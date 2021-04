Data Mining, explorer les données du Data Warehouse

I l ne suffit pas de stocker une multitude de données au sein d'une base spécialisée, Data Warehouse ou Big Data, encore faut-il les exploiter. C'est là le rôle du Data Mining qui, bien utilisé, saura tirer les enseignements contenus dans cette masse de données bien trop importante pour se contenter des seuls outils statistiques. Voyons, le principe, les méthodes utilisées, les outils et un cas concret mettant en évidence l'importance de la qualité des données.

Le Data Mining, qu'est-ce que c'est ?

1. Le diable est dans les détails.

2. C'est une erreur magistrale de théoriser avant de disposer des données. Sherlock Holmes.

C'est un outil d'exploration des données décisionnelles

: Le Data Mining est en fait un terme générique englobant toute une famille d'outils facilitant l'exploration et l'analyse des données contenues au sein d'une base décisionnelle de type Data Warehouse ou DataMart.

Les techniques mises en action lors de l'utilisation de cet instrument d'analyse et de prospection sont particulièrement efficaces pour extraire des informations significatives depuis de grandes quantités de données.



À quoi ça sert ?

Comment on l'utilise ?

: En peu de mots, l'outil de prospection Data Mining est à même de trouver des structures originales et des corrélations informelles entre les données.Il permet de mieux comprendre les liens entre des phénomènes en apparence distincts et d'anticiper des tendances encore peu discernables.A contrario des méthodes classiques d'analyses statistiques , cet instrument d'analyse est particulièrement adapté au traitement de grands volumes de données.Avec l'augmentation de la capacité de stockage des supports informatiques, un maximum de renseignements seront captés, ordonnés et rangés au sein du Data Warehouse Comportement des acheteurs, caractéristiques des produits, historisation de la production, désormais plus rien n'échappe à la collecte.

Avec le Data Mining, ces "téra-nesques" bases de données sont exploitables. Par exemple, le data mining est particulièrement précieux pour les sites de commerce en ligne. Ainsi équipés, ils disposent de la capacité d'établir une segmentation particulièrement fine afin de mieux connaître les clients et de mieux cibler les offres promotionnelles. Le chiffre d'affaires s'en ressent assurément.

Comment ça marche ?

Le principe : une démarche (simplifiée et didactique) en 5 temps majeurs.

Étape 1 : Définition du problème Quel est le but de l'analyse, que recherche-t-on ? Quels sont les objectifs ? Comment traduire le problème en une question pouvant servir de sujet d'enquête pour cet outil d'analyse bien spécifique ? À ce sujet, se souvenir que l'on travaille à partir des données existantes. La question doit être ciblée selon les données disponibles. Quel est le but de l'analyse, que recherche-t-on ? Quels sont les objectifs ? Comment traduire le problème en une question pouvant servir de sujet d'enquête pour cet outil d'analyse bien spécifique ? À ce sujet, se souvenir que l'on travaille à partir des données existantes. La question doit être ciblée selon les données disponibles.

Étape 2 : Collecte des données Une phase absolument essentielle. On n'analyse que des données utilisables, c'est-à-dire "propres" et consolidées. On n'hésitera pas à extraire de l'analyse les données de qualité douteuse. Bien souvent, les données méritent d'être retravaillées. S'assurer au final que la quantité de données soit suffisante pour éviter de fausser les résultats. Cette phase de collecte nécessite le plus grand soin. Voir en seconde partie de l'article un Une phase absolument essentielle. On n'analyse que des données utilisables, c'est-à-dire "propres" et consolidées. On n'hésitera pas à extraire de l'analyse les données de qualité douteuse. Bien souvent, les données méritent d'être retravaillées. S'assurer au final que la quantité de données soit suffisante pour éviter de fausser les résultats. Cette phase de collecte nécessite le plus grand soin. Voir en seconde partie de l'article un cas concret de projet Datamining où la qualité de la collecte laisse un peu à désirer...

