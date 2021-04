L e modèle des cinq forces de Porter est un outil d'étude de son positionnement concurrentiel mis au point, comme son nom l'indique, par Michael porter, "pape" de la stratégie des années 80 et 90. L'étude du positionnement concurrentiel occupe bien évidemment une part importante d'une analyse stratégique bien conduite. Voyons d'abord le principe et poursuivons ensuite avec les limites et manquements du modèle dont il n'est pas exempt.

Le modèle des cinq forces de Michael Porter a longtemps influencé les théories de la stratégie. Enseigné encore et toujours aujourd'hui, utilisé par de nombreux consultants, il est hautement recommandé de bien le dominer pour ne pas le considerer comme l'unique modèle de recherche de déploiement de la stratégie en environnement concurrentiel.

La quête de l'avantage concurrentiel est évidemment la voie à prioriser, mais il y a aussi d'autres manières de l'atteindre. Étudions ce modèle tel qu'il a été défini par Michael Porter avant d'ébaucher une critique constructive qui permettra d'en éclairer les limites, et incitera à compléter son usage pour réaliser une analyse stratégique digne de ce nom.



Légende de l'illustration : Les 5 forces de la concurrence selon Michael Porter

Pour Michael Porter, la concurrence ne se limite pas aux seuls compétiteurs directs. Pour maintenir ses profits, l'entreprise du secteur marchand devra faire face à 4 autres forces concurrentielles principales que sont les nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des fournisseurs, celui des clients et les produits de substitution. Le modèle de concurrence est directement forgé depuis les actions et interactions de ces 5 forces.

1. Les nouveaux entrants Les nouveaux entrants cherchent à se faire rapidement leur place sur le marché. Ils appliquent une pression concurrentielle particulièrement forte fondée essentiellement sur les prix. Cette pression est d'autant plus radicale lorsque le nouvel entrant est déjà un acteur majeur de l'économie. Il profite alors des ressources disponibles et assurées sur d'autres marchés plus anciens pour faire le forcing sur l'investissement.

La présence des nouveaux entrants est directement dépendante de la qualité des barrières à l'entrée : économie d'échelle, coût de switch pour le client, besoin en capital, accès aux canaux de distribution.

2. Le pouvoir des fournisseurs Les fournisseurs disposent aussi d'un pouvoir de pression, notamment sur les prix, la qualité et la quantité des services associés. Cette pression est étroitement liée au degré de dépendance de l'entreprise avec le fournisseur, le coût de "switching", pour passer à une autre source d'approvisionnement.

3. Le pouvoir des acheteurs Les clients puissants peuvent imposer une forte pression sur les prix, exiger toujours plus de qualité et de service. Les clients sont d'autant plus forts qu'ils disposent de la possibilité de changer de fournisseur. Le pouvoir de ce levier est étroitement lié à la part client au CA de l'entreprise.

4. Produits de substitution Un produit de substitution fournit le même service en utilisant d'autres moyens. Un produit de substitution fournit le même service en utilisant d'autres moyens. Michael Porter cite ainsi la vidéoconférence qui permet de limiter les déplacements, ou l'e-mail qui a déjà pratiquement remplacé le courrier express. La menace est d'autant plus grande lorsque le produit de substitution permet de baisser le coût du service sans nuire à la qualité, ni imposer un coût élevé de switching. La mise en place d'une veille stratégique et technologique est déjà un moyen pour anticiper les menaces potentielles.

5. Rivalité avec les concurrents La rivalité peut porter sur la course aux prix bas, une offre sans cesse renouvelée, des campagnes marketing massives. Dans tous les cas, les marchés très concurrentiels sont destructeurs de profits.

C'est dans ce type de situation qu'il peut être recommandé de délaisser quelque peu l'Océan Rouge pour prospecter l'Océan Bleu ...

En référence : The Five Competitive Forces That Shape Strategy de Michael E. Porter Harvard Business Review 01/2008.

La critique du modèle des cinq forces

Michael Porter a, et à juste titre, bien mis en évidence l’explosion de la concurrence avec la mondialisation et la fin des rentes de situations. Mais il a purement et simplement omis, ou oublié, que la coopération était aussi une solution, le marché n’est pas nécessairement du sang et de la douleur.

