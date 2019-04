L e responsable qualité intervient en tant qu'acteur privilégié dans l'élaboration de la politique qualité voulue par l'entreprise. Le responsable qualité aura en charge à part entière la mise en oeuvre de ladite politique et de son suivi au quotidien.

Souvent réduit dans la pratique à l'élaboration des incontournables manuels et procédures, le rôle fondamental du responsable qualité est bien plus complexe que cela.

Le métier, ses missions et sa fonction

Placé dans une position transversale vis-à-vis des fonctions de l'entreprise, le responsable de la gestion qualité de l'entreprise devra réussir à faire partager par l'ensemble des acteurs de l'entreprise l'importance de la démarche d'amélioration continue de type Kaizen et de l'utilisation de méthodes de travail s'inscrivant dans la lignée du PDCA

Lui-même convaincu du rôle essentiel de la mesure, il sera un véritable apôtre de la logique de la mesure auprès de quasiment tout le personnel de l'entreprise et de l'ensemble des partenaires les plus proches (plus difficile...).

C'est un communiquant

La communication interne et externe est en effet une de ses fonctions les plus essentielles. Il organise et anime le cas échéant les formations et séminaires consacrés à la qualité outils TQM et s'assure de leur pertinence en restant aux aguets du feed-back...D'autre part, le responsable qualité est aussi le représentant de l'entreprise auprès des clients. Expert es normalisation, il assure une veille réglementaire.

Mesure de la performance

C'est donc un spécialiste de la mesure de la performance. Il se doit d'être un expert dans la sélection des indicateurs de performance , ne serait que pour bâtir son propre tableau de bord de pilotage , mais pas seulement.

Les formations et masters Responsable Qualité

Au côté des formations courtes délivrées par les organismes privés, les formations de type master assurent une véritable professionnalisation de la fonction. Elles sont dispensées par les universités ou des organismes spécialisés comme le Cesi, à temps complet, temps partiel ou en alternance. Elles sont généralement accessibles aux titulaires de bac + 4 ou VAE.

Ressources web

Pour aller plus avant, quelques sites web choisis à propos du management de la qualité en entreprise, normes, principes, TQM, revues spécialisées, dossiers...

ISO

Le site de l'Organisation Internationale de Normalisation (International Organisation for Standardization). Normes internationales pour les entreprises, les gouvernements et la société...

Une revue dédiée au management de la qualité, blogs, articles, dossiers (en anglais).

Le management de la qualité, un dossier plutôt bien fait.

Le site du Juran Institute fondé par Joseph Juran, formation, e-learning, ressources, livres, vidéos, DVD... (en anglais)

A ce sujet, voir aussi

Le dossier Management de la qualité

Le dossier Management de la qualité de Piloter.org, principes,TQM, normes, fiches-outils descriptives des outils qualité indispensables pour le manager.

La méthode Six Sigma pour managers décrite et expliqué sur le site Piloter.org...

Les références

Ce livre est destiné à tous les spécialistes de la mesure de la performance, en charge d'animer des équipes lors des sessions de prise de décision. C'est là un des rôles majeurs du responsable qualité.

Le grand livre du responsable qualité

Florence Gillet Goinard, Bernard Seno- Eyrolles

Un ouvrage assez complet sur la fonction qualité en entreprise. Ce livre traite notamment des aspects suivants de la fonction : les fondamentaux, les bonnes pratiques, les outils du responsable qualité et le management de la fonction dans la durée.

486 pages - 35,50 Euros

Dispo chez : www.amazon.fr

La boite à outils du responsable qualité

Florence Gillet Goinard, Bernard Seno- Dunod

Des mêmes auteurs que l'ouvrage précédent, 64 outils qualités essentiels présentés sous forme de fiches pratiques.

192 pages - 26,50 Euros

Dispo chez : www.amazon.fr



W. Edwards Deming -Cet ouvrage de Edwards Deming présente une réflexion de fond à propos des pratiques managériales et du rôle des démarches qualité. Cet ouvrage a été tiré a plus de deux millions d'exemplaires pour sa version internationale.Dispo chez : www.amazon.fr





