D éfinition : Modéliser les processus est le moyen de représenter le fonctionnement d'une entreprise ou plus globalement d'une organisation en utilisant une notation graphique standard destinée à figurer visuellement l'enchaînement des activités et les interactions des processus.

Pourquoi modéliser les processus métier ?

La modélisation des processus métier est au coeur même de la démarche d'analyse dynamique d'une organisation. Que ce soit dans le cadre d'une démarche d'amélioration ciblée ou d'une réorganisation plus globale, la modélisation des processus permet de formaliser le fonctionnement précis d'une organisation en utilisant un langage standard et aisément compréhensible.La richesse sémantique, offerte par les techniques et outils de modélisation organisationnelle de l'entreprise, facilite ainsi une perception commune des processus métiers orientée "amélioration" ponctuelle ou continue.

Comment modéliser les processus métier de l'entreprise



Légende: Visualiser l'organisation en mode dynamique

La qualité de la réalisation de la phase de modélisation des processus métiers tout comme celle de l'établissement de la cartographie des processus d'ailleurs, conditionnent la pertinence de l'image que l'on se crée mentalement des principes de fonctionnement de l'entreprise. Cette phase mérite donc toute l'attention requise pour éviter toute forme de contresens et passer ainsi à côté d'avantages concurrentiels potentiels.

Méthodes de modélisation des processus métier

Présentation des principales méthodes de notation.

Méthode UML

UML, Unified Modeling Language, est un langage de modélisation orienté objet. Ce langage est le fruit du rapprochement des trois méthodes orientées objet : Booch conçue par Grady Booch, OMT Object Modeling Technique de James Rumbaugh et OOSE Object Oriented Software Engineering de Ivar Jacobson. Les trois experts ont uni leurs expériences et compétences afin de définir un langage de modélisation standard et universel. UML est supporté par l'OMG Object Management Group. Voir aussi sur le site Chef de projet UML

BPML

BPMLBusiness Process Modeling Language

XPDL

XPDL, XML Process Definition Language, est proposé comme un langage standard de description des processus. Il est supporté par le Workflow Management Coalition (WfMC). XPDL est construit à partir du langage XML Extensible Markup Language. XPDL définit un format standard d'échange, afin de faciliter notamment l'utilisation d'outils graphiques ou de description des processus de différentes origines.

Modélisation des processus métiers, BPMN

BPMN, Business Process Modelling Notation, est un langage graphique normalisé de représentation des processus métier. L'objectif étant d'utiliser un langage commun afin de faciliter la réalisation et la communication de la modélisation. Le projet BPMN initié par BPMI, Business Process Management Initiative, est supporté par l'OMG, Object Management Group.

Méthode OSSAD

OSSAD, Office Support Systems Analysis and Design, est une méthode d'analyse, conception et mise en oeuvre des systèmes d'information développée dans le cadre d'un projet ESPRIT. Cette démarche de modélisation des processus est en rupture avec ses ainées MERISE ou SADT qui se focalisaient quasi exclusivement sur les aspects techniques, en proposant la description des fonctionnement et comportements des systèmes informatiques. Pour en savoir un peu plus, lire l'ouvrage de référence cité ci-dessous ou télécharger La méthode OSSAD sur le site de Philippe Dumas, coauteur de "La méthode OSSAD" Editions d'Organisation.

Outils informatiques de modélisation des processus métier

mega.com Modélisation des processus avec MEGA Process

metastorm.com Enterprise Architecture : Metastorm ProVision

win-design.com WinDesign Business Process

smartdraw.com Easy Business Process Management Graphics

Qu'est-ce que le workflow ?

Qu'est-ce que le Workflow ? Le Workflow, ou flux de travaux pour la traduction littérale officielle, dit bien ce qu'il veut dire. Il s'agit en effet de formaliser les traitement à réaliser, le cheminement à suivre et les acteurs concernés pour accomplir un travail précis. Workflow procédural, workflow procédural, Workflow administratif, rationalisation

Pour identifier les principaux processus de l'entreprise ainsi que leurs inter-relations, il est indispensable d'établir La cartographie. Mais comment réaliser la cartographie des processus clés ou processus métier ? Quels sont les outils ?

Le lean management est un système d'organisation industrielle initié dans les usines japonaises du groupe Toyota au tout début des années 50. La démarche ne peut être réduite à sa traduction française de maigre. C'est bien là la principale erreur des concepteurs peu conscients de la complexité d'une véritable démarche de progrès. Il ne s'agit pas d'adopter une vision exclusivement globale centrée sur la réduction des coûts et des délais mais bien de développer une approche depuis le terrain au plus près des vraies difficultés des salariés et collaborateurs de l'entreprise. Mais cela c'est en effet bien plus difficile.

