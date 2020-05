Qu'est-ce que QQOQCP ou QQOQCCP ?

S e poser ces sept questions : "Qui Quoi Ou Quand Comment Combien Pourquoi" résumé avec le sigle QQOQCCP, et répondre précisément à chacune d'entre elles sans faux fuyants est la meilleure méthode pour s'assurer qu'un problème est bien cerné. Les journalistes n'ont guère tardé pour s'approprier cette méthode qui a traversé les temps. C'est un tort de ne pas l'exploiter plus souvent en entreprise, et pas uniquement dans le domaine de la qualité tant elle est efficace.

Six hommes honnêtes m'ont appris tout ce que je savais. Ils se dénomment : Quoi, Pourquoi et Quand, et Comment et Où et Qui. Their names are What and Why and When Rudyard KIPLING. The Elephant's Child

QOQCCP, (ou QQOQCP) Qui Quoi Ou Quand Comment Combien Pourquoi, est un outil d'identification aux multiples applications. Dans un contexte qualité, il sera utilisé autant pour définir un nouveau processus que pour contribuer à la résolution d'un problème existant.

Sous sa dénomination anglo-saxonne, Five W ou Five W and one H, Who? What? When? Where? Why? How? (How much ?), la méthode est utilisée par les journalistes afin de s'assurer que l'article en cours de rédaction répond exhaustivement à la question posée.

Quelles sont les personnes responsables, quelles sont les personnes concernées ? Quoi ? De quoi s'agit-il, quel est l'objet du projet, de l'interrogation le cas échéant ?

De quoi s'agit-il, quel est l'objet du projet, de l'interrogation le cas échéant ? Où ? Où se déroule l'action, quel est le lieu de réalisation, quel est le lieu d'implantation ?

Où se déroule l'action, quel est le lieu de réalisation, quel est le lieu d'implantation ? Quand ? Quel est le délai de réalisation, quel est la date de début, la date d'implantation ?

Quel est le délai de réalisation, quel est la date de début, la date d'implantation ? Comment ? Quels seront les méthodes employés, quels outils seront utilisées ?

Quels seront les méthodes employés, quels outils seront utilisées ? Combien ? Combien cela va coûter, quels seront les besoins ?

Combien cela va coûter, quels seront les besoins ? Pourquoi ? Quel est l'objectif visé, pour quelle finalité ?

Une fois que l'on a apporté des réponses claires, précises et unanimes à toutes ces questions, le problème est déjà mieux cerné et parfois pratiquement résolu.

Remarque : Il est intéressant de noter que la question "Combien" n'est pas toujours prise en compte. Dans la plupart des cas c'est un tort. Le deuxième "C" Combien est souvent omis. À tort. C'est une question essentielle et personne ne peut en douter. C'est pour cela que certains baptise cette méthode sous le sigle réduit "QQOQCP" en lieu et place de "QQOQQCCP".

QUI dit QUOI, par QUEL canal, à QUI et avec QUEL effet ?

Dans le monde de la communication on utilise une approche similaire dite de Harold Dwight Lasswell

Qu'est-ce que la méthode des Cinq Pourquoi ?

La méthode des Cinq Pourquoi est une méthode pratique de résolution de problèmes permettant de remonter à la cause initiale d'un phénomène constaté sans se limiter à la première explication proposée. C'est le meilleur moyen d'éviter de se contenter de poser une simple rustine. Il s'agit de bien identifier et ainsi résoudre la véritable cause du problème afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Mais attention, ce n'est pas toujours aussi simple.

Ishikawa Diagramme causes effets, arete de poisson, l'outil adéquat pour trouver les causes d'un phénomène. Comme pour la large majorité des outils de la démarche qualité, le diagramme d'Ishikawa nécessite pour sa réalisation et sa pleine utilisation une démarche coopérative et engagée de toutes les personnes concernées de près comme de loin par la résolution du problème en cours.

Le brainstorming, littéralement tempête de cerveaux ou remue-méninges, est une méthode participative de résolution de problèmes s'appuyant sur la créativité spontanée des participants. En fait, c'est bien la spontanéité qui est recherchée. Il s'agit de bien respecter le protocole si l'on souhaite parvenir à un résultat. Nous poursuivrons avec la Critique Constructive une alternative particulièrement efficace.

