Le tableau de bord du développement durable

U ne démarche de progrès, qu'elle soit ponctuelle ou dans la durée comme la recherche du développement durable, n'est guère concevable sans mettre en place une solution de mesure de la performance efficace et adaptée. Voyons comment construire le tableau de bord du développement durable, le modèle triple bottom line et comment choisir les indicateurs de performance.

Les axes de mesure du développement durable

Le développement durable est habituellement exprimé ainsi :. (Agenda 21).

Décliné au niveau de l'entreprise dans le cadre de la RSE Responsabilité Sociale de l'Entreprise, on parle alors de Triple Bottom line (People, Planet, Profit).

Il s'agit en effet de changer l'esprit des entreprises afin qu'elle perde un peu l'habitude de se focaliser exclusivement sur le profit et laisse un peu de place au respect des femmes et des hommes et à la protection de la planète. Pour cela, il est absolument nécessaire d'intégrer ces dimensions au sein même de l'outil de pilotage. Le tableau de bord du développement durable de l'entreprise se doit donc d'intégrer des indicateurs bien spécifiques pour mesurer le progrès selon ces trois dimensions.

Le modèle Triple Bottom line (People, Planet, Profit)

Environnemental ("Planet") Respect des écosystèmes quelle que soit l'activité de l'entreprise. Contrôle du réchauffement climatique (gaz à effets de serre), gestion active des ressources naturelles renouvelables, maîtrise de l'utilisation des ressources fossiles (donc épuisables), traitement des déchets, des toxiques, maintien de la biodiversité naturelle, garantie de la disponibilité et de la qualité de l'eau...

Respect des écosystèmes quelle que soit l'activité de l'entreprise. Contrôle du réchauffement climatique (gaz à effets de serre), gestion active des ressources naturelles renouvelables, maîtrise de l'utilisation des ressources fossiles (donc épuisables), traitement des déchets, des toxiques, maintien de la biodiversité naturelle, garantie de la disponibilité et de la qualité de l'eau... Social ("People") Respects des fondamentaux sociaux et humains quelle que soit la localisation de l'activité : conditions de travail, salaires, non-discrimination, sécurité. Ni exploitation, ni mise en danger des salariés ou de la communauté environnante. Contribution au développement.

Respects des fondamentaux sociaux et humains quelle que soit la localisation de l'activité : conditions de travail, salaires, non-discrimination, sécurité. Ni exploitation, ni mise en danger des salariés ou de la communauté environnante. Contribution au développement. Economique ("Profit") Quête légitime du profit mais en respect de règles éthiques élémentaires comme celui des règles de saine concurrence, le rejet de la corruption et pourquoi pas l'aide au développement local.

La performance en matière de développement durable s'exprime selon 3 axes.

Capital naturel & capital humain

Respecter le capital naturel (Natural Capital) tout comme le capital humain (Human Capital). L'idée bien sûr est de cesser de se focaliser exclusivement sur la performance financière et de prendre en compte les aspects et impacts humains et environnementaux dans leur globalité.

Cette définition pourrait aussi être interprétée comme la volonté de continuer à réaliser le maximum de profit mais, et c'est le mais qui est important, en limitant les dommages causés aux écosystèmes et en respectant les règles éthiques pour les humains, employés ou non (voisinage de l'entreprise, consommateurs...).

En tout cas, le point essentiel est la responsabilité de l'entreprise.

Le tableau de bord, développement durable, performance

Un tableau de bord de pilotage, lorsqu'il est bien conçu, ne se contente pas de refléter un seul aspect de la situation. La performance financière n'est pas, et de loin, l'unique critère à suivre. La performance financière doit être contrebalancée avec les autres aspects, les autres intérêts en jeu.

Cette approche est déjà le propre de la méthode Gimsi ® Les 7 axes de performance de la méthode Gimsi.

Nous sommes tous concernés

Conscient de cette exigence de conception et en suivant les étapes de la méthode, le tableau de bord de type "développement durable" pourra être conçu en respectant les trois axes du Triple Bottom Line environnemental, social et économique. Et dans cet ordre.En pratique, le "tableau de bord du développement durable" est partie intégrante du tableau de bord de pilotage de chaque responsable comme le présente le schéma de la méthode Gimsi. L'axe développement durable se doit d'être présent sur l'ensemble des tableaux de bord, quel que soit l'activité ou le projet en cours. A fortiori lorsque le projet est justement d'une portée écologique ou sociale !

Indicateurs de performance du Développement Durable

Lors de la conception d'un tableau de bord de pilotage ou d'un tableau de bord projet, les indicateurs de portée sociétale sont sélectionnés en adoptant la même méthode que pour les traditionnels KPI Key Performance Indicators. Pour ceux qui pratiquent déjà la méthode Gimsi, rien de bien nouveau. Ils savent déjà pertinemment qu'une démarche de progrès ne se mesure pas uniquement en quantités, temps et coûts. L'ensemble des facettes de la performance mérite d'être pris en compte.

