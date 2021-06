Stratégie et tableau de bord

L a stratégie n'est pas qu'une question de conception. La difficulté est bien de la déployer correctement. Pour cela, toutes les personnes concernées doivent impérativement être équipées d'un tableau de bord bien conçu pour accomplir, chacun à son niveau, au sein de chaque équipe, la démarche de progrès indispensable pour atteindre les objectifs correspondant à l'activité.

De l'importance primordiale du déploiement : Les meilleurs plans ne servent pas à grand chose s'ils ne sont pas mis en oeuvre sur le terrain. C'est aussi là où le proverbe "j'aimerais vivre en théorie, parce que en théorie tout se passe bien" trouve tout son sens.

Le tableau de bord est essentiel à la mise en oeuvre de la stratégie

Avec des taux d'échecs de l'ordre de 70 à 90 % des stratégies conçues, nous pouvons comprendre pourquoi des investisseurs expérimentés en sont venus à penser que la mise en oeuvre est plus importante qu'une bonne vision.

Robert Kaplan

Concevoir une stratégie , aussi fondamental que puisse sembler l'acte, n'est en fait que la première étape de la démarche.La mettre en oeuvre et la déployer sur le terrain est une autre paire de manches. Robert Kaplan et David Norton relevaient d'ailleurs dans leur ouvrage Le tableau de bord prospectif qu'aux débuts des années 2000, de 70 à 90 % des mises en oeuvre des stratégies élaborées s'avéraient des échecs.Pour reprendre les termes des auteurs, l'exécution est donc bien plus importante que la vision. C'est du bon sens. À quoi servirait une excellente stratégie qui reste à l'état d'une superbe présentation Powerpoint® ?

Le tableau de bord pro-actif

Pour déployer efficacement la stratégie et placer l'entreprise dans une dynamique de progrès continu, il est essentiel de disposer d'un système de tableaux de bord. Si le terme de tableau de bord est utilisé depuis déjà plusieurs décennies, il ne désigne pas pour autant une notion uniforme.En un temps pas si lointain, le tableau de bord ne servait qu'à contrôler, dans le sens de vérifier, la conformité d'un résultat vis à vis des prévisions.

Ce tableau de bord, utile pour évaluer les écarts entre les dépenses effectives et les budgets, est relativement simple à concevoir. Cependant, pour mettre en oeuvre une stratégie en un contexte tourmenté, ce n'est pas d'un tableau de bord de constat dont nous avons besoin mais bien d'un tableau de bord de pilotage.

Il faut alors s'intéresser à une nouvelle génération de tableaux de bord pro-actifs, orientés pilotage et prise de décision en toutes situations.

Du tableau de bord de contrôle au tableau de bord de pilotage

1. AVANT : Planification

2. PENDANT : Exécution

3. APRÈS : Vérification

La relation au temps constitue vraisemblablement la différence fondamentale entre les deux types de tableaux de bord. Dans un mode de gestion classique, le temps s'articule ainsi :Le tableau de bord "classique", traditionnellement dédié au "contrôle", trouve sa place au 3ème temps.Il est bien trop tard pour corriger le tir. On constate simplement. On distribue les récompenses, les coups de bâtons le cas échéant, et on en tire un enseignement pour la fois suivante. On parle alors de pilotage au rétroviseur. Pas facile de tenir un cap en regardant derrière soi.

Un tableau de bord pour piloter selon la stratégie

1. Le cap est-il maintenu ?

2. Est-il tenable ? Autrement dit, les objectifs sont-ils accessibles en temps et en budget ?

3. A-t-on engagé les bonnes actions ?

4. Doit-on les renforcer ou, plus radicalement, changer de tactique ?

Les tableaux de bord actuels dits "de pilotage" sont utilisés en priorité au temps numéro 2 "PENDANT", durant l'exécution, lorsqu'il est encore possible de corriger la barre, d'infléchir la direction, voire même de virer de bord. Ils sont parfaitement adaptés à la prise de décision en temps réel. Avec un tableau de bord de pilotage bien conçu, le décideur trouve réponses aux questions fondamentales du pilotage :

Déployer le système décisionnel en accord avec la stratégie

C'est là le fondamental de l'ouvrage "Les nouveaux tableaux de bord des managers" , long seller depuis quasi deux décennies et régulièrement remis à jour. Ce livre développe tous les aspects du déploiement de la démarche stratégique et de la réalisation du système de Business Intelligence en conformité. Il met au coeur du projet les besoins spécifiques des responsables et managers, ce sont eux qui prennent les décisions, ce sont eux qui mettent en action la stratégie. 6ème édition, plus de 40.000 ouvrages vendus.