Étape 3 : Construire le modèle d'analyse Ne pas hésiter à valider vos choix d'analyse sur plusieurs jeux d'essais en variant les échantillons. Une première évaluation peut nous conduire à reprendre les points 1 ou 2. Ne pas hésiter à valider vos choix d'analyse sur plusieurs jeux d'essais en variant les échantillons. Une première évaluation peut nous conduire à reprendre les points 1 ou 2.

Étape 4 : Étude des résultats Il est temps d'exploiter les résultats. Pour affiner l'analyse, on n'hésitera pas à reprendre les points 1, 2 ou 3 si les résultats s'avéraient insatisfaisants. C'est-à-dire qu'ils ne seraient pas en phase avec les objectifs fixés au temps 1. Il est temps d'exploiter les résultats. Pour affiner l'analyse, on n'hésitera pas à reprendre les points 1, 2 ou 3 si les résultats s'avéraient insatisfaisants. C'est-à-dire qu'ils ne seraient pas en phase avec les objectifs fixés au temps 1.

Étape 5 : Formalisation et diffusion Les résultats sont formalisés pour être diffuser. Ils ne seront utiles qu'une fois devenus une connaissance partagée. C'est bien là l'aboutissement de la démarche. C'est aussi là que réside la difficulté d'interprétation et de généralisation. Les résultats sont formalisés pour être diffuser. Ils ne seront utiles qu'une fois devenus une connaissance partagée. C'est bien là l'aboutissement de la démarche. C'est aussi là que réside la difficulté d'interprétation et de généralisation.

4 conseils complémentaires

Accordez le soin nécessaire à la phase de collecte des données La collecte des données est une étape fondamentale. Elle est longue et coûteuse. Il est indispensable de disposer de la garantie de la fiabilité des données avant de lancer la moindre analyse. L'étude des résultats mérite toute votre attention Il ne faut pas hésiter à présenter différemment le problème et à tester d'autres techniques d'analyse avant de s'engager sur un résultat. Cet instrument n'est pas non plus un oracle absolu Une absence de réponse du système ne doit pas être systématiquement considérée comme une négation. Il faut quelquefois prendre la précaution d'aborder le problème sous un autre angle avant de s'engager. Se souvenir qu'identifier une corrélation, ce n'est pas nécessairement découvrir une nouvelle causalité Lire à ce sujet l'article : Corrélation n'est pas causalité

Les techniques mises en oeuvre

Quelques produits types représentatifs

Différentes techniques sont proposées. Elles sont à choisir en fonction de la nature des données et du type d'étude que l'on souhaite entreprendre :

Principaux produits Open Source

La Collecte des données ou de l'importance des préliminaires...

Si vous voulez faire parler le data mining, commencez donc par Nettoyer vos données...

La phase la plus importante d'un projet se situe bien en amont du lancement proprement dit. On parle alors de l'avant-projet.

Cette caractéristique n'est pas propre aux projets technologiques. Lors de grands travaux de génie civil, le terrassement, la consolidation des sols, la préparation des fondations peuvent représenter une part importance du projet que ce soit en terme de coûts, de délais ou de compétences techniques à mobiliser.

La qualité de l'ouvrage dépendra directement du soin accordé à ces travaux préparatoires.

La phase la plus importante...

Dans le cadre d'un projet décisionnel , ce n'est pas la conception des interfaces utilisateurs mais bien les tâches de collecte, de nettoyage et de mise en forme des données qui constitueront le gros morceau, équivalent par analogie aux travaux de préparation des terrains du chantier de génie civil...

Cette phase préalable peut représenter plus des ¾ des coûts et des délais globaux du projet. Et les compétences techniques à mettre en place ne seront pas en reste. Cette phase essentielle était, il y a encore peu de temps, bien rarement estimée à sa juste valeur. Sa sous-estimation est pourtant l'une des principales causes des échecs des projets décisionnels.

Pourquoi ?

