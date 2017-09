Définition : le business plan pour la conduite de projet

La faisabilité financière du projet

Un Business plan est, comme son nom l'indique, un plan qui permet de se projeter un peu en avant, dans le futur, en termes d'allocations de ressources.

Il permet ainsi d'apprécier par anticipation les problèmes tout comme les opportunités potentielles.

Un business plan est particulièrement utile, voire indispensable, lorsque l'on démarre une nouvelle activité, pour débloquer investissements ou prêts bancaires.

Mais l'intérêt du business plan ne se limite pas à la création ou à l'extension d'entreprises. Rédiger un business plan est tout aussi indispensable pour lancer un nouveau projet, à plus forte raison lorsque ce dernier est complexe.

Le business plan est un exercice particulièrement efficace pour s'assurer de ne rien oublier avant de lancer le projet. Le business plan permet ainsi d'offrir au projet de solides fondations.

Last but not least, notons que la crédibilité du business plan sera l'argument le plus convaincant pour motiver sa direction ou son client.

De quoi se compose un business plan ?

Le module le plus important est l'Executive Summary. Ce document de quelques pages résume les chapitres clés et les points forts du projet. Il sera bien entendu rédigé en dernier lieu, une fois que les tenants et les aboutissants du projet sont bien en tête et qu'il ne reste plus d'inconnues.

Un Business plan comporte en général les thèmes suivants :



Executive Summary

Description de l'entreprise

Ce thème peut être développé notamment avec un soupçon de rappel historique des projets passés.

Quel est le produit ? Qui sont les clients ? Quels avantages peut-on/peuvent-ils en tirer ?

Un chapitre essentiel. La connaissance du marché actuel et futur pour le produit en développement, tout comme la connaissance des besoins des clients, sont des thèmes primordiaux.

Quels sont les leviers de succès de l'entreprise ?

Qui sont les acteurs du projet ? Quels seront leurs responsabilités et rôles respectifs ?

Profits, pertes prévisibles, cash flow. Quels sont les modes de financement ? Quelle est la valeur des prêts à solliciter ? Quelle en sera la rentabilité ? Quelles sont les garanties pour les investisseurs potentiels ?

Lectures recommandées

Un guide pratique exposant une méthode concrète pour concevoir des produits et des services afin qu'ils soient parfaitement en phase avec les attentes des clients. Les auteurs de cet excellent livre sont aussi les auteurs du non moins excellent "Business Model Nouvelle Génération" , best seller de sa catégorie.

La méthode Value Proposition Design

Comment créer les produits et les services que veulent vos clients

Alexander Osterwalder et Yves Pigneur

Pearson

290 pages

Dispo chez :

www.amazon.fr

› Rédigez un business plan de toute première qualité, professionnel et répondant aux standards internationaux.

Business Plan

Richard Stutely

Pearson 3ème édition 2012

301 pages

Prix : 38 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

Réussir son Business Plan

Méthode, outils et astuces

Michel Sion, David Brault

Editions Dunod

4ème Édition, 290 pages, Prix : 29 Euros

Dispo chez... www.amazon.fr



› Riche de nombreux exemples, cet ouvrage s'adresse aux entrepreneurs, managers, gestionnaires de projets.

Business Plans pour les Nuls

Paul Tiffany, Steven D. Peterson

First Editions Nouvelle édition

408 pages

Prix : 23 Euros

Dispo chez :

