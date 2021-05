La gestion des risques du projet

B ien trop de managers peu expérimentés négligent l'analyse des risques, une étape pourtant indispensable de la conduite de projet indépendamment de son périmètre et de sa portée. En ne considérant pas la prévention des risques à sa juste valeur, on se condamne à répéter sans fin les mêmes échecs. Bâcler l'analyse de risques n'est rien d'autre qu'une lourde erreur de management. Voyons comment identifier les risques du projet et les évaluer pour mieux les maîtriser.

Qu'est-ce que le risque ?

Rien n'est moins sûr que l'incertain.

Pierre DAC (L'os à moelle)

Définition

Le risque est un danger éventuel plus ou moins prévisible qui peut affecter l'issue du projet. Il ne sera pas possible de tous les éliminer, le risque zéro n'existe pas.Source : Le chef de projet efficace Toute la question repose sur la capacité d'anticiper le risque. Somme-nous capables d'estimer la probabilité d'occurrence du risque et d'en anticiper les éventuelles impacts en termes de gravité si jamais le pire arrivait. Comment les prévenir ? Et, le cas échéant, comment y remédier pour amortir les impacts ?Voilà des questions qui méritent des réponse précises. Mais attention, tous les risques ne sont pas prévisibles, il faudra bien compter avec les impondérables.

Comment évaluer les risques ?

Bien entendu, il est inconcevable d'envisager de se prémunir de tous les dangers inhérents à la conduite d'un projet complexe . Il est toutefois indispensable de procéder à une étude complète et raisonnée des risques potentiels plus ou moins prévisibles, afin de dépasser le stade des croyances fondées ou non. Une analyse rigoureuse est une bonne garantie de réussite. la démarche la plus simple se déroule en cinq temps majeurs.

La carte de "chaleur"

La table qui suit est un exemple de ventilation des risques inventoriés en tenant compte de la criticité et de la probabilité d'occurrence.La zone rouge, de "haute chaleur" répertorie les risques inacceptables à aucun prix.La zone jaune, " de chaleur moyenne" identifie ceux qui nécessitent des palliatifs préalablement définis.Ceux de la zone verte sont acceptables selon les conditions définies au moment de l'élaboration de la table.



(Heat map)

Comment faire : Les 5 étapes de la méthode d'Analyse

Voyons maintenant comment dérouler la démarche afin de démarrer le projet en limitant autant que faire ce peut les risques d'échecs. Cette démarche se déroule en 5 temps majeurs, tous aussi importants les uns que les autres.