Les entreprises n'ont que rarement conscience de la lourdeur des travaux à entreprendre pour transformer des données de terrain en informations utilisables au sein du processus décisionnel. Les données collectées au coeur des systèmes de production, même lorsque ceux-ci sont pleinement opérationnels, ne peuvent être utilisées telles quelles à des fins décisionnelles. Les données, dites de production, sont trop souvent imprécises et incohérentes voire erronées.D'autre part, l'analyse décisionnelle consiste essentiellement à rapprocher des données de sources différentes. Cette opération fondamentale n'est possible que lorsque les informations utilisent un même format et sont dans une logique similaire de gestion. Il est simplement dommage qu'il faille trop souvent se casser le nez sur cette problématique fondamentale avant d'en saisir la portée.

Le datamining en pratique, une expérience de terrain

L'entreprise K, leader de son créneau, est sur un marché particulièrement complexe en terme de clientèle. K en effet propose une gamme de produits couvrant autant les besoins des particuliers que des grands comptes.

Jusqu'à ce jour, l'approche commerciale était particulièrement cloisonnée, et seules les techniques de segmentation trouvaient grâce aux yeux de la direction.

Le nouveau responsable marketing a, à juste titre, souhaité moderniser les outils afin de « transversaliser » l'analyse et décloisonner un tant soit peu l'approche classique.

« Accédons à la connaissance "client", elle est déjà dans les tuyaux. »

Une rigoureuse démarche méthodologique

Il a donc entrepris la mise en place d'une solide infrastructure de type data Warehouse afin de collecter et de centraliser le maximum de données susceptibles de délivrer un enseignement...Si la mise en place technique de l'infrastructure a été confiée à une entreprise spécialisée, l'alimentation de la base a, elle, profité des nombreuses demandes de stages étudiants qui ne manquent pas d'encombrer le bureau des responsables de RH C'est dire si la démarche a été morcelée.Il était alors temps d'investir dans un outil de prospection performant de type

Bien que plus aisé d'utilisation que les classiques outils d'analyses statistiques, le data mining exige une rigoureuse démarche méthodologique si l'on souhaite en extraire un quelconque enseignement (définition du problème, délimitation des données de travail, choix de la méthode d'analyse...).

Il n'est pas superflu de se faire assister d'un consultant spécialiste de la question (celui qui m'a relaté cette anecdote que je publie avec son autorisation), histoire de domestiquer l'outil et d'exprimer correctement les préoccupations des demandeurs.

« Ah ! Ça y est ! »

Quelle surprise, les résultats étaient particulièrement originaux !

Mais l'enthousiasme fut de courte durée.

Les résultats étaient surtout totalement incohérents.

« Y a quelque chose qui cloche... »

Il fallut alors dérouler de nouveau le fil et reprendre la procédure. Mêmes résultats. Tout aussi lamentables.

« C'est de la faute à qui ? »

Était-ce l'outil ? Était-ce le consultant ?

Il n'y a pas à tortiller, c'est la faute du consultant !

C'est là où ce dernier se retrouve au pied du mur. Car bien sûr les soupçons d'incompétence commencent à peser lourdement sur ses épaules.Vieux routier cependant, il ne perdit pas plus de temps et plongea la main au coeur même du système pour en extraire quelques données à fin d'analyse. Bien que la direction l'ait assuré de la qualité du travail de collecte , il savait d'expérience que les principaux problèmes venaient généralement de ce point précis.A-t-il cependant à ce stade manqué de tact ? En tout cas lorsqu'il annonça que les données méritaient d'être « nettoyées », il découvrit jusqu'où pouvait se cacher la susceptibilité.

En fait non, le responsable, ce sont les données ou plutôt la collecte des données

« Nos données ne sont pas propres ? Il faudrait les nettoyer ? »Il aurait mis en doute le soin corporel de ses interlocuteurs du style, que la réaction n'aurait pas été plus épidermique. Il faut dire aussi à leur décharge que l'investissement global commençait à être conséquent. Ils auraient enfin voulu disposer des enseignements promis.

