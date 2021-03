Une bonne méthode pour se former seul

U ne méthode aussi simplissime qu'efficace pour se former seul et ce quel que soit le sujet choisi. Cette méthode de formation est inspirée de la méthode mise au point par ne méthode aussi simplissime qu'efficace pour se former seul et ce quel que soit le sujet choisi. Cette méthode de formation est inspirée de la méthode mise au point par Michael Faraday , génial savant et autodidacte philanthrope. Elle est aujourd'hui mise à jour pour profiter pleinement de la montagne de ressources du web. Cerise sur le gâteau, elle est accompagnée d'un ebook complet et gratuit !

Ce que nous savons est une goutte d'eau, ce que nous ignorons est un océan.

Isaac Newton

La méthode Faraday, une légende de l'autoformation

Apprendre tout au long de sa vie, voilà effectivement une belle ambition. C'est d'ailleurs l'unique moyen de maintenir ses neurones en pleine forme tout en rassasiant sa curiosité bien naturelle.

La quête de connaissance est un parcours sans fin mais tellement gratifiant. On apprend à ne plus fuir le doute, à prendre le recul suffisant en toutes situations et à se méfier des certitudes communément admises quoique non démontrées. C'est quelque part une voie royale vers une certaine forme de sagesse.

Nous sommes tous en chasse de nouveaux savoirs

Il est bien entendu recommandé, voire salutaire, de toujours chercher à améliorer son capital "connaissances". D'un point de vue professionnel notamment, c'est en effet le moyen le plus efficace de bénéficier d'une pole position dans la course à l'emploi et de prétendre aux postes les plus convoités.

C'est là tout l'intérêt d'une autoformation bien conduite, une démarche aujourd'hui favorisée par le web et les réseaux sociaux. Encore faut-il disposer de la bonne méthode pour éviter de se disperser et rester concentré sur le thème à étudier.

7 Habitudes pour se former tout au long de la vie

La méthode Faraday, une légende de l'autoformation

Alain Fernandez

130 pages Prix : 6,99 euros 0 euro

Éditions MIMISMO, ISBN : 9782956758815

Voir le Recto-Verso

Téléchargez le PDF

Grimpons sur les épaules des géants

L'autoformation n'est pas née avec le web, tant s'en faut. Steve Job, fondateur d'Apple ®, Bill Gates, fondateur de Microsoft ®, ou Michael Dell, fondateur de Dell Computer ®, pour ne citer que ceux-ci, sont des autodidactes, en tout cas pour le secteur des technologies.

Ils ont stoppé relativement tôt leurs études, et se sont formés seuls aux technologies de l'information. Bien avant eux, des savants comme Thomas Edison, André-Marie Ampère ou Michael Faraday ont construit leur savoir d'exception uniquement en étudiant seul des ouvrages bien choisis.

Dans cette étude, c'est ce dernier qui va retenir toute notre attention. En effet, Michael Faraday n'est pas seulement un savant de génie, c'est aussi un pédagogue émérite, un transmetteur de connaissances totalement désintéressé. Il consacrait beaucoup de son temps à vulgariser les sciences afin qu'elles soient accessibles à tous.

Après avoir lu l'ouvrage " The improvement of mind " de Isaac Watts écrit au XVIIIe siècle, vraisemblablement un ouvrage précurseur du développement personnel tel que nous le connaissons aujourd'hui, Michael Faraday développe sa propre méthode d'apprentissage, six bonnes habitudes en fait.

En bon passeur de connaissances, il l'enseigne à ses élèves et la recommande à tous les autodidactes. Aussi curieusement que cela puisse paraître et sans aucun risque d'anachronisme, ces six habitudes s'appliquent aujourd'hui quasiment à la lettre, autant pour la recherche d'informations sur le web que pour mieux exploiter les échanges sur les réseaux sociaux.

Le plan de formation pour ne pas se contenter d'empiler des briques de connaissances

Pour celui qui sait chercher, le web foisonne en effet de " briques " de connaissances. Mais une brique, plus une autre brique, plus encore bien d'autres briques n'ont jamais fait un mur, sinon un tas sans forme et sans grande utilité pratique.

Pour bâtir un premier mur, puis un autre mur et encore d'autres murs, et parvenir à édifier une construction, un plan de travail s'avère indispensable.

Une formation digne de ce nom est nécessairement planifiée et orientée. Un programme précis, le plan en quelque sorte, décrit les thèmes enseignés, et des objectifs judicieusement choisis balisent le processus de l'acquisition. Nous complétons la méthode de Michael Faraday d'une habitude préalable afin de se doter des moyens de construire un solide plan pour une autoformation correctement conduite.

