S e former tout au long de la vie est un programme ambitieux qui ne sera réalisable qu'à la condition d'adopter de bonnes habitudes. Je vous propose sept habitudes à adopter au quotidien. Ce sont celles que j'utilise consciencieusement depuis une bonne quinzaine d'années pour mes propres besoins de formation. Ce sont des références, elles sont en effet inspirées des pratiques de Michael Faraday, savant autodidacte de génie, encensé à juste titre dans tout le monde anglo-saxon. Voyons tout cela.

Profitons de l'expérience et des recommandations intemporelles d'un scientifique de renom, autodidacte de génie.

Michael Faraday, un autodidacte remarquable

Michael Faraday (1791-1867), physicien britannique spécialiste de l'électromagnétisme, avait mis au point une méthode pour construire son apprentissage et conduire efficacement sa carrière scientifique. Michael Faraday était en effet un autodidacte, un vrai. Né dans un milieu particulièrement modeste, il est contraint d'entrer très jeune dans la vie active.

Par chance pour lui comme pour nous les bénéficiaires de ses découvertes, il trouve un emploi chez un éditeur libraire. Il profite de ses temps libres pour dévorer tous les livres qui lui tombent sous la main et en rédige des synthèses qu'il envoie à des scientifiques. Sa carrière de génie scientifique était lancée.

Une méthode particulièrement simple et efficace

La méthode Faraday est assez simple. Elle repose sur six principes comme autant de bonnes habitudes. Ces habitudes sont toujours d'actualité, elles sont intemporelles. Adopter ces habitudes, c'est s'assurer d'une autoformation réussie, je peux en témoigner.

J'ai découvert cette méthode il y a déjà bien des années et je l'ai adoptée après l'avoir adaptée aux exigences actuelles de l'autoformation sur le Web et les réseaux sociaux. Ce fut assez aisé puisque l'autoformation ce n'est rien d'autre que collecter de l'information et confronter ses raisonnements avec ses pairs. C'est ainsi que Michael Faraday procédait et la méthode n'a pas changé aujourd'hui. L'autoformation est même sérieusement facilitée avec le web et les réseaux sociaux, cela va s'en dire. Encore faut-il séparer le bon grain de l'ivraie. C'est aussi à cela que sert une bonne méthode.

Les sept habitudes de la méthode Faraday "augmentée"

J'ai complété la méthode d'une indispensable bonne pratique préalable pour mieux construire ses connaissances : l'établissement d'un plan et la sélection d‘objectifs de formation viables.

Première Habitude : Construire son programme de formation

Pour être sûr de ne pas perdre son temps et acquérir de solide connaissance, il est indispensable de se construire un plan d'autoformation et de fixer des objectifs. Ainsi le programme et bien cadré et orienté.

Jusque l'a rien de bien sorcier. Pour construire le plan, nous utiliserons le Mind Map, ce fantastique outil de Tony Buzan. On pourra bien entendu le remanier à volonté afin de mieux préciser le périmètre d'acquisition des connaissances.

Quant aux objectifs de formation, il suffit de respecter quelques règles de bon sens. Ce sont les buts à poursuivre. Non seulement les objectifs orientent l'acquisition des connaissances mais ce sont aussi de précieux outils pour l'évaluation des acquis.

Deuxième habitude: Prendre des notes à tout instant et en toute occasion

Les bonnes idées sont fugaces. Il suffit de changer de contexte pour oublier les réflexions que l'on s'était promis de développer. Pour l'usage le plus courant, un simple carnet est un bon instrument. Surtout si on apprend à utiliser les techniques de Sketchnote. Pour mémoriser les informations importantes trouvées en surfant sur le Web, des outils tels que Evernote ( www.evernote.com ) s'avèrent indispensables.

L'observation devient une habitude, et on prend en note les données essentielles afin de ne pas surcharger sa mémoire.

Troisième habitude: Toujours tout vérifier

C'est fondamental et encore plus vrai aujourd'hui à l'époque des fake-news. Avant de se fier à une théorie ou de relayer une information d'un clic pressé sur twitter, il vaut mieux la vérifier dans la mesure du possible en la confrontant à d'autres sources.

