Les enjeux de la gouvernance d'entreprise

L 'instauration de la gouvernance d'entreprise vise à pallier aux défauts des organisations traditionnelles qui pénalisent durablement la performance durable de l'entreprise. La mise en place d'une gouvernance pleinement opérationnelle nécessite l'implication et une étroite coopération de toutes les parties-prenantes. Etudions de plus près son rôle, ses enjeux et ses missions.

Enjeux & missions de la gouvernance d'entreprise

La gouvernance d'entreprise vise essentiellement à instaurer une meilleure coordination entre les différentes entités de l'organisation et de ses partenaires (prestataires et sous-traitants).

Les enjeux de la gouvernance

Il s'agit donc de mettre en place des dispositifs (protocoles, conventions, contrats, normes...) destinés à faciliter les échanges constructifs entre les parties prenantes, tout en améliorant la performance au sens de chacune d'entre-elles.

Le tout en respectant à la lettre les règlements officiels, normes et statuts établis pour mettre en oeuvre ladite gouvernance dans l'entreprise. Voilà en quelques mots les enjeux de la gouvernance d'entreprise. Voyons maintenant ses missions et ses règles fondamentales.

Les missions de la gouvernance d'entreprise

Lorsque la gouvernance d'entreprise est correctement établie et pleinement opérationnelle, son rôle et ses missions commencent dès l'élaboration du cadre de conception stratégique

Les règles fondamentales de la gouvernance d'entreprise

La transparence est le premier principe fondateur. La notion du secret, soigneusement cultivée dans les entreprises, et les filtres informationnels déformants sont les creusets de la rumeur. Ce n'est pas ainsi que l'on fonctionne. Chaque acteur de l'entreprise a droit à une information complète et à jour.

La mise en place d'un processus décisionnel parfaitement efficace, assurant à chaque acteur les pouvoirs et les informations afin d'agir à son niveau, est le deuxième principe fondateur.

La mise en oeuvre d'un système d'évaluation de la performance suffisamment complet afin d'appréhender synthétiquement la performance, c'est-à-dire dans sa globalité et dans ses détails, est bien le troisième principe fondateur.

Enfin, un pilotage propre à la gouvernance elle-même afin d'en assurer un fonctionnement conforme et durable, accompagné d'audit d'efficacité garantissant la création de valeur dans la durée, est le quatrième principe fondateur.

A ce sujet, voir aussi

La théorie des parties prenantes, l'autre stratégie

La stratégie ce n'est pas qu'un plan de guerre lancé tous azimuts, c'est aussi des alliances, des accords concertés avec tous les acteurs concernés directement et indirectement par la stratégie engagée. Une stratégie implique effectivement un grand nombre d'acteurs directs ou indirects. Ce sont les parties prenantes. Voyons comment construire une stratégie qui évite de les laisser sur la touche.

La loi Sarbanes Oxley, du nom respectif des deux sénateurs Paul Sarbanes et Michael G. Oxley à son initiative, a été adoptée par le congrès américain en Juillet 2002.

Cette loi, aussi dénommée Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002 ou plus simplement SOX ou Sarbox, est la réponse aux multiples scandales financiers à répétition.

Ce sont des normes comptables internationales élaborées par l'IASB, International Accounting Standards Board, au lendemain des scandales financiers (Voir Enron). Il s'agissait avant tout de rétablir la confiance en instaurant fiabilité, transparence et lisibilité des comptes.

