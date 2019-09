Se former : Le web ou un bon livre ?

L u récemment sur un forum : "Ah bon ? Il y a encore des gens pour acheter des livres et les lire alors que l'on trouve tout sur le web ?"

Eh bien oui Monsieur ! Eût-il fallu lui répondre.

Le web ne remplacera jamais un bon livre. Loin s'en faut. Pour écrire um livre l'auteur a enquêté, collecté l'information avant de la confronter à sa propre expérience. Il structure son propos et construit un message cohérent. Et si l'auteur connait bien son métier, il adopte un style didactique sans prétention pour mieux transmettre la connaissance. Cela dit le web et le livre ne s'opposent pas mais se complètent. Voyons tout cela.

Ce ne sont pas les livres dignes d'intérêt qui font défaut, mais bien le temps pour les lire.

Pourquoi acheter des livres professionnels à l'heure du web ?

Le livre et le web ne s'opposent pas. Ils se complètent. Le web est un excellent outil pour détecter les tendances, repérer les nouveautés et partager les bonnes références. Le livre est le fruit d'un travail de fond sur un thème donné accompli par un spécialiste du sujet.

Seuls ceux qui ont bien compris l'importance de s'accorder le temps de la lecture sans recourir aux traditionnels prétextes fallacieux: « en ce moment, je n'ai pas le temps de lire, mais plus tard, on verra… », s'achètent une assurance pour leur avenir.

Les livres sont l'unique moyen d'approfondir un sujet

Rechercher de l'information pour acquérir ou développer de nouvelles compétence si on se permet la métaphore, c'est un peu se comporter comme un pêcheur à la ligne qui recherche les meilleurs coins pour mouiller son hameçon et collecter les informations essentielles à sa formation.

Le flux et le stock : le web est le flux, le livre est le stock

Chercher des informations sur le web, c'est pêcher dans un torrent de montagne, les informations passent rapidement. Le web est donc plutôt dans le. Twitter ou les fils d'actualité de Facebook ou de Linkedin sont de bons exemples de ce flux continu et addictif. Si vous n'êtes pas connecté, les yeux braqués sur votre écran, vous risquez de manquer une information.

Les livres sont "le stock"

En revanche, les livres disponibles dans les librairies, les bibliothèques ou en ligne sous une forme dématérialisée sont plus proches de la notion de. Le pêcheur mouille alors sa ligne dans un lac alimenté par les torrents de montagne et connu pour ses eaux poissonneuses, si l'on termine là la métaphore.

Avec le livre, les savoirs qualifiés et mieux structurés persistent dans la durée.

Immédiateté et constance

L'Internet est dans l'immédiateté, le flux sans cesse renouvelé. Tandis que le livre est dans la durée, dans la constance. Grâce à la dématérialisation des documents, tel que l'ebook, les livres risquent moins de disparaître lorsqu'ils ne sont plus réédités. En théorie, un ebook a une durée de vie infinie et peut être toujours disponible.

Profitez des bibliothèques

Les bibliothèques sont des lieux privilégiés pour les apprenants. Pour nous préparer le travail, le bibliothécaire a réalisé un classement thématique des ouvrages. Un rayonnage devient un lieu de découvertes pour celui qui sait se donner le temps de fureter au sein de ce temple de la connaissance.

Les bibliothèques sont une excellente solution pour découvrir des auteurs sans être contraint pour autant de prévoir un budget « livres » conséquents. La très large majorité des bibliothèques sont accessibles pour un coût d'abonnement très modique, voire gratuit lorsqu'elles ne pratiquent pas le prêt d'ouvrages. Une bonne bibliothèque

Profitez aussi du travail du bibliothécaire

Comme il en existe dans la majorité des villes qui ont encore foi dans la culture. L'outil de recherche dans le catalogue permet de trouver un ouvrage précis. Le bibliothécaire est aussi présent pour vous assister dans vos recherches, c'est son métier.

De plus, il a déjà effectué un solide travail de classement et les livres traitant d'un même sujet se côtoient sur la même étagère. C'est bien en explorant les rayons que l'on découvre de vraies perles, des ouvrages plus anciens, moins connus ou en perte de notoriété tout à fait dignes d'intérêt pour notre quête de connaissances.

Quelques bibliothèques en ligne

BiblioVox de Cyberlibiris, sur abonnement, mais de nombreuses bibliothèques municipales l'intègrent dans leurs formules d'inscriptions.

Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France (BNF).

www.noslivres.net, catalogue de livres du domaine public francophone.

www.gutenberg.org , le projet Gutenberg propose un large choix d'ebooks gratuits.

