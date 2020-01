Gestion de projet, les méthodes

L a gestion de projet est une démarche suffisamment complexe pour ne pas être laissée aux mains du hasard et de l'arbitraire. Le manager qui connait bien son affaire, maîtrise plusieurs méthodes de gestion de projet. Cette connaissance est en effet indispensable pour opter pour le meilleure pilotage selon le contexte bien spécifique de déroulement du projet. Même si la méthode ne fait pas tout, il s'agit de bien les connaître. Voyons quelques unes des principales méthodes que tout manager de projet se doit de maîtriser.

Gestion de projet : Définition

Définition du projet, c'est là que tout commence...

Le démarrage du projet et la phase de définition préalable, recommandations et conseils complémentaires. rendre le temps de soigner la phase de définition du projet est réellement un atout de réussite. Au cours de cette phase, l'ensemble des parties prenantes pourra en effet "palper" pour la première fois, et ce quasiment concrètement, non seulement ce que sera le produit final mais aussi sa réalisation. C'est dire l'importance d'accorder toute notre attention et de ne pas se contenter de dérouler mécaniquement les phases d'une méthode

Le démarrage du projet et la phase de définition préalable, recommandations et conseils complémentaires. rendre le temps de soigner la phase de définition du projet est réellement un atout de réussite. Au cours de cette phase, l'ensemble des parties prenantes pourra en effet "palper" pour la première fois, et ce quasiment concrètement, non seulement ce que sera le produit final mais aussi sa réalisation. C'est dire l'importance d'accorder toute notre attention et de ne pas se contenter de dérouler mécaniquement les phases d'une méthode Les phases et les étapes du projet

Le déroulement classique d'un projet suit un enchaînement logique de phases et d'étapes, depuis l'identification du besoin jusqu'à la mise en oeuvre. Voyons chacune de ces phases et étapes détaillées indispensables pour conduire les projets complexes de l'entreprise. oyons chacune de ces phases et étapes détaillées indispensable pour conduire les projets complexes de l'entreprise. Structure d'un projet classique selon l'ampleur du projet, du délai imparti et des ressources disponibles,

Le déroulement classique d'un projet suit un enchaînement logique de phases et d'étapes, depuis l'identification du besoin jusqu'à la mise en oeuvre. Voyons chacune de ces phases et étapes détaillées indispensables pour conduire les projets complexes de l'entreprise. oyons chacune de ces phases et étapes détaillées indispensable pour conduire les projets complexes de l'entreprise. Structure d'un projet classique selon l'ampleur du projet, du délai imparti et des ressources disponibles, Le projet informatique, un projet complexe par définition

Conduire un projet informatique d'entreprise n'est pas un partie de campagne. Loin s'en faut. Il s'agit en effet de construire une équipe aux compétences pointues pour mettre en oeuvre des technologiques jeunes et donc délicates, au service de parties prenantes qui ne sont pas toujours d'accord sur les enjeux de projet. Voyons tous cela.

Les méthodes de la Gestion de Projet

Les méthodes de conduite de projet d'entreprise

Panorama des méthodes les plus couramment utilisées en gestion de projet (PmBok, Prince2, agiles...). Ce dossier présente les phases fondamentales de la conduite de projet comme la planification, l'estimation des coûts, délais et besoins en ressources, ainsi que les principaux outils méthodologiques, diagrammes de Gantt, Pert et CPM, Work Breakdown Structure.

Panorama des méthodes les plus couramment utilisées en gestion de projet (PmBok, Prince2, agiles...). Ce dossier présente les phases fondamentales de la conduite de projet comme la planification, l'estimation des coûts, délais et besoins en ressources, ainsi que les principaux outils méthodologiques, diagrammes de Gantt, Pert et CPM, Work Breakdown Structure. Qu'est-ce que la méthode Prince2 ?

Prince 2 est une méthode de management de projet orientée processus de réalisation. Cet article étudie aussi Les Avantages et les Inconvénients de la méthode Prince2 ainsi que la question du choix de la formation et du type de certification. En fait, il n'existe finalement que peu de méthodes de conduite des projets informatiques. Prince2 n'est peut-être pas la plus simple. Son formalisme et son rigorisme sont plutôt adaptés aux "méga" projets...