Sinon on finit par croire que la terre est plate comme 1 français sur 10 selon un sondage IFOP pour la fondation Jean-Jaurès consacré au complotisme.

Quatrième habitude: Entretenir une correspondance avec ses pairs

Il ne suffit pas de se rencontrer. Il est aussi important d'entretenir une correspondance écrite et régulière avec une étroite sélection de partenaires partageant le même esprit. C'est un enrichissement continu pour chacun des correspondants. L'e-mail remplit aujourd'hui merveilleusement cet office, encore faut-il bien l'utiliser, ce qui est rarement le cas.

De l'importance du réseau de formation, tellement aisé à faire vivre aujourd'hui avec l'e-mail et les réseaux sociaux.

Cinquième habitude: Mettre en place une véritable collaboration pour confronter et échanger les idées

Il n'est guère possible de travailler en isolement total. Quel que soit le sujet du moment, il gagnera toujours à être confronté et enrichi des points de vue et commentaires de partenaires, acteurs de la même thématique.

Le réseau est un lieu d'échanges où les idées se partagent, se confrontent, se discutent et se construisent. Encore faut-il maîtriser les règles de survie sur les forums et réseaux sociaux

Sixième habitude: Éviter les controverses

On fuira comme la peste les lieux où celle-ci est appelée à se développer, que ce soit au cours d'échanges sur des forums Internet ou au contact d'acteurs un peu obtus qui deviennent rapidement agressifs pour défendre leur point de vue

La polémique pour la polémique est toujours stérile. C'est une perte de temps et d'énergie.

Septième habitude: Ne pas généraliser trop rapidement, s'exprimer aussi précisément que possible

Cette dernière habitude est en fait le rapprochement de deux principes complémentaires. Il est en effet prudent de ne pas généraliser un peu trop rapidement et de tirer des règles et principes de ce qui n'est encore qu'une simple observation.

Si l'on est incapable d'exprimer précisément et simplement son propos, cette erreur de raisonnement sera vite démontrée. Ce sera la preuve que l'on n'a pas encore atteint le stade de la synthèse et qu'il ne s'agit que d'un regroupement un peu rapide de faits disjoints.

À titre d'illustration, une bonne idée peut être décrite et expliquée simplement et précisément. Il suffit en effet de deux ou trois croquis rapidement tracés sur un coin de table pour lancer une discussion riche et efficace.

Mais la meilleure méthode pour vérifier et consolider ses connaissances, reste encore de les transmettre à son tour.

Comment j'ai découvert la méthode Faraday

J'ai découvert la méthode Faraday il y a bien des années déjà. Je vivais alors à Vancouver (Canada). Au cours d'un passionnant séminaire organisé au sein de l'UBC ( University of British Colombia ), le conférencier avait rapidement évoqué cette méthode sans s'étendre plus longtemps. Je profite de la pause pour le questionner à ce sujet. Obligeant, il prend le temps de me proposer quelques pistes de réflexion, de quoi éveiller un peu plus ma curiosité.

J'étais alors prêt à pousser plus avant mes investigations. Par chance, la ville de Vancouver est dotée d'une extraordinaire bibliothèque autant sur le plan architectural que pour la richesse des ressources disponibles. Je la fréquentais assidûment et je la connaissais particulièrement bien. Il me fallut bien peu de temps pour tout savoir autant sur la vie de ce génie qu'était Michael Faraday que sur cette inestimable méthode d'autoformation qu'il avait mise au point pour ses besoins personnels.

J'ai alors compris que c'était la méthode qu'il me fallait pour mes propres besoins d'autoformation. En effet, dans son principe, elle est intemporelle. Mettant l'accent sur la collecte d'informations, les échanges et la communication, il a suffi de quelques ajustements pour qu'elle soit tout à fait en phase avec notre époque actuelle, aux usages très centrés sur le web et les réseaux sociaux.

Je souhaite vous en faire profiter pour que vous puissiez à votre tour construire et suivre vos propres programmes d'autoformation. C'est là l'objet l'ouvrage présenté ci-après.

