Comment dire non ? Savoir refuser pour mieux gérer son temps

Pas toujours facile de refuser... Et pourtant...

C'est un fondamental d'une gestion du temps rationnel. Le temps n'est pas élastique et on ne peut pas tout faire.on, juste 3 lettres, mais pas toujours si facile que cela à prononcer.

Pourquoi refuser, dire Non, n'est-il pas si aisé ? En fait on est toujours persuadé que l'on y arrivera, on trouvera le temps de le faire et puis surtout on n'a pas envie de décevoir voire même d'annoncer une faiblesse.

Ne pas savoir dire non, une calamité...

Pourtant, le refus est aussi l'expression d'une maîtrise assumée de ses propres possibilités.

Au contraire même, les personnes qui ne savent pas dire Non, les Yes Person", comme les appellent Rick Brinkman et Rick Kirshner , sont une véritable calamité pour celui qui organise, délègue et confie la tâche.

Il pense pouvoir faire confiance et en fait, le travail ne se fera pas. Tout simplement parce que celui qui a dit oui ne sait pas dire non. Un fichu problème pour une organisation. Aussi est-il constructif d'apprendre à dire non.

Comment refuser tout en restant constructif

Premièrement, analysez objectivement la tâche demandée en terme de délai et d'énergie nécessaire pour l'accomplir.

Puis, étudier toujours objectivement l'importance de la tâche en se tenant à distance des considérations d'autorité et de la volonté de ne pas décevoir. Ce n'est pas toujours facile mais il faut s'en tenir au problème posé au risque de tout chambouler pour le pire.

Ensuite donnez une bonne raison, réfléchissez à une alternative constructive, soyez diplomate dans tous les cas.

Adopter le point de vue de votre solliciteur : Il n'est pas non plus aisé d'accepter de bonne grâce que l'on vous refuse un service, il faudra en tenir compte.

À lire...

›

1. Savoir refuser sans offenser

Comment dire non

William Ury

Seuil

300 pages

Prix : 19 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr



› 2. Dire non, cela s'apprend et en toutes situations, professionnelles ou familiales.

Savoir et oser dire non

Sarah Famery

Eyrolles 3ème édition 2014

160 pages

Prix : 10 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

& eBook (PDF &ePub) Format Kindle





