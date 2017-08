Le chef de projet efficace pratique un management humain

En univers complexe, changez votre vocabulaire: remplacez les termes "autorité" et "ordre" par "synergie" et "coopération". En substance, mobilisez les ressources pour agir et dynamisez l'imagination pour réussir. (piloter.org)

Synergie et coopération...

'autorité de compétences n'est plus de mise. Le chef de projet efficace, que l'on devrait plutôt dénommer manager de projet, ne dispose pas d'une autorité absolue sur l'équipe.

Ce n'est pas le petit chef autoritaire et dictateur qui impose sa vision et se mêle de tout. Le projet est réalisé par de multiples acteurs d'origines diverses et aux compétences variées. Chacun est un spécialiste d'un domaine précis. Le chef de projet efficace, en manager averti, ne connaît qu'une règle : la confiance.

Fédérer l'ensemble des énergies

Le chef de projet reconnaît la compétence de chacun des membres, sans penser à s'immiscer dans des domaines qu'il ne maîtrise pas, tout simplement parce que c'est lui le chef. Ce temps est révolu.

En revanche, la tâche du chef de projet n'est pas des plus simples. Le chef de projet doit réaliser le tour de force de fédérer, autour d'un même projet, l'ensemble des énergies, tout en prenant soin de ne pas les couper du reste de l'entreprise. C'est en cela qu'il est un chef de projet efficace.

Voir notamment Team building et le management d'équipes

En pratique

La maîtrise des méthodes de la profession et la connaissance des référentiels métiers sont indispensables pour conduire un projet. Mais d'expérience, cet enseignement s'avère bien insuffisant pour affronter la complexité des projets de l'entreprise actuelle.

Seul un mode de management fondé sur le bon sens commun et privilégiant la qualité des relations humaines sera en mesure de libérer la créativité de l'équipe. C'est là l'unique solution pour maîtriser la complexité et surpasser les obstacles.

Efficacité professionnelle du manager

Pratique de la négociation appliquée au management des projets d'entreprise

Techniques de psychosociologie appliquées à la gestion de projet (formation et animation des équipes)

Gestion du temps, recherche d'équilibre entre les temps professionnel et personnel (techniques anti stress pour manager)

Méthodes et techniques et de communication efficace pour l'accompagnement du changement (avec exemple d'utilisation des réseaux sociaux)

L'ouvrage "Le chef de projet efficace" est spécifiquement axé sur cette condition essentielle de la réussite des projets d'entreprise. Orienté "efficacité du manager", il présente les 12 bonnes pratiques pour réussir les projets d'entreprise.Chacun des quatre axes structurant la démarche est désormais complété d'un outil ou d'une technique spécifique destiné à améliorer l'efficacité professionnelle du chef de projet :Lire aussi sur un thème connexe, les réflexes du manager averti ainsi que le pourquoi et le comment d'un management de projet centré sur les hommes et non sur les méthodes et techniques.

Le chef de projet efficace

Alain Fernandez

Editions d'organisation

5ème Edition revue et augmentée

220 pages

Prix : 22 Euros €

Dispo chez : www.amazon.fr www.eyrolles.com

Immédiatement : eBook (PDF &ePub) Format Kindle

Commentaires lecteurs...

