La feuille de route SIX SIGMA

Mis à jour le 12 aout 2022 Par Partagez Par Alain Fernandez

L e Juran Institute, spécialiste du Six Sigma a proposé, il y a déjà pas mal d'années une feuille de route du changement, "a road map for change", une approche qui mérite tout notre intérêt.

Juran Institute : Feuille de route pour le changement

Le Juran Institute, dénommé maintemant simplement Juran, est un organisme exclusivement consacré à la mise en oeuvre de la qualité et de l'orientation client en entreprise.

Il est notamment spécialisé en Lean 6 Sigma et offre des formations Green Belt et Black Belt.

Organisme éponyme de son fondateur, le Juran Institute a été créé en 1979 par Joseph Juran, l'un des maîtres de la qualité.

Pour mémoire, Joseph Juran est, entre autres, le précurseur de la conceptualisation et de la diffusion du principe de Pareto (loi des 80/20 ou comment séparer les "vital few" des "useful many"). Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages de référence comme le Quality Control Handbook .

Guide concret de mise en oeuvre Lean Six Sigma

Les deux co-dirigeants actuels du Juran Institute, Joseph A. De Feo et William W. Barnard, ont publié un livre fort intéressant à propos de 6 SIGMA et de la continuité du processus d'amélioration continue...

Joseph A. De Feo et William W. BarnardThe Juran InstituteMc Graw Hill €374 pages (anglais)

Dispo : www.amazon.fr

Préfacé par Joseph Juran, ce livre rédigé après une série de séminaires en Chine cherche quelque part à mettre en garde les entreprises de la vieille Amérique et de la encore plus vieille Europe qui ne s'améliorent que bien trop lentement. Ce livre est un guide concret de mise en oeuvre du processus d'amélioration continue. Il se compose des chapitres suivants :

The Predicament The Basic Tasks of Management : The Juran Trilogy The Planning Processes The Control Processes The Nature of Breakthrough Breakthroughs in Leadership Breakthroughs in Organization Breakthroughs in Current, Performance Improvement, Classic and Six Sigma Dmaic Breakthroughs in Culture Breakthroughs in Adaptability Strategic Quality Planning and Deployment A Road Map for Change References Index

A Road Map for Change : Feuille de route pour le changement (Chapitre 12)

L'ensemble du livre est bien sûr d'un grand intérêt sinon je ne lui consacrerais pas tout un chapitre de ce dossier Six Sigma.

Le chapitre 12, A Road Map for Change, que l'on pourrait traduire par "Feuille de route pour le changement", concluant ce livre mérite cependant que l'on s'y attarde un peu. Surtout si l'on envisage une Green Belt ou Black Belt.

Ce chapitre comme son titre l'indique propose une démarche originale à la manière d'un guide méthodologique, une feuille de route en quelque sorte, pour conduire le changement et s'assurer que le virage est bien pris et le développement en bonne voie.

Les auteurs la présentent ainsi :

La feuille de route est une approximation systémique (non prescriptive) pour aller d'ici à là.

Comme nous l'avions mentionné au chapitre précédent, la menace du retour en arrière est véritablement l'épée de Damoclès de la démarche de progrès continu. Il s'agit de s'assurer que le changement est bien durable et d'instaurer une culture fondée sur l'amélioration continue de la performance pour garantir l'alignement des objectifs à long terme avec le développement en cours.

La feuille de route du Juran propose en 5 phases indépendantes un guide particulièrement pratique pour conduire le changement :

Phase 1 : Décider



Décider Phase 2 : Préparer



Préparer Phase 3 : Lancer



Lancer Phase 4 : Déployer



Déployer Phase 5 : Maintenir



Quelques uns des thèmes et quelques recommandations sont développés au cours de ce chapitre :

Collecter les informations les plus fraîches possible

Identifier les points de blocage et les sources de problèmes potentiels

Préparer le changement, identifier les projets d'amélioration les plus pertinents à lancer

Lancer les projets pilotes

Étudier les résultats des projets pilotes

Lancer les projets

Déployer à grande échelle

Vérifier l'alignement 6 Sigma et la stratégie

S'assurer que les processus sont toujours "under control" et restent en phase question rendement avec les exigences préalables



En conclusion : Apprentissage global conduisant naturellement à une nouvelle orientation stratégique toujours plus pertinente. La boucle est bouclée.

Ressources web

Joseph Juran, a lifetime of quality

Une interview de Joseph Juran publié sur quality Digest





À ce sujet, voir aussi

La méthode DMAIC

Méthode clé du projet Six Sigma fondée sur l'analyse des données afin d'optimiser puis de stabiliser les processus de l'entreprise.

La méthode DMAIC Méthode clé du projet Six Sigma fondée sur l'analyse des données afin d'optimiser puis de stabiliser les processus de l'entreprise. Le Lean Six Sigma

Le Lean Six Sigma est une démarche combinant la méthode Lean Management et la méthode Six Sigma dont l'objectif est de parvenir à cumuler les avantages des deux méthodes.

Le Lean Six Sigma Le Lean Six Sigma est une démarche combinant la méthode Lean Management et la méthode Six Sigma dont l'objectif est de parvenir à cumuler les avantages des deux méthodes. Qu'est-ce qu'un bon manager d'équipe ?

Manager une équipe n'est autre que de parvenir à faire comprendre à chacun de ses membres que son intérêt personnel se retrouve dans la réussite du projet.

Qu'est-ce qu'un bon manager d'équipe ? Manager une équipe n'est autre que de parvenir à faire comprendre à chacun de ses membres que son intérêt personnel se retrouve dans la réussite du projet.

À lire...

Un guide pour assurer le pilotage et la prise de décision par tous...

Alain FernandezÉditeur : EyrollesPages : 320 pages

☛ Consultez la fiche technique »»»

Pour acheter ce livre :

Format ebook : PDF & ePub, Format Kindle

Une référence francophone de Six Sigma...

Maurice Pillet448 pages

Dispo : www.amazon.fr

Un petit guide bien fait pour les lecteurs un peu pressés. Les 100 outils pour améliorer les processus au sens de la qualité et de la rapidité. Démarche DMAIC détaillée, utilisation des outils qualité, gestion du projet...

John Maxey, David Rowlands, Michael L. George, Malcolm Upton225 pages (anglais)

Dispo : www.amazon.fr

Le Six Sigma permet de réduire drastiquement les défauts d'un processus productif pour l'amener au plus près de la perfection. Le Lean traque les dépenses inutiles en temps et en énergie afin d'optimiser l'utilisation des ressources. Comment associer ces deux méthodes radicales ?

Un ouvrage pour mieux comprendre l'intérêt d'associer la méthode lean management et la méthode 6 Sigma. Il s'agit du livre d'origine en anglais, la traduction française Qu'est-ce que le Lean Six Sigma ? éditée par Maxima n'étant actuellement plus disponible...

Michael L. George, David Rowlands, Bill Kastle -96 pages (anglais)



Dispo chez : www.amazon.fr

Source illustration : TF3000 de Pixabay.com





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 125)