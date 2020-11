Qu'est-ce qu'un business plan projet ?

L e Business plan, une indispensable étape préalable pour conduire les projets complexes de l'entreprise. Voyons comment l'élaborer afin de préciser la faisabilité et définir les lignes directrices du projet à réaliser.

Définition : le business plan pour la conduite de projet

La faisabilité financière du projet

Un Business plan est, comme son nom l'indique, un plan qui permet de se projeter un peu en avant, dans le futur, en termes d'allocations de ressources.

Il permet ainsi d'apprécier par anticipation les problèmes tout comme les opportunités potentielles.

Un business plan est particulièrement utile, voire indispensable, lorsque l'on démarre une nouvelle activité, pour débloquer investissements ou prêts bancaires.

Business plan projet

Mais l'intérêt du business plan ne se limite pas à la création ou à l'extension d'entreprises. Rédiger un business plan est tout aussi indispensable pour lancer un nouveau projet, à plus forte raison lorsque ce dernier est complexe.

Le business plan est un exercice particulièrement efficace pour s'assurer de ne rien oublier avant de lancer le projet. Le business plan permet ainsi d'offrir au projet de solides fondations.

Last but not least, notons que la crédibilité du business plan sera l'argument le plus convaincant pour motiver sa direction ou son client.

De quoi se compose un business plan ?

Le module le plus important est l'Executive Summary. Ce document de quelques pages résume les chapitres clés et les points forts du projet. Il sera bien entendu rédigé en dernier lieu, une fois que les tenants et les aboutissants du projet sont bien en tête et qu'il ne reste plus d'inconnues.

Un Business plan comporte en général les thèmes suivants :



Executive Summary Une rapide synthèse qui doit impérativement tenir en un seul A4

Une rapide synthèse qui doit impérativement tenir en un seul A4 Description de l'entreprise Ce thème peut être développé notamment avec un soupçon de rappel historique des projets passés.

Ce thème peut être développé notamment avec un soupçon de rappel historique des projets passés. Les produits et les services Quel est le produit ? Qui sont les clients ? Quels avantages peut-on/peuvent-ils en tirer ?

Quel est le produit ? Qui sont les clients ? Quels avantages peut-on/peuvent-ils en tirer ? Analyse de marché (Market analysis) Un chapitre essentiel. La connaissance du marché actuel et futur pour le produit en développement, tout comme la connaissance des besoins des clients, sont des thèmes primordiaux.

Un chapitre essentiel. La connaissance du marché actuel et futur pour le produit en développement, tout comme la connaissance des besoins des clients, sont des thèmes primordiaux. Stratégie d'implantation Quels sont les leviers de succès de l'entreprise ?

Quels sont les leviers de succès de l'entreprise ? L'équipe Qui sont les acteurs du projet ? Quels seront leurs responsabilités et rôles respectifs ?

Qui sont les acteurs du projet ? Quels seront leurs responsabilités et rôles respectifs ? Plan de financement détaillé Profits, pertes prévisibles, cash flow. Quels sont les modes de financement ? Quelle est la valeur des prêts à solliciter ? Quelle en sera la rentabilité ? Quelles sont les garanties pour les investisseurs potentiels ?

Comment réaliser un business plan projet ?

S

i la structure et la manière de rédiger et de présenter le business plan sont désormais connues, il est important d'accorder un regard attentif aux quelques points précis décrits ici. Un Business Plan Projet peut être qualifié de solide lorsqu'il ne laisse aucun flou à propos des questions de financement et de réalisation. Les éléments, arguments et analyses, démontrant la performance, la qualité et la sécurité de l'investissement seront particulièrement soignés.

Cash flow

Les profits potentiels sont bien entendu le facteur clé. Mais on n'oubliera pas l'analyse du cash flow. C'est un point essentiel à soigner.

Garanties investisseurs

D'autre part, même dans le cas d'un projet interne, il faut considérer avec soin les garanties proposées à l'investisseur.En cas de dérapage du projet, comment pourra-t-il s'en tirer sans trop de dégâts ?C'est ce type d'argument, tout comme la présentation concrète des profits, qui pourra persuader le DAF (Direction Administrative et Financière) de financer un projet.A ce sujet, rappelons-nous que les financeurs sont rarement réceptifs aux arguments techniques du style "avec le Knowledge management , on partagera la connaissance" ou "avec le CRM (Customer Relationship Management) , on connaîtra mieux les clients..."Il vaut mieux chiffrer et apporter des réponses claires et sans détour aux 3 questions : Combien ça coûte ?, Combien ça rapporte ?, Quand ça rapporte ?Voir aussi le calcul du ROI, Rentabilité de l'Investissement et les ratios comme la Valeur Actuelle Nette Le délai de récupération et le Taux de Rentabilité Interne IRR

Soigner les détails de mise en oeuvre

Ensuite, ce sont les détails de la mise en oeuvre qui sont importants.Notamment les "Les rôles et responsabilités, le calendrier et la répartition des budgets sont tout aussi essentiels.

Executive Summary

Dernier point : si l'Executive Summary offre un survol rapide du projet, chaque chapitre de ce document doit être détaillé en annexe afin de permettre une étude plus approfondie.

Diffusion large et restreinte Le Business Plan est aussi un document de communication. Pour une diffusion relativement large, on n'oubliera pas les élémentaires mesures de discrétion. Dans ce cas, un plan allégé spécifique à la diffusion sera vraisemblablement la solution.

À ce sujet, voir aussi

Estimer le budget du projet

Estimer le budget du projet et définir le financement en pratiquant l'analyse financière et l'évaluation préalable de la rentabilité. Estimer le besoin en financement du projet est toujours une question difficile et délicate. Il faut pourtant bien parvenir à fixer une enveloppe budgétaire suffisante pour prévenir les aléas et les imprévus du projet.

Estimer le budget du projet et définir le financement en pratiquant l'analyse financière et l'évaluation préalable de la rentabilité. Estimer le besoin en financement du projet est toujours une question difficile et délicate. Il faut pourtant bien parvenir à fixer une enveloppe budgétaire suffisante pour prévenir les aléas et les imprévus du projet.

Comment calculer le ROI du projet, Return On Investment. Le ROI est la mesure de l'efficacité d'un investissement en termes de rentabilité. Il consiste généralement en un simple ratio comparant la valeur du coût de l'investissement avec sa rentabilité.

Pour être qualifié de rentable, un investissement doit nécessairement se transformer en source de recettes à plus ou moins brèves échéances.

Le ROI du projet, le Retour sur Investissement Comment calculer le ROI du projet, Return On Investment. Le ROI est la mesure de l'efficacité d'un investissement en termes de rentabilité. Il consiste généralement en un simple ratio comparant la valeur du coût de l'investissement avec sa rentabilité. Pour être qualifié de rentable, un investissement doit nécessairement se transformer en source de recettes à plus ou moins brèves échéances. Bilan, reporting et compte-rendu projet

Vous en êtes où ? Et si on faisait le point ? Euh... On l'a déjà fait il y a deux jours, que va-t-on apprendre de plus ? En effet, ce n'est pas en multipliant les bilans, reporting et comptes rendus que l'on pilotera mieux les projets. Les projets complexes ne sont pas linéaires. Ils progressent par à-coups, par bonds successifs, avec des périodes plus ou moins longues de stabilité. Commençons avec une anecdote linguistique.