Il est intéressant de noter que quasi un siècle auparavant, Henry Fayol avait lui bien perçu les bienfaits de la coopération pour le développement.

Administration industrielle et générale" de Henri Fayol. Ce livre publié en 1916 est à lire pour mieux relativiser notre époque.

Pour la petite histoire, Monitor Group, la société de conseil montée par Michael Porter et un aréopage de professeurs émérites d'Harvard, a rapidement fait faillite. Une belle illustration de l'éternelle question de la théorie et de la pratique...

Comme quoi, la réalité stratégique des entreprises est un poil plus complexe que ces sympathiques schémas simplificateurs.

Aussi, pour parler de la stratégie, nul besoin d'étudier son dictionnaire d'expressions guerrières. Non, la meilleure manière reste encore de se référer aux fondamentaux et au bon sens commun.

Voir aussi la critique développée et la démarche à adopter pour construire une indispensable stratégie coopérative avec le livre "Les tableaux de bord du manager Innovant".

L'avantage concurrentiel et la chaîne de valeur



Légende de l'illustration : la chaîne de valeur revisitée

Analyse SWOT, l'outil stratégique

La matrice SWOT est un puissant outil pour évaluer son positionnement stratégique et orienter la démarche de progrès. L'analyse SWOT permet en effet d'évaluer ses forces et ses faiblesses, de lister les menaces et de détecter les opportunités. Nous nous attarderons sur l'indispensable nécessité d'adopter une démarche coopérative et nous poursuivrons en seconde partie avec la méthode en 7 temps pour réaliser et réussir une étude SWOT express et pertinente.

L'Analyse PESTEL, évaluer l'organisation dans son environnement

Une entreprise est un élément d'un écosystème plus global. Lors de l'analyse stratégique, il est contre-productif de limiter l'étude au fonctionnement interne et aux seuls proches compétiteurs sans se préoccuper du contexte plus global qui caractérise l'écosystème. C'est ce que cherche à résoudre l'analyse PESTEL en se proposant d'étudier les dimensions environnementales de l'entreprise : Politique, Économique, Sociologique, Technologiques, Écologique et Légaux. Voyons comment s'y prendre.

La théorie des parties prenantes, l'autre stratégie

La stratégie ce n'est pas qu'un plan de guerre lancé tous azimuts, c'est aussi des alliances, des accords concertés avec tous les acteurs concernés directement et indirectement par la stratégie engagée. Une stratégie implique effectivement un grand nombre d'acteurs directs ou indirects. Ce sont les parties prenantes. Voyons comment construire une stratégie qui évite de les laisser sur la touche.

La stratégie ce n'est pas qu'un plan de guerre lancé tous azimuts, c'est aussi des alliances, des accords concertés avec tous les acteurs concernés directement et indirectement par la stratégie engagée. Une stratégie implique effectivement un grand nombre d'acteurs directs ou indirects. Ce sont les parties prenantes. Voyons comment construire une stratégie qui évite de les laisser sur la touche.

La matrice d'Ansoff, choisir une stratégie de croissance

Relancer une entreprise et choisir la meilleure stratégie de croissance ne se fait pas en regardant la position des étoiles. Il s'agit plutôt de résoudre l'équation combinatoire entre le développement de nouveaux produits et la prospection de nouveaux marché. Par chance, la matrice d'Ansoff, mise au point par le mathématicien du même nom, va grandement nous aidé à opter pour la stratégie de développement la plus opportune. Encore faut-il dérouler correctement le processus, et consulter largement. Voyons tout cela en s'appuyant sur un cas réel que j'ai traité il y a quelques années.

L'avantage concurrentiel

Comment devancer ses concurrents et maintenir son avance

Michael Porter

Dunod

637 pages

Stratégique + MyLab

G. Johnson, R. Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regner

Pearson Education

12ème édition Juin 2020

720 pages

Stratégor

Toute la stratégie de la start-up à la multinationale

de Bernard Garrette, Laurence Lehmann-Ortega, Frédéric Leroy

Dunod 8ème édition 2019

740 pages

Stratégie Océan Bleu

W. Chan Kim, Renée Mauborgne

Pearson Village Mondial

306 pages

Une démarche stratégique fondée sur la coopération

Les tableaux de bord du manager innovant

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Alain Fernandez

Éditeur : Eyrolles

Pages : 320 pages

