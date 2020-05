Le projet Supply chain management

R éduire le projet Supply Chain Management à la seule gestion des approvisionnements serait une erreur. Le projet SCM sera envisagé comme la réalisation d'un système d'organisation global à part entière. éduire le projet Supply Chain Management à la seule gestion des approvisionnements serait une erreur. Le projet SCM sera envisagé comme la réalisation d'un système d'organisation global à part entière. La réussite du projet est en effet étroitement liée à la qualité des relations établies avec les partenaires du premier cercle de proximité.

La seule recette pour réussir le projet supply chain management n'est autre que de l'envisager sous l'angle de la création de valeurs pour l'ensemble des partenaires concernés et ce dès les premières lignes de l'étude préalable. (www.piloter.org)

Conduire le projet SCM

Le projet Supply chain management s'intègre dans une démarche élargie pour prendre en compte les attentes spécifiques des partenaires. Bien conçue, Le SCM se doit d'assurer la gestion des flux et le pilotage complet de la chaîne étendue.

Les flux tendus

Dans un monde ultra-concurrentiel tel que nous le connaissons depuis trois décennies, le "client" n'est plus une chasse gardée. Pour les dénicher, les attirer puis les conserver, il n'y a guère d'autres solutions, à quelques exceptions près, que de maintenir les prix au plus bas, d'innover en permanence et d'être très rapide.

Tous les cycles se sont en effet accélérés, les cycles de production, de livraison, de conception et de mise sur le marché des innovations. Sans coopération entre l'ensemble des partenaires, il est quasi impossible de gérer ces cycles sans rupture. La communication entre les différentes entités, l'échange des informations essentielles tels que les prévisions ou les disponibilités, est la seule solution à cette équation à multiples inconnues.

Une fois le système en place SCM, Il est alors tout à fait envisageable de confier à des partenaires plus efficients que ce soit pour la question du coût final, du niveau qualité de la disponibilité et surtout de la rapidité. Les activités à forte valeur ajoutée comme la conception sont aussi concernées. Le Supply Chain Management assurera la gestion des flux et le pilotage complet de la chaîne étendue.

Projet Supply Chain Management et synergie

Qualité des échanges

Réactivité de la Supply Chain

Le projet Supply Chain Management est d'une portée stratégique . Pour bâtir une entreprise "étendue", les classiques relations entre fournisseurs et donneurs d'ordre limitées aux seuls échanges d'informations de service ne sont plus de mise. Il s'agit désormais de bâtir une stratégie commune, tout au moins pour les aspects concernant le thème du SCM. Il est indéniable que le système global incluant l'ensemble des partenaires n'est viable qu'à cette condition.Les informations seront largement échangées, partagées, expliquées, documentées. C'est justement la qualité du flux d'information qui assurera l'anticipation indispensable pour mettre fin aux ralentissements et ruptures d'approvisionnements pénalisant l'ensemble de l'offre client. C'est aussi la richesse des informations échangées qui permettra de prendre le virage de la flexibilité aussi bien en production qu'en conception.Réagir rapidement et être capable de mettre en place dans des délais acceptables la chaîne de production de nouvelles gammes sont aussi des garants de la pérennité client et de l'accroissement de la rentabilité globale.

Un conseil : En priorité, décloisonnez !

Le concept de SCM ne se limite pas exclusivement aux aspects logistiques, mais couvre l’ensemble du processus de production étendu. La SCM est, en fait, un véritable système d’organisation globale de l’entreprise et de ses partenaires.

Pour réussir son projet, il faut l’aborder dans sa globalité, sans omettre les attentes des partenaires. Chaque entreprise, maillon de la supply chain, a sa propre stratégie et le concepteur en tiendra compte.

Les objectifs du projet SCM ne satisferont pas exclusivement ceux du donneur d’ordre. Il faudra aussi répondre aux attentes des partenaires. La SCM doit être le mortier d’une véritable synergie.

Coopération et mesure de la performance

La qualité de la coopération ne se décrète pas. Elle se gagne en appliquant scrupuleusement les principes d'une démarche d'amélioration continue . Le tableau de bord de pilotage de la Supply Chain comportera nécessairement les indicateurs de mesure de la performance adaptés afin de piloter étroitement le progrès.

