Le ROI du projet, le Retour sur Investissement

Qu'est-ce que le ROI du projet ?

ROI projet, définition

e ROI est la mesure de l'efficacité d'un investissement en termes de rentabilité. Il consiste généralement en un simple ratio comparant la valeur du coût de l'investissement avec sa rentabilité.

Pour être qualifié de rentable, un investissement doit nécessairement se transformer en source de recettes à plus ou moins brèves échéances. Le ROI permet donc d'évaluer la performance de l'investissement. Bien entendu, les investisseurs sont généralement intéressés par des plus values conséquentes et à court terme.

Pourquoi calculer le ROI du projet ?

Calculer le ROI (Return On Investment) , ou Retour Sur Investissement RSI en français, est une étape essentielle avant de démarrer les premiers travaux. Le ROI est d'ailleurs le critère clé pour sélectionner les priorités de mise en oeuvre des projets du "catalogue".

Calculer au préalable le ROI du projet évite de se fourvoyer dans n'importe quelle solution sans queue ni tête dont personne ne sait le pourquoi du comment. Nous sommes nombreux à avoir croisé ce type de situations moins rares qu'il n'y paraît.



Comment calculer le ROI du projet ?

Demeuré pratiquement inchangé depuis le début du siècle dernier ( Du Pont de Nemours ), le calcul n'envisage dans sa version actuelle que les retours financiers directs. Les décideurs sont ainsi fortement incités à ne sélectionner en priorité que les seuls projets dont la rentabilité est visible et quantifiable en espèces sonnantes et trébuchantes. Bref, ceux qui génèrent rapidement du cash. Dans sa forme actuelle, le ROI est totalement inadapté pour mesurer la potentialité des projets de nouvelle génération.

Il n'est que temps de le réviser en profondeur afin de prendre en compte les intangibles caractéristiques de l'avantage concurrentiel attendu. Il s'’agit en effet d´éclairer les décideurs sur les enjeux autres que les retours financiers à court terme.

Accroître le potentiel client, partager la connaissance et augmenter la réactivité sont autant "d'intangibles" qui contribuent à la prise d'avantages compétitifs. Ils finiront à terme par être générateurs de cash.



A noter : le calcul du ROI idéal offre une appréciation assez fine de la contribution du projet à la mise en oeuvre de la stratégie.

La courbe de rentabilité d'un projet... rentable !

Un investissement rentable se doit d'apporter plus de fruits qu'il n'en a a coûté. D'autre part, lorsqu'il s'agit de technologies, que ce soient une nouvelle machine ou une solution technologies de l'information (business intelligence, big data ou CRM par exemple), les frais de fonctionnement ne doivent pas annihiler les bénéfices espérés.



La courbe ci-dessus présente un cas idéal. A terme l'investissement remboursera les frais de mise en oeuvre tout en dégageant un bénéfice.

Se donner les moyens de ses ambitions

Monsieur Jourdain disait : Donnez-moi ma robe de chambre pour mieux entendre la musique.

Ensuite, la question des moyens est tout autant essentielle. Fournir les moyens c’est une chose, encore faut-il qu’ils soient en parfait accord avec les besoins ce qui n’est pas toujours le cas, pour parler par euphémisme. Sans parler du classique « Avec Ma bite et mon couteau » où le pauvre manager devra se débrouiller avec les moyens du bord, le cas où les moyens fournis sont inadéquats est tout aussi courant :C’est un peu cela que l’on retrouve dans bien des entreprises au moment de lancer un projet ambitieux et le ROI est d’autant plus délicat à estimer et à calculer.

PayBack Period

Une deuxième constante à prendre en compte est le temps.Les investisseurs ne sont pas patients et ne souhaitent pas attendre trop longtemps avant de voir la courbe quitter la zone des pertes, s'infléchir dans le sens des bénéfices et franchir la ligne d'équilibre.

Pour cela, il existe un ratio qui permet d'estimer à la louche ce délai : le PBP, Pay Back Period. Il s'agit bien entendu d'un calcul prévisionnel, il n'est donc ni simple à calculer ni précis quant au résultat. Il est d'autant plus imprécis qu'il est particulièrement difficile d'intégrer tous les paramètres indispensables à son calcul.

Voir ici sur la wikipedia anglaise un mode de calcul du Payback period

ou encore là formule de calcul du Payback period

Le manager de projet maîtrise la finance

La finance est le talon d'Achille du manager de projet. Peu porté sur les questions d'investissements, généralement fâché avec la comptabilité, le manager de projet est souvent en bien mauvaise posture lorsqu'il s'agit de défendre son projet face aux décideurs, le DAF (Directeur Administratif et Financier) notamment.

Quelques ressources en complément

Le ROI de la Business Intelligence

Le ROI de la Business Intelligence

Le projet Business Intelligence est un projet d'envergure. Et comme pour tout projet d'envergure il est pour le moins hasardeux de s'embarquer sans calculer précisément le Retour sur Investissement attendu. Voyons comment calculer le ROI du projet BI en tenant compte des gains cachés qui n'apparaissent pas immédiatement sur le compte de résultats.

Le projet Business Intelligence est un projet d'envergure. Et comme pour tout projet d'envergure il est pour le moins hasardeux de s'embarquer sans calculer précisément le Retour sur Investissement attendu. Voyons comment calculer le ROI du projet BI en tenant compte des gains cachés qui n'apparaissent pas immédiatement sur le compte de résultats. Ratios de gestion financière

Ratios de gestion financière

Ratio clé de gestion, financier et de production. Les indicateur EVA EBE EBITDA TRS, banque, services et industrie. Une courte sélection de ratios financiers utiles pour la gestion des entreprises. Cette sélection regroupe les plus couramment utilisés en entreprise. Ce sont aussi les plus connus des managers. Ils méritent que l'on s'y attarde quelque peu.

Ratio clé de gestion, financier et de production. Les indicateur EVA EBE EBITDA TRS, banque, services et industrie. Une courte sélection de ratios financiers utiles pour la gestion des entreprises. Cette sélection regroupe les plus couramment utilisés en entreprise. Ce sont aussi les plus connus des managers. Ils méritent que l'on s'y attarde quelque peu. Calculer le TCO du projet

Il n'est guère envisageable de considérer la rentabilité d'un projet si on élude l'impact du coût de possession, le TCO, Total Cost Ownership,du projet. Voyons comment le calculer au plus juste ce ratio et l'intégrer auprès du calcul ROI, le Retour sur Investissement

Le livre de référence du site

Le chef de projet efficace

12 bonnes pratiques pour un management humain

Alain Fernandez

Editions Eyrolles

6ème édition

240 pages 22 Euros

EAN : 978-2212569735

Disponible en librairie



Disponible au format ebook

PDF & ePub, Kindle

Voir ici la fiche technique, extraits, critiques...

› Ce livre réédité chaque année, parvient à couvrir quasi exhaustivement tous les domaines de la finance d'entreprise. C'est ce que l'on appelle une référence.

Finance d'entreprise 2019

Dalloz Livres Édition 2019

Pierre Vernimmen, Pascal Quiry, Yann Le Fur

1218 pages

Dispo :

› www.amazon.fr

› Pour les managers qui souhaitent mieux comprendre les "chiffres" de l'entreprise. Indispensable, quel que soit le rapport, un bilan ou un compte de résultat par exemple, contient nécessairement des informations qui passeront inaperçues pour celui qui n'a pas appris à les repérer.

Comprendre la finance

Karen Berman, Joe Knight

Eyrolles

238 pages

Dispo :

› www.amazon.fr



