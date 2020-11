Tableau de bord équilibré, un résumé

U n résumé rapide de la méthode balanced scorecard, le tableau de bord équilibré, une manière de "Digest" pour se faire une idée avant de poursuivre avec la lecture complète et détaillée du dossier consacré à ce thème majeur du pilotage de la performance.

Le principe du Balanced Scorecard pour les managers pressés...

La principale difficulté n'est pas de concevoir la stratégie mais bien de la déployer concrètement.

Définition du tableau de bord équilibré

En partant du constat en exergue de cette page, Robert Kaplan et David Norton ont conçu le désormais fameux Balanced Scorecard (tableau de bord prospectif ou tableau de bord équilibré) pour faciliter la conception d'une stratégie concrète et en assurer le déploiement au niveau opérationnel.

Le principe du Balanced Scorecard : Décliner la performance

Durant de longues années, les entreprises se sont contentées de mesurer la performance en suivant les résultats financiers. Cette vision, que l'on qualifie aujourd'hui de partielle, était pourtant suffisante lorsque le contexte était stable et la vitesse d'évolution relativement lente.

Dans un contexte aux changements rapides et à la concurrence exacerbée, il est hautement recommandé de décliner la performance sous toutes ses formes afin de prendre les meilleures décisions et ne plus se limiter à ne mesurer la performance que dans sa dimension financière. Celle-ci est en effet une boucle à long terme qui ne permet pas d'agir en temps et en heure.

Pour Robert Kaplan et David Norton, la réussite de la mise en oeuvre de la stratégie, c'est-à-dire lorsque la création de valeurs est au rendez-vous, dépend de la qualité du management de perspectives bien définies.

Les 4 perspectives des Balanced scorecard

Perspective financière : que faut-il apporter aux actionnaires ? Perspective client : que faut-il apporter aux clients ? Processus interne : quels sont les processus essentiels à la satisfaction des actionnaires et des clients ? Apprentissage organisationnel : comment piloter le changement et l'organisation ?

Avec le balanced scorecard (tableau de bord prospectif), Robert Kaplan et David Norton proposent ainsi de décliner la performance selon 4 perspectives :

Dans sa première livraison, le Balanced scorecard proposait une approche fondée sur 4 points d'appui essentiels :

Transformer la vision stratégique en objectifs opérationnels Communiquer la vision stratégique et les objectifs, les relier à la performance individuelle Planifier sur le terrain, décliner les objectifs et fixer les enjeux quantitatifs Exploiter le retour d'expérience,La boucle, le feed back, l'apprentissage et l'alignement stratégique

Par la suite, les auteurs ont amélioré la démarche en développant la problématique de la causalité : voir à ce sujet les Strategy Maps et le livre Strategy maps Puis, ils ont pris en compte la dimension "Corporate" : voir le livre Alignement stratégique : Créer des synergies par le tableau de bord prospectif.

Mise en garde

Cette méthode est bien plus délicate à mettre en oeuvre qu'il n'y paraît.Rappelons que selon les auteurs, 60% des organisations ne créent aucun lien entre le budget et la stratégie. De toute façon, 85% des dirigeants passent moins d'une heure par mois à parler stratégie.

Voilà de quoi commencer à envisager l'ampleur de la réforme des mentalités et des difficultés à surmonter pour la conduire à son terme. Il sera aussi prudent de se méfier des approches librement inspirées du Balanced Scorecard proposées autant en Europe qu'aux Etats-Unis par les cabinets de consultants spécialistes en simplification de problèmes.

Mais comme pour tout projet d'envergure, le passeur d'ordre ne perdra pas son temps à approfondir la question en se plongeant au coeur des textes et des livres ici sélectionnés. Bien connaître son sujet, aussi bien en terme de besoins que de solutions possibles, est encore le meilleur moyen pour juger de la "capabilité" d'un prestataire.

Pour approfondir er mieux comprendre

Balanced Scorecard ou tableau de bord prospectif

le Balanced Scorecard (BSC) n'est pas un simple instrument de mesure. C'est, selon les auteurs Robert Kaplan et David Norton, un système global de clarification et de formalisation de la stratégie des organisations afin de la déployer et de la mettre en oeuvre plus efficacement. Sa conception et son déploiement implique nécessairement une refonte organisationnelle globale se traduisant dans les faits par l'instauration d'un mode de management adapté au nouveau principe de pilotage.

Les cartes de stratégie ou Strategy maps ou encore carte stratégique, les pro and con. Le balanced Scorecard de Robert Kaplan et David Norton (tableau de bord équilibré ou prospectif dans sa traduction française)

Commentaires et critiques des cartes de stratégie, les Strategy map élément clé du balanced Scorecard de Robert Kaplan et David Norton (tableau de bord équilibré ou prospectif dans sa traduction française)

