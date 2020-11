Le tableau de bord de la Supply Chain

L a supply chain ou management de la logistique est désormais une fonction clé pour ne pas dire la fonction clé de l'entreprise actuelle. Encore faut il disposer d'un véritable tableau de bord parfaitement adéquat pour piloter la performance dans une parfaite démarche d'amélioration continue. Voyons comment faire.

Piloter la Supply Chain

L'ennui avec la ponctualité, c'est que personne n'est jamais là pour l'apprécier. The trouble with being punctual is that there's nobody there to appreciate it.

Harold Rome Compositeur américain (1908-1993)

La gestion efficace de la Supply Chain est indissociable d'un pilotage de la performance de tous les instants. En effet, la Supply Chain est un composant essentiel de la démarche stratégique de l'entreprise dans la quête de l'avantage concurrentiel. Un tableau de bord de pilotage bien conçu composé d'indicateurs judicieusement choisis est incontournable.

Comment faire le tableau de bord de la Supply Chain

La conception de cet instrument n'est pas aussi évidente qu'il y paraît. Il serait en effet dommage de ne se contenter que d'un simple tableau de bord assurant le pilotage SCM au quotidien, la gestion courante comme on le rencontre le plus souvent. Le rôle de support stratégique et la dimension de progrès continu sont à considérer à leur juste valeur si l'on souhaite bâtir un système d'aide au pilotage de la chaîne logistique digne de ce nom.La démarche proposée et les quelques éléments fournis ci-après sont valables, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise.

La méthode en 5 étapes essentielles

1. Choisir les axes de progrès Commençons par identifier les axes de progrès, c'est une étape essentielle. Il s'agit d'exprimer clairement et concrètement les finalités. Celles-ci seront nécessairement en parfaite cohérence avec la stratégie d'entreprise.

Cette étape fondamentale du projet nécessite quelques développements.

Identifier les objectifs "tactiques" et locaux. Quels sont les objectifs concrets les plus mobilisateurs selon les axes de progrès retenus ? Ces objectifs visent non seulement à cadrer les actions à entreprendre mais aussi à définir l'échelle de mesure de l'efficacité. 3. Définir les indicateurs Les indicateurs de performance KPI (Key Performance Indicators) seront définis au sens des axes de progrès et des objectifs retenus.

Lorsqu'ils sont judicieusement choisis, un nombre réduit d'indicateurs est bien plus pertinent pour autoriser un pilotage fin.

Attention ! Lors de cette phase du projet, il s'agit de ne pas s'écarter de la logique globale et de choisir les indicateurs de performance en s'appuyant exclusivement sur les deux étapes préalables.

Remarque : Ne pas perdre de vue que c'est aussi un instrument de communication. La lisibilité des indicateurs doit être naturelle.

Les indicateurs de performance KPI (Key Performance Indicators) seront définis au sens des axes de progrès et des objectifs retenus. 4. Collecter les données Pour cette étape, se reporter à la phase : La collecte des données.

Pour cette étape, se reporter à la phase : La collecte des données. 5) Améliorer l'ergonomie Pour cette étape, se reporter à la phase : Le design et l'ergonomie.

Complément

Le supply chain ou chaîne logistique est un peu l'épine dorsale de l'entreprise et joue un rôle primordial pour assurer la performance globale en terme de coûts qualité délais. C'est dire si sa performance doit être piloté à l'aide d'un tableau de bord adapté. Son rôle ne se limite pas au seul cycle de production, le supply chain contribue activement au cycle d'innovation. La conception du supply chain est d'une portée stratégique

À ce sujet, voir aussi

Réaliser le tableau de bord de la logistique

Réaliser le tableau de bord pour piloter la logistique. La logistique s'inscrit au premier plan d'une politique managériale d'amélioration continue. La logistique conditionne la performance de la chaîne globale depuis le premier fournisseur jusqu'au client final à l'autre extrémité. Il s'agit donc de mesurer justement la performance de cette activité primordiale.

Réduire le projet Supply Chain Management à la seule gestion des approvisionnements serait une erreur. Le projet SCM sera envisagé comme la réalisation d'un système d'organisation global à part entière. La réussite du projet est en effet étroitement liée à la qualité des relations établies avec les partenaires du premier cercle de proximité.

Un tableau de bord n'est pas qu'un simple présentoir d'indicateurs piochés ici ou la et placés à la va-comme-je-te-pousse sur un même écran. Ce n'est pas non plus un outil de gestion exclusivement tourné vers les résultats, le passé. Le tableau de bord est avant tout l'instrument clé d'un pilotage pro-actif rendant possible l'entreprise innovante. Voyons le principe et la manière de le concevoir pour parvenir à bâtir une véritable aide à la décision pour tous les acteurs de l'entreprise, une étape fondamentale pour toute innovation managériale.