L'ouvrage de référence

7 Habitudes pour se former tout au long de la vie

La méthode Faraday, une légende de l'autoformation

Alain Fernandez

110 pages

Livre broché et illustré, Format :15,2 x 22,9

Prix : 10 Euros

ISBN : 978-2-9567588-0-8

Editions MIMISMO

Les guides pratiques pour les professionnels

En stock chez : www.amazon.fr

Téléchargez l'extrait (PDF)





L'autoformation ce n'est pas l'enseignement scolaire Chacun d'entre nous est unique. Notre cerveau a été structuré par bien des facteurs dont notre propre histoire n'est pas le moindre. Lorsque l'on apprend, on redessine l'information reçue afin de l'intégrer du mieux possible dans notre propre système de connaissances. L'enseignement classique, celui que l'on a quasiment tous connu durant notre formation de base, ne considère pas les spécificités de chacun, son vécu, son système de pensée et ses besoins. Ce n'est pas l'exemple à suivre pour réussir son auto-formation.

Chacun d'entre nous est unique. Notre cerveau a été structuré par bien des facteurs dont notre propre histoire n'est pas le moindre. Lorsque l'on apprend, on redessine l'information reçue afin de l'intégrer du mieux possible dans notre propre système de connaissances. L'enseignement classique, celui que l'on a quasiment tous connu durant notre formation de base, ne considère pas les spécificités de chacun, son vécu, son système de pensée et ses besoins. Ce n'est pas l'exemple à suivre pour réussir son auto-formation. Autoformation : Evitez les chausse-trapes Se former est une digne ambition, d'ailleurs indispensable aujourd'hui où l'exigence de renouvellement des connaissances est particulièrement accélérée. En revanche il vaut mieux éviter de se fourvoyer en sélectionnant mal ses motivations et ses objectifs au risque de perdre non seulement un temps précieux mais aussi un indispensable enthousiasme. Voyons tout cela.

Se former est une digne ambition, d'ailleurs indispensable aujourd'hui où l'exigence de renouvellement des connaissances est particulièrement accélérée. En revanche il vaut mieux éviter de se fourvoyer en sélectionnant mal ses motivations et ses objectifs au risque de perdre non seulement un temps précieux mais aussi un indispensable enthousiasme. Voyons tout cela. Apprendre doit rester un plaisir Combien de fois nous sommes-nous retrouvés à essayer de se concentrer sur un sujet rébarbatif ? On a beau s'auto-justifier avec des il faut bien le faire, mais à la première occasion notre attention s'évade... Et on relit pour la troisième fois le même paragraphe sans le comprendre pour autant. En conclusion, il est toujours préférable d'étudier des thèmes que l'on aime. C'est une évidence, mais il n'est pas inutile de le rappeler.

Combien de fois nous sommes-nous retrouvés à essayer de se concentrer sur un sujet rébarbatif ? On a beau s'auto-justifier avec des il faut bien le faire, mais à la première occasion notre attention s'évade... Et on relit pour la troisième fois le même paragraphe sans le comprendre pour autant. En conclusion, il est toujours préférable d'étudier des thèmes que l'on aime. C'est une évidence, mais il n'est pas inutile de le rappeler. Un tête bien pleine ou une tête bien faite ? Toute la subtilité de l'acquisition des connaissance repose sur cette célèbre formule de Montaigne, S'agit-il de se remplir la tête de connaissances pour répondre du tac au tac à des quiz ou de structurer ses savoirs afin d'améliorer sa capacité de jugement pour des situations imprévisibles ? Là est la question.

Lecture recommandée

7 Habitudes pour se former tout au long de la vie

La méthode Faraday, une légende de l'autoformation

Alain Fernandez

110 pages Prix : 9,90 Euros

Livre broché et illustré, Format :15,2 x 22,9 cm

ISBN : 978-2-9567588-0-8

Editions Mimismo

En stock chez : www.amazon.fr

Ebook Kindle

Ebook epub

Téléchargez l'extrait (PDF)



Objectif : Débusquer les pépites de connaissance dans le foutoir du web

Les 7 bonnes pratiques de l'autodidacte 3.0

Alain Fernandez

137 pages Prix : 9,90 Euros

Livre broché et illustré, Format :15,2 x 22,9 cm

ISBN : 978-2-9567588-2-2

Editions Mimismo

En stock chez : www.amazon.fr

Ebook Kindle

Ebook epub

Téléchargez l'extrait (PDF)

