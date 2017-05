Quelques trucs et astuces pour mieux gérer son temps

Gérer sa journée

ne bonne répartition des travaux en fonction du moment de la journée est un choix d'organisation particulièrement judicieux. Par exemple, les tâches complexes exigeant un effort de concentration conséquent seront placées aux moments de la journée ou de la semaine où l'on risque le moins d'être interrompu.

En revanche les tâches courtes et plus simples seront exécutées lorsque l'on est le plus facilement dérangé : possibilité de réunions impromptues, appels téléphoniques plus courants, présence de collègues hyper actifs...

Regrouper les tâches

Il est assez économique de rapprocher les tâches de même nature. Le changement implique une adaptation consommatrice de temps, ne serait-ce que pour la phase de recherche de documentations.

Outils et méthodes

Recommandations

Prendre l'habitude de commencer les travaux en groupe à l'heure sans perdre de temps à attendre les éternels retardataires.

Se méfier des tendances au perfectionnisme. Si malgré l'adage, dans les faits le mieux n'est pas systématiquement l'ennemi du bien, la quête de la perfection est en tout cas coûteuse en temps.

Apprenez à terminer un entretien, une réunion, une conversation, bref apprenez à dire "Au revoir" lorsqu'il n'y a plus rien à dire.

Prendre l'habitude de tout noter, et adopter une méthode de classement rationnel des notes.

Anticipez dans la mesure du possible et éviter de "naviguer sur le fil" en attendant systématiquement les dates butoirs, lorsqu'il n'est plus possible de tergiverser.

Ne pas perdre de vue la dimension finie du temps. Penser à laisser suffisamment de place aux instants de détente, aux loisirs.

À lire...

Les outils de développement personnel et d'aide à la réflexion sont particulièrement utiles pour mieux exploiter son capital temps disponible.Par exemple, les techniques du "mind-mapping" me semblent incontournables.Nous arrivons au terme de cette série de conseils. Les adapter et les appliquer en mesure de ses besoins sera la dernière recommandation pour lutter contre la procrastination qui pollue la vie de tout un chacun.1. Gérez vos priorités, rééquilibrez votre vie

Prendre son temps pour en gagner

Lothar J. Seiwert

Eyrolles Octobre 2012 224 pages

Prix : 18 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

& eBook (PDF &ePub) Format Kindle

› 2. Mieux gérer ses priorités et son temps, un guide pratique

Mieux gérer ses priorités et son temps

Gérard Rodach

Éditions d'Organisation 2ème édition 198 pages

20 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

& eBook (PDF &ePub) Format Kindle