La Méthode Faraday "augmentée"

Donner un sens à la démarche d'autoformation

1re habitude : Construire son programme de formation

Prospecter les connaissances

2e habitude : Prendre des notes à tout instant et en toutes occasions

3e habitude : Toujours tout vérifier

Échanger avec ses pairs

4e habitude : Entretenir une correspondance avec ses pairs

5e habitude : Échanger et confronter les idées

6e habitude : Éviter les controverses

Transmettre ses savoirs

7e habitude : S'exprimer aussi clairement que possible

Ce sont donc sept habitudes que nous allons étudier et détailler dans cette étude. Il est intéressant de noter que l'autoformation, ce n'est pas rester seul dans son coin. Dès la quatrième habitude, Michael Faraday place en priorité les règles d'une coopération bien conduite. Nous explorerons plus avant ses recommandations dans le cadre notamment des forums et des réseaux sociaux.

Remarque : L'intitulé de ce chapitre est un écho à la maxime "Nous ne sommes que des nains sur des épaules des géants" utilisée par bien des savants, de Isaac Newton à Stephen Hawking. C'est une marque de reconnaissance des apports de leurs prédécesseurs à la connaissance universelle.

Bien plus modestement, profitons nous aussi de ces enseignements et exploitons la méthode développée par l'un des plus célèbres autodidactes, reconnu et encensé dans le monde anglo-saxon.

SOMMAIRE

INTRODUCTION

Grimpons sur les épaules des géants

NOTE AU LECTEUR

1re HABITUDE CONSTRUIRE SON PROGRAMME DE FORMATION



Utiliser Xmind, un outil de création de Mind map

Choisir les bons objectifs de formation

Les erreurs à ne pas commettre Délimiter le périmètre de la formationChoisir les bons objectifs de formationLes erreurs à ne pas commettre

2e HABITUDE PRENDRE DES NOTES À TOUT INSTANT ET EN TOUTE OCCASION

Prendre des notes manuellement

Prendre des notes en ligne

Les erreurs à ne pas commettre

Coup d'oeil historique

3e HABITUDE TOUJOURS TOUT VÉRIFIER

De la propagation des idées reçues...

Mais si, heureusement, on commence à douter...

Erreur à ne pas commettre

Coup d'oeil historique

4e HABITUDE ENTRETENIR UNE CORRESPONDANCE AVEC D'AUTRES APPRENANTS, DES FORMATEURS, DES EXPERTS...

Être autonome, ce n'est pas être isolé

Rédigez des e-mails efficaces en 9 temps

Erreur à ne pas commettre

Coup d'oeil historique

5e HABITUDE METTRE EN PLACE UNE VéRITABLE COLLABORATION POUR CONFRONTER ET éCHANGER LES IDéES

Principe du réseautage

Un groupe sans conflit, ça existe ?

10 bonnes pratiques pour profiter d'un échange web

Quelle valeur recevez-vous du réseau ?

Erreur à ne pas commettre

Coup d'oeil historique

6e HABITUDE FUIR LES CONTROVERSES

Comment démarre une polémique sur le web en 4 temps

Le web, l'amplificateur de polémique

L'erreur à ne pas commettre

Coup d'oeil historique

7e HABITUDE NE PAS GéNéRALISER TROP RAPIDEMENT, S'EXPRIMER AUSSI PRÉCISÉMENT QUE POSSIBLE

Deux recommandations en une

L'erreur à ne pas commettre

Transmettre ses connaissances

Coup d'oeil historique

UNE RAPIDE BIOGRAPHIE DE MICHAEL FARADAY, UN AUTODIDACTE REMARQUABLE

Michael Faraday, le savant autodidacte

Michael Faraday (1791-1867) est l’un des principaux savants et découvreurs du XIXe siècle. Chimiste, puis physicien de renom, il fut le premier à isoler et à identifier le benzène. Spécialiste de l’électromagnétisme, ses travaux sont à l’origine du développement du moteur électrique et de la découverte des ondes radios électromagnétiques. Michael Faraday était aussi un autodidacte de génie, et c’est à ce titre que nous nous sommes intéressés à son parcours et à sa technique d’autoapprentissage.

Les 7 temps majeurs de la vie de Michael Faraday

À ce sujet, voir aussi

Qu'est-ce que la motivation ?

