Responsable Sécurité du Systèmes d'Information (RSSI)

L e RSSI, Responsable Sécurité du Système d'Information, est le spécialiste en charge de garantir la disponibilité du Système d'Information tout en en assurant l'intégrité. Il met en place, et gère dans une démarche d'amélioration continue, les solutions de prévention des attaques en conformité avec les standards adéquats. Rôle, métiers et fonctions.

Rôle du RSSI

Avec l'ouverture sur l'extérieur des systèmes d'information , la question de la sécurité est devenue particulièrement aigüe. Le Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information, le RSSI (Chief Information Security Officer, CISO) détient désormais un rôle de première importance. Le fonctionnement de l'entreprise intégrée est totalement dépendant de la disponibilité du SI.

Données sensibles

Nomadisme et BYOD

D'autre part, les fichiers sont toujours plus sensibles. Les données produits, clients, fournisseurs sont autant stratégiques que confidentielles. Ils nécessitent une protection sans faille de toutes intrusions non autorisées, externes et internes.L'explosion de l'usage des tablettes et smartphones changent la donne de l'utilisation des systèmes d'information de l'entreprise, voir ici BYOD, "Apportez votre propre terminal". Pour une plus grande souplesse et une meilleure, il semble tomber sous le sens que chacun puisse se connecter aux données de l'entreprise où qu'il soit et avec sa propre interface. Cette ouverture est un vrai casse-tête pour le RSSI qui devra se consacrer sans tarder à la réalité de "l'entreprise numérique".

Attributions du RSSI

Ce professionnel est en charge de l'ensemble de la gestion des risques informatiques de l'entreprise. Expert attitré de la question, il contribue activement à la définition et à l'élaboration de tous les nouveaux projets. Il élabore le plan de gestion d'urgence pour assurer la continuité d'activité (disaster recovery), et précise les moyens et principes du fonctionnement en mode dégradé.

Prévention

Son rôle ne s'arrête pas là. Il est aussi en charge de l'instauration d'une véritable politique de prévention. Il communique largement auprès de l'ensemble du personnel de l'entreprise et de ses partenaires. Il organise et anime des formations afin d'inciter les utilisateurs à mettre en place les précautions d'usages retenues pour garantir l'intégrité durable du système information . La veille technologique et stratégique spécifique et le suivi précis de la législation sont aussi part entière de ses attributions.

Amélioration continue

Les méthodes et outils du Responsable Sécurité

La sécurité est un processus d'amélioration continue. L'élaboration de la politique sécurité et les conditions de son déploiement se déroulent dans une optique d'amélioration continue et une logique d'évaluation de la performance . L'élaboration du tableau de bord sécurité est un préalable incontournable.Le Responsable sécurité dispose des outils et méthodes suivants :

À ce sujet, voir aussi

Comment Sécuriser le Système d'Information ?

Paradoxalement, la question de la sécurité du système d'information est encore aujourd'hui pour bien des entreprises le parent pauvre lorsqu'il s'agit de définir les enveloppes budgétaires. Malgré la multiplication des menaces, malgré l'importance prise par le numérique et donc le SI dans le fonctionnement de l'entreprise, nombre de décideurs s'imaginent protégés par leur bonne étoile. Le jour où celle-ci s'est inscrite aux abonnées absents, c'est la catastrophe. Pourtant, les solutions préventives existent, il suffit de les mettre en oeuvre, voyons comment.

La gestion des risques du projet

Bien trop de managers peu expérimentés négligent l'analyse des risques, une étape pourtant indispensable de la conduite de projet, indépendamment de son périmètre et de sa portée. En ne considérant pas la prévention des risques à sa juste valeur on se condamne à répéter sans fin les mêmes échecs. Bâcler l'analyse de risques n'est rien d'autre qu'une lourde erreur de management. Voyons comment identifier les risques du projet et les évaluer pour mieux les maîtriser.

La gestion des risques bien conduite se complète d'une gestion de la sécurité : confidentialité & intégrité. Au cours de la réalisation d'un projet, une multitude de documents circulent. Des documents courants dont la divulgation ne prête pas à conséquence, mais aussi des documents plus confidentiels destinés à un nombre de destinataires restreint et bien identifiés. Exemple pratique...

