Qu'est-ce que la motivation ?

L a motivation, c'est le carburant de tous les projets que l'on entreprend, quels qu'ils soient, personnels comme professionnels. La motivation c'est cette force obscure qui nous porte et nous permet de franchir les inévitables obstacles qui parsèment le chemin vers la réussite. Pour bien comprendre ce concept, nous étudierons deux types de motivation : la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Puis nous poursuivrons avec quelques conseils pour ne pas perdre la foi... Mais commençons par une définition.

Définition de la motivation

La motivation désigne l’action de l’ensemble des forces conscientes ou inconscientes qui nous poussent à agir dans un certain sens, à adopter un certain comportement.

La définition la plus adéquate du concept de motivation dans le cadre d'un projet personnel, de formation par exemple, est celle-ci :Le plaisir d’apprendre par exemple est le véritable moteur pour conduire son projet personnel à son terme.

Les deux types de motivation

Au cours d'un projet difficile ou particulièrement long tel qu'une formation, l'enthousiasme ne sera pas au beau fixe tous les jours. Le sentiment de ne plus progresser, la difficulté de se concentrer, et l'impression de perdre son temps face à des enseignements particulièrement ardus sont autant de causes de découragement qu'il s'agit de surmonter coûte que coûte.

La question suivante à se poser et ce n'est pas la moindre est celle-ci:

À quoi puis-je me raccrocher en cas de découragement passager ?

Pour contribuer à résoudre la problématique de la démotivation, les spécialistes des sciences sociales font appel à la théorie des deux motivations : La motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque.

Elle est essentiellement liée au plaisir qu'éprouve celui qui déroule son projet personnel. Il est motivé par sa passion pour le sujet et l'envie d'en savoir toujours plus. Le besoin de satisfaire sa curiosité et le sens de l'étonnement permanent, pour ne pas parler d'émerveillement, sont les moteurs pour conserver son enthousiasme. La motivation extrinsèque Lorsque la motivation intrinsèque s'émousse, lorsque l'enchantement et le goût d'apprendre sont en berne, on peut alors tenter de recourir à des mobiles extérieurs présentés comme des récompenses. Si l'on n'a pas fait pas l'erreur de sélectionner des objectifs trop ambitieux, l'accession à ces derniers sera perçue comme un encouragement à poursuivre son plan de travail. C'est là une récompense personnelle. Aussi, en cas de découragement passager, il est recommandé de « s'auto-stimuler » en étudiant le parcours accompli et la distance nous séparant du prochain objectif. Pour renforcer sa capacité de persévérance et retrouver la confiance en soi et le courage de poursuivre, il est aussi bien utile de reprendre contact avec les finalités du projet personnel entrepris. Si l'on a pris soin d'établir au préalable un diagnostic des besoins suffisamment précis et exhaustif, il suffira de s'y reporter pour retrouver un point d'appui, tel que changer de métier, obtenir une promotion ou une meilleure rémunération par exemple. Enfin, il est aussi utile de participer à des groupes de travail sur les réseaux sociaux pour profiter de l'émulation collective et retrouver le goût d'apprendre.

À moins d'être totalement détaché des contraintes professionnelles, à l'occasion d'un congé individuel de formation par exemple, il faudra apprendre à composer entre sa formation, l'exercice de son métier et sa vie personnelle. Pas si facile et la démotivation est en embuscade. Ces deux moyens d'entretenir la motivation tout au long du processus que sont La motivation intrinsèque et La motivation extrinsèque sont incontournables.

Tout projet personnel doit rester un plaisir

Apprendre doit rester un plaisir

Qui ne s’est jamais retrouvé essayant en vain de se concentrer sur un sujet rébarbatif ? On a beau s'autojustifier avec des "il faut bien le faire", à la première occasion notre attention s'évade... Et on relit pour la troisième fois le même paragraphe sans le comprendre pour autant. Il est toujours préférable d'étudier des thèmes que l'on aime. C'est une évidence, mais il n'est pas inutile de le rappeler.

Se motiver, c'est déjà être bien organisé

En effet, Il faut déjà être en mesure de répondre à deux questions essentielles :

Seule une parfaite organisation à laquelle on ne manquera pas de se contraindre permet de conjuguer métier et formation.

Si le thème de la formation n'est pas trop éloigné du contexte professionnel, c'est aussi l'occasion de mettre en pratique sans tarder l'enseignement acquis et de précipiter un peu l'acquisition des compétences désirées.