La motivation, c'est le carburant de tous les projets que l'on entreprend, quels qu'ils soient. La motivation c'est cette force obscure qui nous porte et nous permet de franchir les inévitables obstacles qui parsèment le chemin vers la réussite. Pour bien comprendre ce concept, nous étudierons deux types de motivation : la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Puis nous poursuivrons avec quelques conseils pour ne pas perdre la foi... Mais commençons par une définition.

Qu'est-ce que la motivation ? La motivation, c'est le carburant de tous les projets que l'on entreprend, quels qu'ils soient. La motivation c'est cette force obscure qui nous porte et nous permet de franchir les inévitables obstacles qui parsèment le chemin vers la réussite. Pour bien comprendre ce concept, nous étudierons deux types de motivation : la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Puis nous poursuivrons avec quelques conseils pour ne pas perdre la foi... Mais commençons par une définition. Les 7 qualités pour se former

Assurer soi-même sa formation, ce n'est pas être un stagiaire passif attendant patiemment qu'un enseignant lui remplisse le cerveau des indispensables connaissances. Nous sommes dans le cadre d'une démarche active. Il s'agit donc de prendre l'initiative en permanence pour bâtir son propre plan et choisir les meilleures sources d'information. Voyons les 7 qualités que tout auto-apprenant se doit de posséder ou le cas échéant d'améliorer.

Les 7 qualités pour se former Assurer soi-même sa formation, ce n'est pas être un stagiaire passif attendant patiemment qu'un enseignant lui remplisse le cerveau des indispensables connaissances. Nous sommes dans le cadre d'une démarche active. Il s'agit donc de prendre l'initiative en permanence pour bâtir son propre plan et choisir les meilleures sources d'information. Voyons les 7 qualités que tout auto-apprenant se doit de posséder ou le cas échéant d'améliorer. Évaluer l'acquisition des connaissances

C'est l'étape la plus délicate de la démarche. Il n'est pas évident d'évaluer seul sa propre performance lorsque depuis notre plus jeune âge, nous avons toujours été jugés par un regard extérieur. Dans le cadre de la formation, il ne s'agit plus d'être jugé pour être sélectionné, promus ou éjecté du parcours que l'on avait choisi. L'évaluation remplit un tout autre rôle bien plus important. Voyons comment faire.

Évaluer l'acquisition des connaissances C'est l'étape la plus délicate de la démarche. Il n'est pas évident d'évaluer seul sa propre performance lorsque depuis notre plus jeune âge, nous avons toujours été jugés par un regard extérieur. Dans le cadre de la formation, il ne s'agit plus d'être jugé pour être sélectionné, promus ou éjecté du parcours que l'on avait choisi. L'évaluation remplit un tout autre rôle bien plus important. Voyons comment faire.

Compétence et connaissance

La compétence n'est pas équivalente à la connaissance loin s'en faut. Être compétent c'est posséder les bonnes connaissances mais c'est aussi et surtout adopter les bonnes attitudes et mettre en pratique les bonnes aptitudes selon les situations. Précisons cette définition pour mieux comprendre.

À lire...

7 Habitudes pour se former tout au long de la vie

La méthode Faraday, une légende de l'autoformation

Alain Fernandez

130 pages Prix : 6,99 euros 0 euros

Éditions MIMISMO, ISBN : 9782956758815

Voir le Recto-Verso

Téléchargez le PDF

Objectif : Débusquer les pépites de connaissance dans le foutoir du web

Les 7 bonnes pratiques de l'autodidacte 4.0

Alain Fernandez

140 pages Prix : 6,99 euros 0 Euros

Éditions MIMISMI, ISBN : 9782956758839

Voir le Recto-Verso

Téléchargez le PDF

La boîte à outils des formateurs

Collection : BàO La Boîte à Outils

Fabienne Bouchut, Isabelle Cauden, Frédérique Cuisiniez

DUNOD

200 pages

Dispo : www.amazon.fr

Donnez envie d'apprendre !

Kit de survie du formateur

Sydo

Eyrolles

160 pages

Dispo : www.amazon.fr

Voir aussi la sélection de livres de référence du management et de l'entrepreneuriat. Ces ouvrages complémentaires du site peuvent être utilisés dans le cadre d'une autoformation :

Ouvrages de références Management et Entrepreneuriat

Crédit illustration : Pathdoc/Adobe Stock

Copyright : © Alain FERNANDEZ 1999-2020 Tous droits réservés





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 125)

Si vous souhaitez partager votre point de vue sur cet article, utilisez désormais Twitter ou votre réseau social favori.