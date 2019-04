Planifier ses vies professionnelle, familiale et sociale

M ieux gérer son temps est désormais un impératif. Equilibrer judicieusement son quotidien entre le travail proprement dit, la formation, la famille, le social et les loisirs est aujourd'hui la priorité de tout un chacun pour s'assurer une vie plus saine et mieux accomplie. Au programme : la méthode No-stress en 12 fiches pratiques

"No Stress", la méthode en 12 fiches pratiques

La méthode "no stress" décrite ici en 12 fiches pratiques est une démarche pratique destinée à tout ceux qui souhaitent prendre le problème de face et adopter une meilleure gestion de leur temps. Vous trouverez aussi dans ce dossier une sélection outils fort simple à utiliser et un choix de principes relevant du pur bon sens. Encore faut-il ne pas s'en tenir aux résolutions de Nouvel An ou de retour des vacances d'été. Il est indispensable d'adopter une démarche de gestion du temps active et structurée... Et de s'y tenir !

1. Une stratégie personnelle

Il est en effet très facile de se laisser dévorer à nouveau par une gestion du temps mal maîtrisée. La bête est sournoise. Seule la rigueur d'une organisation intelligemment conduite permet de s'en prévenir et de jouir enfin au maximum de la vie. Il est donc indispensable de se bâtir une stratégie personnelle pour mieux gérer votre temps et de la mettre en action.

Les 6 fiches pratiques ci-après constituent la première partie du dossier "méthode".

2. Palette d'outils

Comment déléguer pour gérer son temps plus efficacement Déléguer est absolument essentiel pour assurer une gestion efficace de son temps en se déchargeant des tâches à réaliser pouvant être sous-traitées. On les répartira au mieux selon les disponibilités et les compétences.

Comment lire plus vite ? Technique de lecture rapide Se perfectionner aux techniques de lecture rapide est une évidence pour tout manager. Etre en mesure de lire plus vite et plus intelligemment permet de mieux profiter des enseignements disponibles à notre portée. Apprendre à lire plus rapidement est la seule solution pour conjuguer ses besoins de formation ou plus généralement d'enrichissement culturelle avec une gestion du temps bien conduite.Voyons les techniques et les ressources.

Comment dire non à ses supérieurs ou ses collègues Savoir refuser, il ne faut pas tout accepter et savoir dire non à ses supérieurs, ses collègues pour mieux gérer son temps. mais attention, avoir dire non n'est pas un acte inné ni un acte aisé pour tout le monde. Pourtant il faut savoir refuser lorsqu'il le faut pour éviter le surmenage et la mise en danger de notre stratégie soigneusement établie.

Quels outils pour mieux gérer son temps ? Il existe de multiples outils censés faciliter la gestion de notre temps. Voyons comment utilisez efficacement les outils web et informatiques

Conseils et recommandations gestion du temps Gestion du temps. Efficacité du manager. Quelques conseils pour mieux gérer son temps. fait, il s'agit de quelques trucs et astuces pour mieux gérer ses activités chronophages.

Les grandes orientations sont fixées, le planning est prêt, il n'y a plus qu'à le tenir. Ça ne sera pas si simple, le quotidien et la force de l'habitude risquent de bousculer les engagements pris. Il est prudent de se prémunir des obstacles à venir en se dotant de quelques outils. Voyons ci-après quelques-uns des plus utiles, voire indispensables.

3. Les ressources

Livres gestion du temps Sélection de livres de gestion du temps sur les thèmes de l'organisation personnelle et de la gestion du temps.

