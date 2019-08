Le tableau de bord du contrôle de gestion

C oncevoir et réaliser le tableau de bord du contrôle de gestion, ce n'est pas se contenter d'un simple présentoir des ratios types en vogue à ce moment. Plus subtilement, il s'agit de bâtir un instrument de pilotage qui puise sa substance au sein même des spécificités de l'entreprise et des besoins des décideurs. Et, cerise sur le gâteau, il s'enracine au coeur de la stratégie actuelle.



Un exemple de tableau de bord avec Excel pour le contrôleur de gestion

Définition : Le tableau de bord n'est pas un outil de contrôle

Le tableau de bord est quelque part un peu l'instrument de prédilection du contrôleur de gestion. Avant de devenir un outil essentiel pour tous les managers ou responsables d'un processus ou d'une activité, le tableau de bord a souvent été associé à la fonction du contrôle comptable. C'est d'ailleurs vraisemblablement à cette historique association que l'on doit, encore aujourd'hui, la survivance d'une conception archaïque de cet indispensable outil, toujours perçu comme instrument de contrôle.

Le tableau de bord est un instrument d'aide à la décision

Non, un tableau de bord ne se contente pas d'évaluer le prévu et le réalisé. Un tableau de bord a pour vocation d'assister le décideur dans ses prises de décision . Lorsqu'il est bien conçu, le tableau de bord offre à son utilisateur la perception d'une situation donnée sous un éclairage spécifique. Un éclairage orientée selon la stratégie d'entreprise soigneusement déclinée sur le terrain, au niveau de chaque processus clé et de chaque activité.

Les tableaux de bord de pilotage soigneusement répartis dans l'entreprise sont la clé de voûte du déploiement de la stratégie sur le terrain.

Cet éclairage spécifique est étroitement lié à la stratégie poursuivie, l'activité sous contrôle et les besoins et habitudes du décideur. C'est dire à quel point l'instrument est personnel. Ensuite, lorsqu'il est très bien conçu, le tableau de bord peut suggérer quelques pistes de réflexion pour faciliter l'analyse de la situation, voire même inciter un peu à la prospective. Mais là, il est très très bien conçu. Cette définition est vraie pour le manager décideur. Elle l'est tout autant pour le contrôleur de gestion.

Le contrôleur de gestion a aussi sa mission, ses objectifs à réaliser, ses priorités. Tout autant que n'importe quel autre manager de l'entreprise, il est acteur de la démarche de progrès global de l'organisation. Il cherchera donc toujours à améliorer ses propres processus en terme de performance et de création de valeurs. La conception de son tableau de bord personnel ne diffère en rien de celui d'un autre décideur.

Tableau de bord et tableur Excel

Concevoir un tableau de bord de pilotage, un vrai, avec un simple tableur comme Microsoft Excel n'est pas aussi aberrant qu'il puisse paraître. Microsoft Excel dispose de fonctions évoluées de présentation, bien suffisantes pour réaliser une interface utilisateur tout à fait conviviale et ergonomique. D'autre part, les accès étendus aux sources de données du système d'information n'ont rien à envier aux instruments spécialisés bien plus chers.

Une solution adaptée aux petits projets

Microsoft Excel est une bonne solution pour un simple tableau de bord ou quelques unités. Pour un projet plus ambitieux, il est sûr qu'il vaut mieux abandonner l'idée, et adopter une solution spécialisée afin d'éviter les insurmontables casse-têtes de l'intégration, du déploiement et de la maintenance. Ils auraient tôt fait d'engloutir les quelques bénéfices attendus.

Cela dit pour réaliser une plate-forme de test ou pour initier une sensibilisation à la pratique de l'instrument, quitte ensuite à adopter une gamme de produits spécifiques une fois les premiers plâtres essuyés, la solution du tableau de bord sous Excel tient plutôt la route. Le tout c'est de disposer d'une méthode simple à mettre en oeuvre et efficace quant aux résultats. Et c'est justement ce que vous propose le site

Faites vous-même votre tableau de bord avec Excel ®

L'essentiel du tableau de bord

Méthode complète et mise en pratique avec Excel

Auteur : Alain Fernandez

Éditeur : Eyrolles

5ème Edition

5 étapes, 15 outils et 15 fiches pratiques pour concevoir et réaliser son tableau de bord de pilotage avec Microsoft Excel.

Lire la fiche détaillée »»»

Dispo :

www-amazon.fr www.eyrolles.com www.fnac.com

Format ebook : PDF & ePub Kindle

Les défis du décideur

Prendre rapidement des décisions en univers incertain, satisfaire le client et maîtriser les performances dans l'entreprise sont des défis quotidiens pour les décideurs. Les nouveaux tableaux de bord, révolutionnés par l'informatique décisionnelle, leur apportent désormais une assistance précieuse afin d'apprécier une situation, formaliser les choix et favoriser l'amélioration permanente. Loin de se limiter au facteur coût, ils permettent de mesurer la performance dans une dimension de développement durable pour toutes les autres formes de valeurs créées clients, actionnaires, personnel, partenaires, public, système d'information, processus internes et système qualité.

Mettre en oeuvre le système d'aide à la décision

Si la Business intelligence est désormais opérationnelle, la mise en oeuvre reste la clé de voûte d'une prise de décision efficace.

Une problématique bien posée, une bonne gestion de projet et une méthode rigoureuse sont nécessaires pour décider et s'engager. Dans ce sens, cet ouvrage de référence insiste sur la sélection des objectifs, le choix des indicateurs clés et la mise en oeuvre des outils du marché. Il analyse les délicates questions de collecte, de consolidation des données et présente l'utilisation des outils de communication et de travail en groupe pour un partage efficace de l'information. Sans omettre les aspects spécifiques de la conduite du changement, facteur de succès du projet.

Le guide du concepteur de tableau de bord

les utilisateurs de tableaux de bord, opérationnels et fonctionnels comme les membres de la direction générale, les responsables du marketing, de la qualité, les contrôleurs de gestion et les directeurs informatiques

les concepteurs, consultants, organisateurs et chefs de projet

Les étudiants et les enseignants en Master contrôle de gestion, management, informatique décisionnelle, stratégie et aide à la décision, Business school

Le quoi et le pourquoi

La double problématique de la mesure de la performance et du processus de prise de décision dans un contexte de gouvernance élargie et de développement responsable.

La double problématique de la mesure de la performance et du processus de prise de décision dans un contexte de gouvernance élargie et de développement responsable.

Comment assurer le bon fonctionnement d'une démarche projet coopérative assurant la collaboration entre les développeurs et les utilisateurs.

Comment assurer le bon fonctionnement d'une démarche projet coopérative assurant la collaboration entre les développeurs et les utilisateurs.

La méthode (GIMSI) détaillée et illustrée. Depuis la formulation de la stratégie jusqu'au déploiement des solutions technologiques en passant par la précision des objectifs de terrain, la composition du tableau de bord et le choix des indicateurs de performance.

Plan de l'ouvrage

Le livre, Les nouveaux tableaux de bord des managers, best-seller de sa catégorie, est structuré selon 3 parties offrant chacune une optique complémentaire.

Le livre de référence du site

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le projet Business Intelligence en totalité

Alain Fernandez

Éditions Eyrolles 6ème édition

Disponible en librairie › www.amazon.fr

PDF & ePub Kindle

Voir ici la fiche technique, extraits, critiques...