À ce sujet, voir aussi

Définition et principe du tableau de bord de l'entreprise

Un tableau de bord n'est pas qu'un simple présentoir d'indicateurs piochés ici ou là et placés à la va-comme-je-te-pousse sur un même écran. Ce n'est pas non plus un outil de gestion exclusivement tourné vers les résultats, le passé. Le tableau de bord est avant tout l'instrument clé d'un pilotage pro-actif rendant possible l'entreprise innovante. Voyons le principe et la manière de le concevoir pour parvenir à bâtir une véritable aide à la décision pour tous les acteurs de l'entreprise, une étape fondamentale pour toute innovation managériale.

Définition et principe du tableau de bord de l'entreprise Un tableau de bord n'est pas qu'un simple présentoir d'indicateurs piochés ici ou là et placés à la va-comme-je-te-pousse sur un même écran. Ce n'est pas non plus un outil de gestion exclusivement tourné vers les résultats, le passé. Le tableau de bord est avant tout l'instrument clé d'un pilotage pro-actif rendant possible l'entreprise innovante. Voyons le principe et la manière de le concevoir pour parvenir à bâtir une véritable aide à la décision pour tous les acteurs de l'entreprise, une étape fondamentale pour toute innovation managériale. Principes de stratégie en pratique

Passons en revue les 4 principes d'élaboration d'une stratégie d'entreprise gagnante, ce sont des bonnes pratiques incontournables. 1) Il n'existe pas de stratégie standard, 2) Il n'existe pas de stratégie durable, 3) L'analyse stratégique n'est pas réservée aux élites, 4) La stratégie, ce n'est pas de la théorie.

Principes de stratégie en pratique Passons en revue les 4 principes d'élaboration d'une stratégie d'entreprise gagnante, ce sont des bonnes pratiques incontournables. 1) Il n'existe pas de stratégie standard, 2) Il n'existe pas de stratégie durable, 3) L'analyse stratégique n'est pas réservée aux élites, 4) La stratégie, ce n'est pas de la théorie. Comment réaliser une analyse stratégique ?

L'analyse stratégique est un exercice bien trop rarement pratiqué par bon nombre d'entreprises, les PME en tête. Pourtant, en un contexte hyper-concurrentiel, comme le nôtre aujourd'hui, il semble incontournable de fixer un horizon viable pour assurer la durabilité de sa profitabilité. L'analyse stratégique bien conduite est un un exercice pas aussi difficile que cela et riche d'enseignement. Voyons une démarche coopérative parfaitement adaptée à la PME.

Comment réaliser une analyse stratégique ? L'analyse stratégique est un exercice bien trop rarement pratiqué par bon nombre d'entreprises, les PME en tête. Pourtant, en un contexte hyper-concurrentiel, comme le nôtre aujourd'hui, il semble incontournable de fixer un horizon viable pour assurer la durabilité de sa profitabilité. L'analyse stratégique bien conduite est un un exercice pas aussi difficile que cela et riche d'enseignement. Voyons une démarche coopérative parfaitement adaptée à la PME.

À lire...

Le livre de référence du site...

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le projet Business Intelligence clés en main

Alain Fernandez

6ème édition Eyrolles

468 pages

☛ Voir la fiche du livre »»»

Pour acheter ce livre :

Format ebook : PDF ou ePub, Kindle

Le déploiement de la stratégie sur le terrain ne sera possible que si et seulement si on s'assure que les acteurs de terrain soient en mesure de prendre des décisions. Dans cet ouvrage on développe une démarche pour faciliter la prise de décision en équipe et réaliser les tableaux de bord de pilotage conséquents...

Les tableaux de bord du manager innovant

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Alain Fernandez

Éditeur : Eyrolles

Pages : 320 pages

☛ Consultez la fiche technique »»»

Pour acheter ce livre :

Format ebook : PDF & ePub, Format Kindle

La référence la plus complète en matière de stratégie d'entreprise. Cet ouvrage best-seller de sa catégorie est agréable à lire. De nombreux exemples de stratégies en pratique...

Stratégique + MyLab

G. Johnson, R. Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regner

Pearson Education

12ème édition Juin 2020

720 pages

Dispo : www.amazon.fr

Une autre référence qui propose un tour exhaustif de la question de la stratégie d'entreprise...

Stratégor

Toute la stratégie de la start-up à la multinationale

de Bernard Garrette, Laurence Lehmann-Ortega, Frédéric Leroy

Dunod 8ème édition 2019

740 pages

Dispo : www.amazon.fr

Partagez cet article...

(total partages cumulés > 185)