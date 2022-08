SIX SIGMA Le lexique

L a méthode Six sigma en pratique : lexique ou glossaire, définitions de Black Belt, Green Belt, Méthode GIMSI, DFSS, DMAIC, DMADV, DPMO, EFQM, Green Belt sont ici précisées.

Terminologie 6 Sigma

Définition des principaux termes propres à la démarche Six Sigma

Une méthode ne peut exister sans un ensemble de concepts bien définis et bien dénommés afin que chacun puisse se l'approprier plus facilement et communique intelligemment avec ses pairs.

La méthode Six Sigma ne déroge pas à la règle et comporte ses propres termes, acronymes et sigles. La méthode s'appuie en effet sur un lexique terminologique bien spécifique. Chacun des termes lié à la méthode se doit d'être soigneusement précisé. Il est indispensable de bien les connaître.

Lexique 6 sigma

Black Belt Le "Black Belt" "BB" : échelon au-dessus de la Green Belt. Le Black Belt peut prendre la direction de projet et piloter plusieurs "Green Belts". La formation est assez conséquente.

Capabilité Capabilité d'un processus. Détermine si un processus est en mesure de répondre aux attentes des demandes clients. CTQ Critical To Quality, les paramètres critiques de la qualité, critiques au sens de la satisfaction du client. DFSS DFSS : Design for Six Sigma

DFSS définit une méthode particulièrement adaptée au déroulement du projet SIX SIGMA. Une méthode DFSS comporte un road map, des outils spécifiques et un programme de formation adapté. Son objectif étant bien entendu de porter l'entreprise au niveau de qualité 6 Sigma souhaité. Elle est fondée sur la séquence DMADV. DMADV DMADV : Define Measure, Analyze, Design, Verify. DMAIC DMAIC : Define, Measure, Analyze, Improve and Control. Le DMAIC est une méthode que l'on peut considérer comme un processus d'amélioration continue à part entière. Fondée sur l'analyse statistique, elle vise l'élimination systématique de toutes les sources de non qualité. DPMO DPMO Defects per Million Opportunities. Unité de mesure SIX SIGMA. Le DPMO indique le nombre de défauts par million d'unités produites. L'objectif 6 SIGMA étant de ne pas dépasser 3,4 DPMO, soit 3,4 défauts par million d'unités produites. GIMSI Gimsi ® : une méthode de conception globale du système de mesure de la performance. Gimsi est particulièrement adaptée aux démarches coopératives et d'amélioration continue.

Voir ci-après le livre de référence de la méthode Gimsi "Les nouveaux tableaux de bord des managers". Green Belt Le "Green Belt" "GB" est le premier niveau de maîtrise 6 SIGMA. Le Green Belt peut jouer le rôle d'animateur d'équipe. C'est le "moteur actif" lors d'un projet SIX SIGMA. Il est relativement rapidement formé. Master Black Belt Le "Master Black Belt" "MBB" est une certification justifiant d'une maîtrise parfaite 6 Sigma. Le Master Black Belt doit justifier d'expériences réussies en tant que Black Belt et suivre une formation complémentaire. Il est tout à fait en mesure de conduire un projet "6 Sigma" à l'échelle de l'entreprise. SPC SPC Statistical Process Control. Utilisation de l'outil statistique pour étudier les données produites afin de définir la capabilité et la performance des processus.

VOC

Voice Of Customer, la Voix Du Client

VOB

Voice Of Business, la Voix Du Marché

À ce sujet, voir aussi

La méthode DMAIC

Le DMAIC, méthode clé du projet Six Sigma, est fondé sur l'analyse des données afin d'optimiser puis de stabiliser les processus de l'entreprise.

Le Lean Six Sigma est une démarche qui combine les méthodes Lean Management et Six Sigma dans l'objectif d'obtenir une amélioration optimale des processus.

La méthode Six Sigma en pratique la feuille de route du Juran Institute. Centre de formation Green Belt, Master Black Belt.

Source Illustration : Wolfgang Eckert de Pixabay.com

