Black Belt ?

La formation pour devenir Black Belt est assez pointue.

Une formation se déroule généralement sur un cycle de 4 modules, chacun sur une semaine, soit 16 à 20 jours. Les modules sont entrecoupés de phases de terrain afin de mettre en pratique les notions acquises.

La formation est centrée sur la démarche DMAIC. Elle est orientée usage des outils statistiques, des outils qualité et des principes de la mesure.

Il est prudent, avant d'aborder une telle formation, d'être déjà aguerri aux pratiques de la qualité industrielle et des techniques de résolution de problèmes.

Champion

Rôle du champion

Le champion est nécessairement un cadre exécutif dont la mission est de contribuer à diffuser l'esprit Six Sigma dans l'entreprise afin d'en faciliter la mise en oeuvre.

Il s'occupe de l'aspect global de la gestion du projet et appuie les Black Belts, notamment pour les aspects financiers et relationnels avec le reste des acteurs de l'entreprise. Son rôle de courroie de liaison avec la direction de l'entreprise est essentiel pour la parfaite réussite du projet.

Formation Champion

Le "Champion" est nettement moins impliqué au quotidien par la réalisation du projet. Aussi, les exigences en terme de formation sont plus limitées. Une sensibilisation assez poussée est généralement suffisante pour un cadre impliqué et conscient de la pertinence des spécificités de la démarche Six Sigma.

