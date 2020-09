Qu'est-ce que la stratégie Ocean Bleu ?

L a Stratégie Ocean Bleu de W. Chan Kim et Renée Mauborgne, nous explique et nous démontre comment dénicher des secteurs de marché vierge de toute concurrence sans que l'on soit obligé de batailler sur des secteurs saturés, les océans rouges...Voyons tout cela.

Océan Rouge Vs Océan Bleu

Comment réussir à relancer une activité sur un marché jugé unanimement atone et aux perspectives de croissance plus que limitées ?

Ce sera en cessant de rechercher la compétition et l'affrontement direct, l'Océan Rouge, et en favorisant l'innovation systématique et l'originalité afin d'accéder à un secteur de marché totalement libre de concurrence, l'Océan Bleu.

Principe Océan Bleu

Le principe de la stratégie "Océan Bleu" de W. Chan Kim et Renée Mauborgne est fort simple en tout cas dans son expression si ce n'est dans son application : cessez d'entrer en compétition. L'affrontement frontal n'est jamais la solution. C'est une dépense d'énergie inutile et préjudiciable. Une victoire du moment n'est jamais l'accession à une position durable. C'est cela l'Océan Rouge, rouge comme le sang.

Un nouveau modèle économique

En revanche l'Océan Bleu, ce sont les secteurs commerciaux quasiment libres de concurrence et correspondant à des marchés rentables. Si les secteurs hautement concurrentiels sont quelque peu épuisés et ne présentent que de pauvres perspectives de croissance, les secteurs non encore prospectés sont bien plus enthousiasmants.

Pour cela, il faut savoir franchir les frontières industrielles comme ont su le faire le "Cirque du Soleil" ou "Apple", 2 exemples décrits par les auteurs de l'ouvrage de référence, voir ci-dessous.

Océan Bleu Comment faire ?

Pour accéder à l'Océan Bleu, il faut déjà réformer le mode de conception de la stratégie . Commencer donc par abandonner la terminologie militaire pour en finir avec cette obsession de l'affrontement. Ensuite, en lieu et place de se battre sur un marché existant, créer un marché unique.

Mais il va falloir créer aussi la demande. Ce sera l'occasion de dépasser le choix binaire du modèle économique selon Porter. Il faudra en effet pratiquer à la fois la différenciation et la réduction des coûts. Pas si surprenant que cela, le marché est encore vierge de concurrence. Il est essentiel de dresser des barrières concurrentielles durables le plus vite possible.

La démarche stratégique

Rebâtir les frontières du marché

Privilégier les questions de fond plutôt que les chiffres Viser au-delà de la demande existante Bien réussir le séquencement stratégique

Vaincre les grands obstacles internes Intégrer l'exécution à l'élaboration stratégique Durabilité et renouvellement des stratégies Océan Bleu

Suivre les étapes suivantes :L'exécution d'une stratégie Océan Bleu

La stratégie selon Michael Porter

Analyse SWOT, l'outil stratégique

Ressources web

blueoceanstrategy Le site web des deux auteurs, W. Chan Kim et Renée Mauborgne

Wikipédia La Wikipédia anglophone propose un article assez complet sur la démarche. Lire notamment le chapitre critique qui est assez révélateur de la manière dont un succès peut exister sans s'appuyer sur une solide analyse. Comme quoi un bon titre et une solide métaphore (Océan bleu Vs Océan rouge) sont un sacré booster pour bâtir un succès international (4 millions d'ouvrages vendus traduits en 44 langues...)

HBR Un article intéressant des deux auteurs publié sur la Harvard Business Review.

JDN Une bonne critique de Franck Gintrand publiée sur le Journal Du Net.

Ouvrage de référence

›

Pourquoi continuer à lutter férocement pour tenter de conserver une place intenable sur un secteur trop convoité alors qu'il existe des pans d'activité totalement libres de concurrence ? N'est-il pas le moment de passer de l'Océan Rouge (de sang) à l'Océan Bleu ?

Stratégie Océan Bleu

Comment créer de nouveaux espaces stratégiques

W. Chan Kim, Renée Mauborgne

Pearson Village Mondial

306 pages

Prix : 33 Euros

www.amazon.fr

& Format kindle



› Le second opus des deux mêmes auteurs apporte quelques précisions pratiques sur la désormais célèbre démarche stratégique.

Cap sur l'océan Océan Bleu

W. Chan Kim, Renée Mauborgne

Pearson Village Mondial

320 pages

Prix : 29 Euros

www.amazon.fr

› Il est interessant de comparer cette étude avec celle plus ancienne de Gary Hamel co-écrite avec Coimbatore K. Prahalad "La conquête du futur" un ouvrage qui dans sa version anglophone date de 1996 et publié aux éditions Dunod en français (2005 pour la dernière édition).

La conquête du futur

Gary Hamel, C. K. Prahalad

Éditions Dunod

320 pages

Prix : 31 Euros

www.amazon.fr





