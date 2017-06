Cloud computing pour l'entreprise, le SI

Après avoir dépenser des millions de dollars dans des datas centers "maison", les entreprises vont rapidement se rendre compte qu'il est temps d'arrêter les frais. Désormais, les Technologies de l'Information ne sont plus un bien à posséder en propre mais un service à acheter à l'usage. Nicholas G. Carr

Définition Cloud computing et le système d'information d'entreprise

e cloud computing est un concept récent aux frontières encore un peu floues. Rien de plus normal pour un nuage. En fait le cloud computing correspond peu ou prou à la mise à disposition d'une capacité de calcul et de stockage évolutifs depuis des ressources accessibles par internet.

Utility computing

Par extension, On peut caractériser le concept par l'offre de services informatiques depuis internet, facturés selon un principe de "Utility computing", avec paiement à la consommation.

Principe du Cloud computing

Le cloud, le nuage, symbolise la multitude d'unités informatiques de traitement et de stockage disponibles et accessibles depuis l'internet. L'utilisateur n'a pas à savoir précisément où le traitement demandé sera effectué. Il n'a pas non plus à se préoccuper des capacités de traitement si ce n'est pour gérer ses factures de fin de mois et contracter l'abonnement ad-hoc.

Comme lorsque l'on branche un appareil électrique, on ne se préoccupe pas de savoir de quelle centrale provient l'énergie consommée en reprenant la métaphore de Nicholas Carr avec >son excellent ouvrage "The Big Switch" référencé en bas de page. Cette quête de souplesse et de disponibilité absolue en passe d'aboutir va révolutionner non seulement les usages de l'outil informatique mais bien la conception des systèmes d'information.

Le cloud computing au service des utilisateurs

Avec le cloud computing, idéalement, l'informatique ne s'envisage plus au niveau de l'unité de traitement, le PC et ses progiciels, mais bien sur le plan de l'usage. Le cloud computing est centré utilisateur.

Lorsque l'utilisateur se connecte, quel que soit le lieu, il retrouve immédiatement son environnement de travail, dossiers, documents, mails correspondants. De la même façon, on peut préciser que le cloud computing est aussi centré sur la tâche à accomplir. L'utilisateur ne se préoccupe plus des types d'applications à utiliser, mais bien de la tâche à réaliser.

Lecture recommandée…

Sécurité, gouvernance du SI hybride et panorama du marchéGuillaume PlouinEditions Dunod288 pages, 4ème Édition Dispo en stock : www.amazon.fr

Format Ebook Kindle



The Big Switch Rewiring the World, from Edison to Google

Nicholas Carr - WW Norton & Co

Le livre de référence sur le cloud computing. Best seller, Nicholas Carr repositionne avec un véritable talent la technologie de rupture qu'est le cloud computing dans une évolution plus globale. A lire donc.

(Langue anglaise)



Edition 2009304 pagesPrix librairie : 11,69 EurosMichael Miller -Une explication aussi complète que concrète du cloud computing et de ses applications de terrain.(Langue anglaise)Août 2008312 pagesPrix librairie : 17,23 Euros