Prince 2 est une méthode de management de projet orientée processus de réalisation. Cet article étudie aussi Les Avantages et les Inconvénients de la méthode Prince2 ainsi que la question du choix de la formation et du type de certification. En fait, il n'existe finalement que peu de méthodes de conduite des projets informatiques. Prince2 n'est peut-être pas la plus simple. Son formalisme et son rigorisme sont plutôt adaptés aux "méga" projets... Qu'est-ce que le PMBOK ?

Le PMBOK Project Management Body of Knowledge du PMI un guide méthodique de la gestion de projet particulièrement exhaustif, à posséder dans sa bibliothèque. C'est un guide de management de projet conçu et réalisé par le PMI Project Management Institute. Ce guide assez conséquent a pour ambition de stabiliser et de structurer les connaissances actuelles

Le PMBOK Project Management Body of Knowledge du PMI un guide méthodique de la gestion de projet particulièrement exhaustif, à posséder dans sa bibliothèque. C'est un guide de management de projet conçu et réalisé par le PMI Project Management Institute. Ce guide assez conséquent a pour ambition de stabiliser et de structurer les connaissances actuelles Définition et principe des méthodes agiles

Les méthodes agiles caractérisent un mode de gestion des projets informatiques privilégiant le dialogue entre toutes les parties prenantes, clients, utilisateurs, développeurs et autres professionnels du projet, la souplesse en cours de réalisation, la capacité à modifier les plans et la rapidité de livraison. Il s'agit de rompre avec les pratiques plus traditionnelles bien trop rigides et trop exigeantes en matière de spécifications (contractuelles). Pour cela il est important d'accorder la priorité au relationnel et à la communication étendue sur les processus de développement.

Les méthodes agiles caractérisent un mode de gestion des projets informatiques privilégiant le dialogue entre toutes les parties prenantes, clients, utilisateurs, développeurs et autres professionnels du projet, la souplesse en cours de réalisation, la capacité à modifier les plans et la rapidité de livraison. Il s'agit de rompre avec les pratiques plus traditionnelles bien trop rigides et trop exigeantes en matière de spécifications (contractuelles). Pour cela il est important d'accorder la priorité au relationnel et à la communication étendue sur les processus de développement. Scrum, une méthode de développement agile à succès

Développement agile. La méthode Scrum est une méthode de gestion de projets informatiques privilégiant la communication, et facilitant les réorientations opportunistes. La méthode Scrum tire son nom du monde du rugby, scrum = mêlée. Le principe de base étant d'être toujours prêt à réorienter le projet au fil de son avancement. C'est une approche dynamique et participative de la conduite du projet.

Une gestion de projet commence par une phase de définition. Dans cette sélection on privilégie les projets technologiques, informatiques et systèmes d'informations qui sont particulièrement complexes.Une sélection des méthodes de gestion de projet parmi les plus connues. Ce panorama propose des fiches pratiques spécifiques pour les modes de gestion les plus classiques comme le PMBOK ou Prince2, ou les méthodes agiles, XP, SCRUM qui ont le vent en poupe depuis déjà quelques années.

Formations en ligne

Cours en ligne Management de projet

Formation au management de projet en quatre chapitres gratuits, en ligne et ouverts à tous. Au programme : Le chef de projet et le management humain, Les compétences du chef de projet, Comment devenir un chef de projet efficace, 4 outils incontournables pour le chef de projet. Nouveau : chacune des 4 formations est associée à un support de cours à télécharger

À lire...

Alain Fernandez -Pour réussir les projets d'entreprise, adoptez une démarche qui dynamise le relationnel entre les femmes et les hommes.Edition Mai 2018250 pages - Prix librairie : 22 EUR

voir la fiche détaillée »»»

Dispo chez :



› 2. Un guide de la collection "Repère" afin de bien comprendre le sens du management projet, les enjeux, la portée et les risques. Un ouvrage particulièrement accessible pour tous ceux qui, toujours plus nombreux, sont concernés directement ou non par la généralisation de cette pratique d'entreprise.

Le management de projet

Gilles Garel

La Découverte

2ème édition

128 pages

Prix : 10 Euros

Dispo :

www.amazon.fr

› 3. La dernière édition francophone du PMBOK du Project Management Institute. Le PMBOK définit un cadre précis d'organisation et de pilotage d'un projet. Cette approche particulièrement efficace se décline quels que soient les secteurs d'application. Une bonne base pour bien structurer son projet et conserver en ligne de mire la finalité.

Guide du corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK)

Project Management Institute Edition PMI

6ème édition 2017

609 pages



Dispo :

www.amazon.fr & Format Kindle

Accès direct





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 65)