Communication

Il est tout à fait juste de dire qu'un indicateur de performance KPI est aussi un instrument de communication. La remarque est d'autant plus vraie dans le cadre d'une politique de développement durable. Si la mise en oeuvre d'une politique de Développement Durable est une démarche que l'on peut qualifier de "stratégique", elle est tout sauf secrète.La communication est un des principaux fondements de la démarche. Pour cela, selon les lois en vigueur ou les référentiels de normalisation adoptés, des indicateurs bien identifiés devront régulièrement être publiés comme le préconisent le référentiel loi NRE de 2001 par exemple.

Des indicateurs clairs et précis

Ce qui n'empêchera pas l'entreprise qui le souhaite, de devancer la règlementation en bâtissant un fond d'indicateurs pertinents, véritable référentiel commun, préalable à une stratégie fondée sur la communication étendue . Le référentiel du GRI The Global Reporting Initiative est une excellente base de travail pour constituer ce fond.

Recommandation

Pour conclure ce paragraphe, une recommandation de la commission du parlement européen (EMAS).

The Global Reporting Initiative

The Global Reporting Initiative (GRI) a développé une série de guides en ligne pour aider les organisations à bâtir des rapports compréhensibles et diffusables. Ces guides qui concernent les aspects économiques, environnementaux, sociaux ( droits de l'homme, travail, responsabilité, société) sont disponibles en suivant ce lien : Global Reporting Initiative guideslines

Les nouveaux indicateurs de richesse

Le PIB Produit Intérieur Brut utilisé pour mesurer la richesse des nations n'est pas vraiment l'indicateur le mieux adapté pour évaluer la performance en terme de développement durable. D'autres indicateurs comme l'IDH développement humain, le BIP 40 inégalité et pauvreté, l'ISS santé sociale pour ne citer que ceux-ci sont plus adéquats à la mesure de la richesse véritable.

Voir aussi : Remplacer le PIB . Il n'y a pas de progrès sans un instrument de mesure fiable et précis...

Les indicateurs de la performance financière du développement durable

Mesurer la performance du développement durable

Les indicateurs de mesure de la performance financière des entreprise en matière de développement durable sont particulièrement utiles pour les fonds éthiques et les Investissements Socialement Responsables (ISR). Ces indices sont aussi précieux pour mieux connaître les pratiques des entreprises en matière de Développement durable et comprendre ainsi la portée de la politique environnementale et sociale en vigueur.

Dow Jones Sustainability Index

Le Dow Jones Sustainability Index classe les entreprises selon leurs pratiques en matière de Responsabilité Sociale.Le site : Corporate Sustainability Assessment Et le thème : "Corporate Sustainability is a business approach that creates long-term shareholder value by embracing opportunities and managing risks deriving from economic, environmental and social developments".Les critères du classement sont selon les 3 axes : économique, environnement et social.Voir le site www.sustainability-index.com

FTSE4Good

L'indice FTSE4Good identifie les entreprises qui ont adopté une politique d'actions en faveur de l'environnement, du dialogue social et de la communication avec l'ensemble des parties prenantes.Le site : novethic.fr Et le thème :

Aspi Eurozone

Le site : Aspi Eurozone Et le thème :

Ethibel

Le site : Ethibel Et le thème :

Tableau de bord Citoyen

Une question :Pourquoi autant s'entêter sur la construction d'un indicateur ultra global intégrant non seulement l'économique mais aussi le bien-être, voire les supposées composantes du bonheur individuel (sic) ?Cette quête perdue d'avance d'un PIB universel n'aurait-elle aucune autre finalité que celle de délivrer une information binaire "c'est bon, c'est mauvais" voire même manichéenne à souhait "c'est bien, c'est mal", bref quelque chose de compréhensible sans effort par tout un chacun ?Hormis une poignée d'économistes dans la confidence, ne serions-nous tous sur la planète qu'une population de microcéphales ne réagissant qu'en terme de valeurs préconstruites ?

Ne serait-il pas un petit peu plus pertinent d'identifier les quelques mesures spécifiques indispensables, après avoir précisé les objectifs selon les axes de développement : économique, bien-être social, écologie..., d'adopter une démarche tableau de bord afin de les équilibrer correctement puis que chacun utilise un peu son cerveau pour synthétiser et en tirer un enseignement profitable ?

Une seconde remarque en passant: Nous pourrions ainsi nous rendre compte, chiffres à l'appui, de l'incomplétude des règles comptables en vigueur qui, orientées exclusivement vers l'accroissement de la productivité, passent totalement à coté des autres formes de capitaux et de valeurs.

Ensuite bien sûr on peut rêver une sorte de tableau de bord citoyen, accessible depuis le web, où chacun pourrait suivre les différentes composantes des indicateurs officiels, juger des progrès, comparer avec les autres pays, voire même accéder aux données utilisées pour les bâtir. (Aux USA par exemple sur le site data.gov, un maximum de données collectées ou générées par le gouvernement fédéral sont disponibles et exploitables par tout un chacun...).

Bref on peut rêver...

