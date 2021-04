Qu'est-ce que la méthode Prince2 ?

P rince 2 est une méthode de management de projet orientée processus de réalisation. Cet article étudie aussi les Avantages et les Inconvénients de la méthode Prince2, ainsi que la question du choix de la formation et du type de certification. En fait, il n'existe finalement que peu de méthodes de conduite de projets informatiques. Prince2 n'est peut-être pas la plus simple. Son formalisme et son rigorisme sont plutôt adaptés aux "méga" projets.

C'est du bon sens de prendre une méthode et de l'essayer. Si elle ne convient pas, admettez-le clairement et essayez-en une autre. Franklin D Roosevelt

Définition de Prince2

Prince2 ® est une méthode de management de projet orientée processus à vocation généraliste. Développée par le Département du Commerce Britannique (Office of Government Commerce ou OGC), son usage est préconisé au Royaume-Uni, que ce soit pour les projets d'administrations publiques ou d'organismes privés. C'est une méthode plutôt adaptée aux projets d'envergure.

Dans tous les cas, comme pour toutes les méthodes d'ailleurs, son usage ne saurait exonérer le projet de la présence d'une équipe compétente et d'un manager chevronné.

La version actuelle

Héritière d'une version plus ancienne, plus rigide et aux usages plus spécifiques (Prompt), la méthode Prince2 a été optimisée afin que sa pratique puisse être généralisée. La version actuelle a été publiée en 1996. Elle est périodiquement révisée (2009, 2017).

Depuis 2013, l'OGC UK a transféré ses droits et toute la gestion de la méthode, ainsi que l'ensemble du portefeuille de "bonnes-pratiques" (dont ITIL) à la société Axelos, créée pour l'occasion dans le cadre d'un Joint-Venture.

Principe de la méthode

Les processus supports

DP Diriger le projet Comité de pilotage, prise de décision.

Prince2 PRojects IN Controlled Environments est dans le domaine public. Prince2 est une méthode orientée processus. Comme il se doit, chaque processus est déterminé selon les éléments d'entrée, les résultats en sortie, les objectifs visés et les activités.

Les fondamentaux

Orientation business, apprentissage continu, rôles et responsabilités clairement définis, découpage en étapes, orientation produits, contrôle qualité, gestion des risques, pilotage global de l'avancement.

Prince2, les avantages et les inconvénients de la méthode

Les avantages... La structure de la démarche projet proposée par Prince2 est un excellent outil de formation et d'initiation à la conduite rationnelle de projet. Le formalisme permet de définir une logique et un vocabulaire commun facilitant les échanges ; c'est aussi cela l'intérêt d'utiliser une méthode standard. Retenons aussi l'orientation apprentissage continu.

La structure de la démarche projet proposée par Prince2 est un excellent outil de formation et d'initiation à la conduite rationnelle de projet. Le formalisme permet de définir une logique et un vocabulaire commun facilitant les échanges ; c'est aussi cela l'intérêt d'utiliser une méthode standard. Retenons aussi l'orientation apprentissage continu. Les inconvénients... La rationalisation systématique camoufle les réelles subtilités de la conduite de projet. En pratique, la conduite de projet est bien plus complexe. Les réalités du terrain, les enjeux humains, les technologies immatures, les exigences de délais et de budgets ne seront pas résolues par la seule obsession du formalisme. Il est hautement recommandé de compléter, ou de compenser l'usage de la méthode Prince2, d'une démarche de "bon sens" telle qu'elle est présentée sur ce site. Bref, pas de miracle. Comme pour toute méthodologie, aussi parfaite soit-elle, il faut aussi être un "bon chef de projet" et connaître son métier.

Choisir une formation Prince2

Principe et déroulement des formations, examens et certification

-1- Foundation (Fondamentaux) Un examen assez simple d'une heure sensé évaluer l'acquisition des bases de la méthode.

Un examen assez simple d'une heure sensé évaluer l'acquisition des bases de la méthode. -2- Practitioner (Pratique) Un examen bien plus complet de deux heures et demie, insistant sur la capacité du candidat à mettre en pratique la méthode.

La certification Prince2 est obtenue après le passage de 2 examens. Les examens et certifications sont administrés par APM-Group.

Centres d'examens

Les examens et certifications sont administrés par APM-Group et ce dans le monde entier. Se référer au site suivant www.apmgroup.co.uk pour de plus amples informations à propos des formalités du déroulement de l'examen et consulter la liste des centres agréés : Training providers

Ressources web

Depuis déjà quelques années, l'OGC UK (Office of Government Commerce) a transféré la gestion de la méthode à la société Axelos créée pour l'occasion (joint-venture). De nombreuses ressources sont donc désormais disponibles sur le site Axelos, best practice solutions : prince2.

En complément, visitez aussi le site prince2.com, un site dédié aux formations organisées par Axelos.

Remarque Il est toujours utile de bien connaître les méthodes phares de sa profession lorsque l'on souhaite l'exercer du mieux possible. Prince2 est destiné aux projets d'envergure, c'est un fait. Cependant, il est toujours plus judicieux de fractionner les projets conséquents en modules autonomes, plus courts et plus aisément maîtrisables. Ce n'est pas toujours possible ? Étudiez donc la question avec attention avant d'y apporter une réponse définitive.

À ce sujet, voir aussi

Les méthodes de conduite de projet d'entreprise

Panorama des méthodes les plus couramment utilisées en gestion de projet (PmBok, Prince2, agiles...). Ce dossier présente les phases fondamentales de la conduite de projet comme la planification, l'estimation des coûts, les délais et besoins en ressources, ainsi que les principaux outils méthodologiques, diagrammes de Gantt, Pert et CPM, Work Breakdown Structure.

Le WBS, Work Breakdown Structure du PMI, expliqué

Pour bien évaluer puis organiser un projet un tant soit peu complexe, il est indispensable de le découper en tâches élémentaires. Le WBS Work Breakdown Structure du PMI Project Management Institute accomplit cette fonction de découpage du projet.

Une bonne méthode peut être définie comme la formalisation des règles de réussite d'un projet afin de bien cadrer les phases de conception et de réalisation pour parvenir à la création de valeur attendue.

Le déroulement classique d'un projet suit un enchaînement logique de phases et d'étapes, depuis l'identification du besoin jusqu'à la mise en oeuvre. Voyons chacune de ces phases et étapes détaillées, indispensables pour conduire les projets complexes de l'entreprise.

