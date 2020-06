Les bonnes idées pour créer son entreprise

L'innovation est le moteur de la création d'une entreprise rentable et durable

I

l sera bien difficile de monter une activité commerciale sans se démarquer de la concurrence.

À de bien rares exceptions près, à la base de toute activité durablement rentable, on trouvera toujours un solide business model construit sur une bonne idée initiale.

Mais attention, la bonne idée n'est pas nécessairement une innovation de rupture. Il n'est pas indispensable d'inventer l'iPhone ® killer pour séduire les clients et dépasser la concurrence. En fait, c'est bien cela l'objectif.

Quelle bonne idée pourriez-vous trouver pour attirer durablement les clients ? Ce peut-être un service supplémentaire, une qualité supérieure, des produits plus complets, plus originaux ou une combinaison de solutions existantes à laquelle personne n'avait encore pensé en tout cas dans votre secteur d'activité.

Quelques pistes pour trouver une bonne idée et bâtir un business model durable

Trouver les bonnes idées

Quelques pistes pour vous aider à stimuler votre esprit d'innovation et à viabiliser votre désir de création.

Causes échecs

Les 8 principales causes d'échec d'une boutique en ligne. Quelles sont Les leçons à ne pas suivre pour garantir une gestion durable d'un commerce sur le web.

Causes échecs Les 8 principales causes d'échec d'une boutique en ligne. Quelles sont Les leçons à ne pas suivre pour garantir une gestion durable d'un commerce sur le web.

La franchise, une solution pour le freelance ?

Entreprendre dans le cadre d'un réseau de franchisés ? Une bonne idée si, et seulement si, elle s'intègre parfaitement dans une stratégie commerciale correctement établie.

La franchise, une solution pour le freelance ? Entreprendre dans le cadre d'un réseau de franchisés ? Une bonne idée si, et seulement si, elle s'intègre parfaitement dans une stratégie commerciale correctement établie.

Comment choisir une franchise

Dossier à télécharger au format PDF

Comment choisir une franchise Dossier à télécharger au format PDF

Comment vivre du web

Une fiche pratique avec exemples à l'appui pour bâtir une activité à finalité commerciale sur le web suffisamment viable pour assurer le principal de nos revenus.

Témoignages



Témoignage d'entrepreneur commenté

Un dossier à télécharger au format PDF

Témoignage d'un créateur d'entreprise

Un second témoignage, celui de Lucia, "organisatrice d'évènements" freelance qui raconte son parcours et fait part du plaisir à exercer son métier.

Témoignage d'un créateur d'entreprise Un second témoignage, celui de Lucia, "organisatrice d'évènements" freelance qui raconte son parcours et fait part du plaisir à exercer son métier.

Témoignage créateur d'entreprise commenté

Dossier à télécharger au format PDF



Quelques références pour trouver les bonnes idées rentables

Les livres pour innover

Une bibliographie structurée pour stimuler ses neurones et déclencher la machine à idées que chacun d'entre-nous cache au plus profond de son cerveau.





À ce sujet, voir aussi

À lire...

À la base de toute réussite, il y a une innovation, une véritable idée gagnante qui rencontre son marché sans trop attendre et permet ainsi d'assurer la viabilité de son activité.Une vraie bonne idée ne nécessite pas une mobilisation inconsidérée de capitaux. Elle est rapidement mise en oeuvre en condition réelle. Puis, elle sera améliorée dès les premiers retours afin de toujours être en phase avec son marché. C'est ainsi que le Business Model sera durablement rentable.

De l'idée au business model

Les défaitistes vous diront que tout a déjà été inventé. Grave erreur. Le terrain des innovations n'est jamais épuisé. Il suffit de regarder autour de soi, pour constater que de bien nombreux créateurs trouvent de bonnes idées et bâtissent des Business Models parfaitement profitables.

Nous disposons tous de capacités créatives bien suffisantes pour construire une activité qui corresponde à nos aspirations. Encore faut-il les réveiller, les travailler et leur redonner une dynamique suffisante. Pour bien exercer ses capacités créatives, je vous propose ci-après une première sélection de six livres incontournables.

Trouvez les idées

Une série d'exercices intellectuels pour développer ses capacités créatives. (Ouvrage en anglais)

Thinkertoys

Michael Michalko

Ten Speed Press

2ème édition

416 pages

Dispo en ligne :

www.amazon.fr

Une méthode pour gérer efficacement les différentes attitudes lors du processus de créativité.

Les six chapeaux de la réflexion

La méthode de référence mondiale

Edward de Bono

Éditions Eyrolles 2017

206 pages

Dispo en ligne :

www.amazon.fr

www.izibook.eyrolles.com

L'innovation et la créativité

Le parcours d'Amazon, à la base une petite structure de librairie en ligne fondée en 1994 par Jeff Bezos, devenue une multinationale du commerce en ligne.

