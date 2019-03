L a stratégie n'existe qu'une fois correctement déployée sur le terrain. Mais un déploiement s'organise. C'est là le rôle du Business plan stratégique. Il s'agit de préciser les conditions du déploiement stratégique, de préparer sérieusement la phase concrète que ce soit en terme d'échéances, de financement, de ressources sans oublier les impacts sur l'existant et les conditions de la réussite. Voyons tout cela.

Élaborer le Business Plan

Définition du business plan stratégique

Le business plan n'est autre que la préparation du passage de la stratégie à la phase concrète. Le business plan assure la formalisation de la stratégie en terme pratique et réalisable.

Le business plan stratégique est établi à un horizon réaliste, afin de couvrir les phases successives de l'implantation de la stratégie de l'entreprise, généralement un horizon de deux à trois ans maximum.

Cela dit, avec l'accélération du changement, bien des stratèges de terrain préconisent une échéance plus courte, de un an à dix-huit mois. Suffisamment souple, le plan pourra être affiné, voire révisé trimestriellement.

Définition du Business Plan

le stade : "Où en sommes-nous aujourd'hui" , diagnostique, état des lieux

, diagnostique, état des lieux et le stade "Où avons-nous prévu d'aller" , le fruit de la démarche stratégique

, le fruit de la démarche stratégique en détaillant le "Comment allons-nous procéder", toutes les actions soigneusement décrites sans omettre les prévisions de cash-flows

Formalisation du Business Model

Le business plan est un véritable outil concrétisant la transition entre :Un business plan est un document confidentiel.En détail, le business plan précise les activités à développer, les responsabilités, les délais par activité et autres deadlines, les coûts par activité, les retours attendus et autres effets induits par les activités.

Le business plan est aussi l'instrument de formalisation du nouveau Business Model à mettre en place. Ce Business Model sera alors exprimé en terme de marché, de volumes, de moyens, de coûts de quantité à produire, de capacités à dimensionner, de délais.

La finalité étant de chiffrer précisément le coût global, le retour sur investissement et le cash flow prévu.

Combien ça peut rapporter ?

Où se situe le point d'équilibre ?

Quand les premiers bénéfices seront-ils perceptibles ?

Documents financiers essentiels

Plan de financement Estimer la faisabilité financière du plan Combien cela va-t-il coûter ? Comment va-t-on le financer ? Liste précise et exhaustive des besoins et des ressources Comment compléter ? Où se procurer les ressources manquantes ?

Compte de résultat prévisionnel Quelle est la capacité à rembourser les emprunts contractés ? Quel sera le bénéfice ?

Le bilan prévisionnel Prendre soin d'évaluer soigneusement le Besoin en Fonds de Roulement



Le résumé

Voir ici au chapitre ratio, les principaux ratios clés pour évaluer la rentabilité d'un investissement Au centre de l'étude pour juger du rapport coûts - avantages et de la faisabilité :Le résumé est un document de synthèse. En entête du dossier, c'est aussi un instrument de communication. Il expose le déroulement, précise l'intérêt et la faisabilité à l'aide d'arguments chiffrés en terme de budgets, moyens et délais. Déroulement réaliste, délais, budget et moyens chiffrés. C'est un document clair, précis, cohérent et univoque.

Le Business Plan outil de communication

Le Business Plan est aussi un outil de communication.

Ressources

Le site www.piloter.org/projet/ présente le détail de l'élaboration d'un business plan projet . À lire en complément de cette présentation-ci.

Lecture recommandée

›

Un guide pratique exposant une méthode concrète pour concevoir des produits et des services afin qu'ils soient parfaitement en phase avec les attentes des clients. Les auteurs de cet excellent livre sont aussi les auteurs du non moins excellent "Business Model Nouvelle Génération" , best seller de sa catégorie.

La méthode Value Proposition Design

Comment créer les produits et les services que veulent vos clients

Alexander Osterwalder et Yves Pigneur

Pearson

290 pages

Dispo chez :

www.amazon.fr

›Un guide pratique et didactique pour rédiger un business plan étape par étape. Un business plan est assez délicat à rédiger, pour cela un guide pratique et méthodique est indispensable.

Business Plan

Concevoir un Business Plan efficace

Richard Stutely

Pearson 3ème édition

320 pages

Prix : 37,50 € (29 € en Kindle)

Dispo chez :

www.amazon.fr & Format kindle





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 165)

Si vous souhaitez partager votre point de vue sur cet article, utilisez désormais Twitter ou votre réseau social favori.







Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2018 Tous droits réservés Mentions légales