Il est déjà bien difficile de jongler avec son emploi du temps pour mener une vie équilibrée, c'est-à-dire une vie où l'on parvient à conjuguer son activité professionnelle, ses loisirs, le temps dédié à sa famille et les activités extraprofessionnelles. Pourtant il faudra bien trouver un espace dans son agenda pour caser son programme de formation.

On sait désormais qu'une vie professionnelle trop intense peut se transformer en un véritable amplificateur de tensions conjugales. À chacun de résoudre du mieux possible cette équation à multiples inconnues en tenant compte des conséquences à moyen terme.

Comment se démotiver de trois façons différentes

1. Perdre son temps à acquérir des compétences "jetables"

2. Se contenter d'un simple "vernis"

3. Ne pas suffisamment considérer la phase de mise en pratique

1. Perdre son temps à acquérir des compétences "jetables"

La motivation est fragile, si on y prend garde elle est rompue et laisse place à son antagoniste diabolique : la démotivation !Voyons 3 cas de figure qui conduisent irrémédiablement à une démotivation assurée :Seules les compétences issues d'un rapide « formatage » au cours d'une formation accélérée sont périssables et éphémères. Censées répondre aux exigences du changement continu, elles sont des freins à l'adaptation dans le sens où elles ne sont que réflexes et acquisitions d'habitudes rigidifiées par une pratique sans réflexion de fond.

A contrario, les véritables compétences acquises au terme d'une solide formation et d'une pratique assidue sont un très un net avantage. Celui qui cumule compétences et expériences est bien plus à l'aise pour résoudre les problèmes inédits. Il est plus tolérant à l'incertitude et il sait mixer les savoirs d'horizons différents pour découvrir les solutions originales. Adepte du système « D », il sait déployer son ingéniosité sans attendre que les procédures apprises ou imposées débloquent miraculeusement le problème où elles l'ont bien souvent plongé.

2. Se contenter d'un simple "vernis"

L'autoformation n'est recommandée ni pour les dilettantes ni pour les velléitaires. Entreprendre un programme d'autoformation conséquent exige des efforts de tous les instants. Quelles que soient les connaissances ou les compétences que l'on souhaite acquérir, il sera toujours indispensable d'étudier les fondamentaux comme nous avons appris à lire, à écrire et à compter dans notre petite enfance.

Bien des thèmes de la formation, et ce, quelle que soit la science choisie, sont peut-être moins séduisants et plus rébarbatifs que ce que l'on espérait. Il faudra tout de même consacrer du temps et de l'énergie pour les étudier. Certains concepts resteraient inaccessibles sans ce bagage préalable.

3. Ne pas suffisamment considérer la phase de mise en pratique

Une compétence s'acquiert sur le terrain. Les connaissances sont indispensables, mais sans le savoir-faire elles ne sont pas suffisantes. Il est évidemment plus profitable de choisir un thème de formation pas trop éloigné de son activité professionnelle afin de mettre en pratique sur le terrain chacun des acquis.

Une formation ce n'est du formatage !

Pour bien mémoriser une information, il vaut mieux l'avoir vu ou entendu plusieurs fois. La répétition permet de fixer l'information dans sa mémoire pour l'intégrer plus aisément dans sa structure personnelle de connaissances. Parfois pour bien apprendre il faut aussi réapprendre. C'est à dire réétudier ce que l'on suppose comme acquis. C'est aussi cela la formation. Qu'est-ce qu'une formation utile ? Une bonne formation est une formation utile. Mais comment définir ce que l'on entend par « utile » ? Le critère le plus communément admis définit l'utilité en matière de formation comme la possibilité d'en appliquer immédiatement le fruit dans son environnement de travail.

C'est une vision réductrice. Voyons pourquoi.

Comment savoir un peu de tout sur tout et ainsi briller au travail, auprès de ses amis, en société, bref apparaître comme quelqu'un de cultivé ? Avec le web, en tout cas pour celui qui sait l'utiliser intelligemment, il est tout à fait à la portée de tout un chacun de profiter de la masse incomensurable de savoirs disponibles pour élargir ses domaines de cononnaissances. Encore faut-il adopter une méthode rationnelle pour ne pas tomber dans tous les pièges et chausse-trapes qui foisonnenent sur le web. Voyons tout cela.

