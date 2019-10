Comment choisir un Mooc ?

L e choix d'un Mooc ne doit pas être le fruit d'un jeu du hasard. On y trouve en effet le pire comme le meilleur. Et si un Mooc est en général d'un accès libre et gratuit il faudra y consacré beaucoup de temps et d'énergie si l'on souhaite en tirer un quelconque enseignement profitable et durable. Voyons quelques critères de choix pour profiter pleinement d'un Mooc.

On ne mesure jamais à sa juste valeur le temps et l'énergie nécessaires pour suivre efficacement une formation. C'est d'autant plus vrai dans le cas d'un Mooc.

La grille d'évaluation proposée ci-après est valide pour tous les types de formation en ligne en format long. Elle se compose de trois chapitres principaux, trois incontournables étapes du processus de choix.

1. Commencez par étudier soigneusement le plan du cours et le contenu des enseignements

Correspond-il précisément à votre besoin, est-il une brique essentielle pour votre formation ?

Disposez-vous des indispensables prérequis ?

Le programme ne vous contraint-il pas à revenir longuement sur des thèmes déjà bien acquis ?

Le programme vous semble-t-il bien ciblé sur vos besoins, c'est-à-dire ni trop général ni trop spécifique ?

L'approche du cours, telle que vous l'imaginez à la lecture du plan détaillé, correspond-elle à votre perception de la problématique ?

Disposez-vous du temps nécessaire pour suivre la formation jusqu'à son terme ?

Les enseignants sont-ils notoires dans leur spécialité ?

Ont-ils déjà publié ?

A-t-on un accès facile à leurs travaux pour en apprécier la teneur ?

2. Intéressez-vous ensuite au déroulement du cours proprement dit

S'agit-il uniquement de cours vidéo en ligne sans aucune interactivité avec l'enseignant ?

Quelles sont les possibilités d'interactions avec les autres participants (forum, groupes de travail supervisés, classes virtuelles) ?

L'enseignant organise-t-il des web conférences (webinaires) ?

Est-il prévu des séances de coaching personnalisé ou de groupe ?

Comment se déroule l'évaluation ?

Les résultats des tests sont-ils standardisés, ou existe-t-il une option de résultats personnalisés ?

3. Enfin, passez en revue les éléments disponibles pour juger a priori de la qualité (subjective) de la formation

Peut-on accéder à des témoignages réels d'anciens auditeurs ?

La formation bénéficie-t-elle d'un solide bouche-à-oreille indépendant des opérations marketing de ses promoteurs ?

A-t-on accès à des informations à propos des auditeurs qui ont suivi le cursus en totalité (profil et niveau initial) ?

Peut-on contacter aisément un responsable de la formation (enseignant ou directeur des études) pour des compléments ?

Conseil : Disposer de quelques bases est un plus

Pour bien profiter d'un MOOC , il est préférable de disposer déjà de bonnes bases sur le sujet traité. On commence à avoir un peu de recul sur l'usage des MOOCs. Si ces nouveaux instruments sont censés en théorie attirer un très large public de tous horizons, dans les faits ce sont plutôt des professionnels diplômés déjà initiés au thème enseigné qui en tirent le meilleur parti.

SPOC et COOC

Les MOOC(s) se déclinent aussi selon d'autres formats d'enseignement en ligne tels que les SPOC(s) (Small Private Online Courses), cours privés en petits groupes, qui semblent chercher à remédier aux faiblesses des MOOCs et les COOCs (Corporate Online Open Course) qui sont, comme leur nom l'indique, réservés

Une sélection de MOOCs

FUN, France Université Numérique, mise en place par le ministère de l'éducation : www.fun-mooc.fr

edX, une plateforme à but non lucratif mise en place par le MIT (Massachusetts Institute of Technologie), héberge de nombreux cours universitaires en ligne : www.edx.org

Coursera, une entreprise de formation en ligne, propose aussi quelques cours en français : coursera.org

Sillages.info, une initiative de la conférence des grandes écoles destinée de préférence aux étudiants préparant les concours d'entrée : flot.sillages.info

Khan académie, une association à but non lucratif fondée par Salman khan : fr.khanacademy.org/

Openclassroom.com, ex site du zéro fondé par Pierre Dubuc et Mathieu Nebra, une approche originale de la formation à l'informatique associant cours en ligne et mentor-tuteur : openclassrooms.com

AFPA, les MOOCs de l'AFPA dédiés aux métiers de bouche :mooc.afpa.fr

Voir aussi Udemy, une « place de marché » de cours en ligne multilingues. Une interface en français mais une offre assez pauvre pour cette langue : www.udemy.com

Google pour les pros, Google propose une série de cours en ligne gratuits pour acquérir les indispensables compétences numériques: learndigital.withgoogle.com

Les plateformes de moocs proposant une offre en français :

Comment utiliser un webinaire ?

Un webinaire est une conférence en ligne, un séminaire que l'on suit depuis chez soi, ou ailleurs, en tout cas sans être contraint d'être présent en un lieu donné. Bien pratique ! Encore faut-il appliquer quelques règles de bon sens pour profiter pleinement d'un webinaire et tirer le maximum d'enseignement de cet espace de formation directe en format court. Voyons tout cela.

Le Mooc est-il la solution miracle de l'autoformation ?

Le mooc désigne un système de cours ouvert à tous et diffusé en ligne, il suffit donc de disposer d'un accès en ligne et d'un capital temps pour apprendre tout ce qui nous fait envie. A-t-on pour autant découvert la solution universelle de l'autoformation ?

MOOC, avantages et inconvénients

Les MOOCs, Massive Open Online Course, sont le fruit de l'union de la formation classique avec le web. Nous connaissions déjà les solutions d'e-learning, mais les moocs vont un peu plus avant et démocratisent l'accès aux formations en ligne. Pour leur grande majorité, ils sont en effet accessibles à tout un chacun sans sélection préalable. À l'heure des réseaux sociaux, l'utilisation des technologies de l'information devrait être riche d'innovation. Dans les faits, il faut bien constater que la majorité des moocs ne profitent guère de ces avantages et se contentent de diffuser des cours magistraux. Démythifions les moocs pour bien comprendre le principe afin d'en profiter pleinement dans le cadre de notre programme personnel de formation.

