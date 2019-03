L'outil le plus simple pour la créativité en équipe

L e diagramme d'affinité est un outil bien pratique pour fédérer les idées d'un groupe et parvenir ainsi à un consensus actif. C'est bien entendu un outil de créativité collective. Aisé à mettre en oeuvre, il est cependant important de bien suivre le processus à la lettre.

Définition

Le diagramme d'affinités que l'on dénomme aussi "Méthode KJ" en référence à son inventeur Jiro Kawakita est un outil parfaitement adapté pour organiser les idées produites par un groupe de travail au cours d'une session d'inventivité en équipe.

Le principe du diagramme d'affinité est fort simple, il tient en quelques lignes. La pratique en revanche, nécessite une bonne expérience pour parvenir à un stade de créativité en groupe opérationnel. Au terme du processus, le consensus actif doit être atteint . Aussi est-il essentiel d'aborder la session sans aucun a priori ou idées préconçues.

Le processus opérationnel

Pour que le processus se déroule dans les meilleures conditions, il est essentiel que chacun des participants se sentent à l'aise et en confiance. Chaque animateur a sa technique. D'expérience, l'humour est vraisemblablement le meilleur outil du formateur. (Voir aussi ici une animation de séminaire particulièrement originale ).

1) Chacun des participants consigne ses idées ou propositions à l'aide de deux ou trois post-it, maximum cinq, tout dépend du thème de la session. Jamais plus d'une idée par post-it, décrite en quelques mots. Une règle à connaître : moins il y a de post-it, plus on aura de chances de recueillir le idées principales de chacun des participants.

2) Ensuite, en commun, à l'aide d'un tableau visible de tous, on regroupe, en catégories les propositions de chacun des participants. On élimine les propositions hors-sujet, tout comme les inévitables idées redondantes. De toute façon, une fois affichées au tableau, les idées et propositions n'ont plus de propriétaire. Elles sont le bien commun.



3) Le choix des titres des catégories est particulièrement important. C'est un travail coopératif afin de trouver les termes les plus significatifs pour l'assemblée.

4) Le résultat du processus sera ensuite consigné, et servira de référentiel commun pour le groupe.

Les diagrammes d'affinités sont un outil assez classique et bien connu aujourd'hui. Comme tous les outils qualité, il est d'une grande efficacité à condition de bien suivre le déroulement et de s'assurer que chacun des participants s'exprime en toute liberté.

Les références

Le grand livre du responsable qualité

Florence Gillet Goinard, Bernard Seno- Eyrolles

Un ouvrage assez complet sur la fonction qualité en entreprise. Ce livre traite notamment des aspects suivants de la fonction : les fondamentaux, les bonnes pratiques, les outils du responsable qualité et le management de la fonction dans la durée.

486 pages - 35,50 Euros

Dispo chez : www.amazon.fr

La boîte à outils du responsable qualité

Florence Gillet Goinard, Bernard Seno- Dunod

Des mêmes auteurs que l'ouvrage précédent, 64 outils qualités essentiels présentés sous forme de fiches pratiques.

192 pages - 26,50 Euros

Dispo chez : www.amazon.fr



La gestion de la qualité

Outils et applications pratiques

Kaoru Ishikawa - Dunod

Kaoru Ishikawa est le créateur des fameux cercles de qualité.

Avec cet ouvrage il présente simplement et en s'appuyant sur des cas concrets, dans le plus pur "esprit qualité", les principaux outils et méthodes pour mettre en oeuvre les plans d'actions d'amélioration de la qualité dans les entreprises.

Dispo chez : www.amazon.fr









