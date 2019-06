Se former seul, construire son plan personnel

D 'aucuns vous diront qu'ils se forment en ligne sans effort, au quotidien et au gré des humeurs, virevoltant de site en site, butinant des connaissance ça et là. La technique pas trop épuisante convient parfaitement aux curieux qui se contentent de brèves notions sans chercher à les approfondir. Cette approche superficielle est totalement inefficace lorsque l'on envisage d'élargir son éventail de compétences. Voyons tout cela.

Plan de travail pour une autoformation réussie

Il est n'est guère possible de s'orienter dans le labyrinthe des contenus en ligne sans un plan personnel d'autoformation

Le projet d'acquisition de connaissances doit alors être conduit méthodiquement, avec des objectifs précis, pour donner sens à sa formation et baliser le parcours. attardons-nous un instant sur l'enchaînement logique d'une démarche typique autoformation. Nous en déduirons ensuite un plan de formation standard que chacun pourra adapter à ses propres besoins.

Les six étapes du plan de travail

Étape 1 Le Besoin

Étape 2 Mes armes

Quelles sont les compétences dont je souhaite disposer ?L'expression du besoin est naturellement le point de départ du plan de formation. Il s'agit d'identifier les compétences qui font défaut pour mieux exercer son métier, réorienter sa carrière ou, plus simplement, satisfaire son bien-être intellectuel.Quels atouts dois-je renforcer ?L'autoformation est une démarche active. L'auto-apprenant a l'initiative et ne compte que sur lui-même pour sélectionner les sources d'information, construire ses connaissances et évaluer son niveau d'acquisition. La curiosité la persévérance et l'esprit critique sont trois des sept points forts qui font la différence. Il est plus qu'utile d'établir un bilan des forces que l'on détient, sans aucun doute, mais qui méritent d'être consolidés.

Étape 3 Le nécessaire

Étape 4 Les possibles

Étape 5 Construire

Étape 6 Évaluer

Quelles sont les connaissances nécessaires pour acquérir les compétences convoitées ?L'identification des connaissances à maitriser n'est pas une étape difficile en soi. Elle ne peut cependant se dérouler en un seul temps. Il faut bien réfléchir quitte à revenir sur l'ébauche de schéma, et le modifier le cas échéant. Les outils de Mind mapping sont une aide précieuse pour identifier les principaux axes de prospection afin de bien cerner le sujet de notre étude sans se fourvoyer. Ce graphe résultat est le tableau de bord de l'auto-apprenant.Comment fixer les objectifs de formation ?Pour bien canaliser sa prospection, l'auto-apprenant se fixe des objectifs précis à atteindre. C'est une phase importante. Les objectifs de formation orientent et rythment la démarche d'autoformation, encore faut-il bien les choisir.Comment construire mes connaissances avec les ressources accessibles ?C'est le cœur de la formation. Rechercher l'information auprès des différentes sources disponibles, savoir l'évaluer, la hiérarchiser, l'éliminer le cas échéant ou l'intégrer dans son programme de formation, c'est cela construire sa connaissance.Mon niveau d'acquisition des connaissances est-il suffisant ?Une bonne évaluation périodique et rationnelle est le garant d'une autoformation bien conduite. C'est un premier juge de la qualité de l'acquisition des connaissances et des compétences.

À propos de l'étape Finale (F), notons que les compétences s'affirment et se confirment seulement et nécessairement après une pratique assidue sur le terrain.

A ce sujet, voir aussi

Se former seul, le parcours à suivre L'auto-apprenant s'interroge: Se former seul ? Pourquoi pas ? Bien sûr, c'est vraisemblablement une bonne solution, mais je ne sais pas trop comme m'y prendre...Réponse : Le tout, c'est d'adopter une bonne méthode et de la suivre, c'est cela qui est important. Elle vous guide, elle vous rassure et vous conduit à votre objectif.

Comment choisir un objectif de formation ? L'auto-apprenant s'interroge : Imaginons. Je me lance, j'étudie et malgré mes efforts, au bout d'un moment, j'ai le sentiment que je ne progresse pas assez vite. Comment savoir si j'ai le bon rythme et comment l'entretenir ? Réponse : Une seule solution : se fixer des objectifs soigneusement choisis et pas trop ambitieux, juste ce qu'il faut. Ainsi on sait toujours ou on en est, et on se motive en les accomplissant. Voyons comment s'y prendre.

7 Habitudes pour se former tout au long de la vie

La méthode Faraday, une légende de l'autoformation

Alain Fernandez

110 pages Prix : 9,90 Euros

Livre broché et illustré, Format :15,2 x 22,9 cm

ISBN : 978-2-9567588-0-8

Editions Mimismo

En stock chez : www.amazon.fr

Ebook Kindle

Ebook epub

Téléchargez l'extrait (PDF)



Objectif : Débusquer les pépites de connaissance dans le foutoir du web

Les 7 bonnes pratiques de l'autodidacte 3.0

Alain Fernandez

137 pages Prix : 9,90 Euros

Livre broché et illustré, Format :15,2 x 22,9 cm

ISBN : 978-2-9567588-2-2

Editions Mimismo

En stock chez : www.amazon.fr

Ebook Kindle

Ebook epub

Téléchargez l'extrait (PDF)