Les secrets de la réussite de Jeff Bezos

Richard L. Brandt

Éditions TELEMAQUE

240 pages

Titre original : One Click

Dispo en ligne :

www.amazon.fr

Une première étude sur l'innovation qui montre comment les idées innovantes résultent souvent d'une longue série de petites découvertes. (Ouvrage en anglais)

Little Bets

How Breakthrough Ideas Emerge from Small Discoveries

Peter Sims

Ed. Simon & Schuster 2013

224 pages

Dispo en ligne :

www.amazon.fr

Edward de Bono et le concept de la pensée latérale, un auteur et une méthode incontournables pour mieux saisir les principes de la créativité et acquérir les techniques de dynamisation.

La boîte à outils de la créativité

Edward de Bono

Éditions Eyrolles 2013

452 pages

Dispo en ligne :

www.amazon.fr

Une seconde étude sur les principes de création d'"innovateurs en rupture" applicables à un large éventail d'activités, de l'indépendant à l'entreprise. (Ouvrage en anglais)

The Innovator's DNA

Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators

Dyer, Gregersen, Christensen

Harvard Business School Press

304 pages

Dispo en ligne :

www.amazon.fr

La pensée latérale, en opposition avec les méthodes classiques, est une méthode incontournable de production d'idées créatives et innovantes. (Ouvrage en anglais)

Lateral Thinking

Creativity Step by Step

Edward de Bono

Harper Perennial

304 pages

Dispo en ligne :

www.amazon.fr

Partagez et développez les idées

De l'art du croquis ou comment exposer ses idées le plus clairement possible.

Convaincre en deux coups de crayon

Dan Roam

ESF Editeur 3ème éd. 2014

312 pages

Dispo en ligne :

www.amazon.fr

Les cartes heuristiques, ou mind mapping, pour mieux maîtriser la formalisation de ses idées.

La désormais célèbre technique des cartes heuristiques présentée dans cet ouvrage vous assurera un développement significatif et harmonieux de vos facultés intellectuelles. La technique des cartes heuristiques ou Mind Maps ® se fonde sur l'utilisation de liste de mots organisées en arborescence pour représenter une idée, un concept, un projet, un plan...

L'auteur, en s'appuyant sur des exemples pratiques, expliquent comment les formaliser et les exploiter selon les circonstances . les cartes heuristiques sont particulièrement efficace en réunion de brainstorming, lorsqu'il s'agit de prendre une décision, lors d'une résolution de problèmes en solo ou en équipe. Et ce quel que soit le contexte : en famille, avant un exposé, pour prendre des notes, pour résumer un livre, une étude, un développement...

Le Mind Mapping au service du manager

Tony Buzan

Eyrolles 2ème édition 2019

272 pages

Dispo en ligne :

www.amazon.fr

Présentez les idées

Pour être comprise, une idée doit être bien présentée, un premier ouvrage de référence.

La présentation mise à nu

Garr Reynolds

Person Education

162 pages

Dispo en ligne :

www.amazon.fr

Pour être comprise, une idée doit être bien présentée, un second ouvrage de référence.

Présentation zen

Garr Reynolds Préface de Guy Kawasaki

Pearson Education

2ème éd. 2012 revue et augmentée

312 pages

Dispo en ligne :

www.amazon.fr

Il ne vous reste plus qu'à franchir le pas...

Démarche pratique et concrète pour conduire son idée jusqu'au marché.La validité de son projet personnellement est étroitement liée à la solidité du Business Model mis en place. Il est plutôt recommandé de ne pas se lancer dans l'aventure de l'entreprise sans biscuits. Cet ouvrage, best seller de la catégorie est réellement bien foutu. Autant didactique que pratique, il vous guide pour construire le Business Model qui vous convient et vous aide à le valider. À lire sans faute, en complément d'ouvrages structurés plus classiquement.

Alexander Osterwalder et Yves Pigneur

Éditions Pearson 2017 (avec un poster pour appliquer la méthode)

288 pages



Dispo en ligne : www.amazon.fr

Les références du site

Le livre, associé à ce site, expose une méthode complète de réalisation du Business Plan en cinq temps spécifiquement adaptée aux besoins des entrepreneurs indépendants.

Éditions Eyrolles

Collection Emploi & Carrière

272 pages



Pour acheter ce livre :





44 Astuces pour Démarrer votre Business

Comment transformer son envie d'émancipation en une activité durablement rentable. Les meilleurs "trucs" des pros de l'entrepreneuriat sont ici mis en forme, structurés et illustrés de témoignages de créateurs d'entreprise.

Éditions Eyrolles

Collection Création d'entreprise

160 pages 16 Euros



Pour acheter ce livre :





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 85)