Une fois la tension un peu retombée, le consultant a pu démontrer calmement la source des problèmes. Bon gré mal gré, ses interlocuteurs se sont finalement ralliés à son analyse et ont alors investi ce qu'il fallait en terme de temps et de moyens pour accéder à une gestion de qualité des données décisionnelles. Je vous passe les détails de cette longue reprise.

On recommence... Et ça marche !

Enfin ! Le système est opérationnel.

La procédure d'analyse a été relancée.

Et Bingo !

La boîte magique a parlé !

Des résultats tout à fait plausibles tombent !

« Ça à l'air bon ce coup-ci ! »

Plausibles ? Oui.

À peu de choses près, ils correspondaient aux attentes et étaient en accord avec les suppositions. Ils confirmaient les hypothèses et infirmaient les contre hypothèses soumises.

D'aucuns se sont d'ailleurs interrogés à haute voix sur l'intérêt de l'investissement.

« Tout ça, on le savait déjà... »

Ont-ils raison ?

Et d'après vous ?

Qu'en pensez vous ?

N'est-ce pas une information de choix que de voir se confirmer ses suppositions ?

Quitte à choisir, autant bâtir ses décisions sur des certitudes !

Data Mining et Big Data

Une chose est certaine, on ne prend pas de décision à partir de suppositions . On bâtit difficilement une stratégie cohérente en se fondant sur des croyances et des « On dirait que ».Il est indispensable de diminuer le risque avant de s'engager sérieusement ; de s'éloigner du doute pour s'approcher de la certitude; de déplacer le curseur sur l'échelle des croyances depuis la vague impression jusqu'à "l'intime conviction". C'est aussi à cela que servent les outils d'aide à la décision dont le data mining fait partie.Ensuite est-ce que l'investissement était rentable ? Question qui semblait être le corollaire de la précédente.Pour cela il faut laisser passer un peu de temps, puis tenter de confronter la rentabilité des décisions prises en s'appuyant sur l'outil avec l'investissement proprement dit. En général, on se contente d'une appréciation à l'estime.Une autre façon de faire serait d'apprécier le manque à gagner de la non décision.Le thème de la qualité des données est pleinement amplifié avec le phénomène Big Data . La qualité de la collecte sera toujours le parent pauvre du projet. Négliger la collecte des données et son contrôle qualité , ce n'est rien de moins que de tracer une voie royale vers un échec assuré.

De toute façon, la collecte d'un grand nombre de données, indispensable pour une meilleure connaissance des problématiques de l'entreprise, exige le déploiement d'une infrastructure de collecte nécessairement coûteuse. L'énigme pas vraiment facile à résoudre est : Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Autrement dit, est-ce que la qualité des décisions prises à l'aide des résultats du Data Mining compenseront l'investissement consenti ? De toute façon, la collecte d'un grand nombre de données, indispensable pour une meilleure connaissance des problématiques de l'entreprise, exige le déploiement d'une infrastructure de collecte nécessairement coûteuse. L'énigme pas vraiment facile à résoudre est : Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Autrement dit, est-ce que la qualité des décisions prises à l'aide des résultats du Data Mining compenseront l'investissement consenti ?

Attention au mythe de l'information "magique"

On apprend beaucoup de choses à étudier des données nombreuses, fiables et de qualité. On perçoit mieux le comportement des utilisateurs et des clients. Mais si les données révèlent plus ou moins clairement CE QUE font les clients, elles ne diront jamais POURQUOI ils le font, pourquoi ils agissent ainsi. C'est pourtant là que se trouve la clé d'un projet d'innovation réussi.

Est-ce- une "pépite" ou d'un "diamant" qu'il s'agit de dénicher un peu à la manière des "chercheurs de trésor" qui ratissent les plages l'été ? Équipés d'un détecteur de métaux dernier modèle, ils sont là, attentifs au moindre signal de leur poêle à frire, espérant découvrir soit une bague ou un vieux camé, unique souvenir d'un parent regretté, soit une broche, relique d'un amour perdu. Ils devront se contenter d'une capsule de bière ou d'un quelconque morceau de métal sans intérêt. Mais ce n'est pas grave, ça ne marche pas à tous les coups, l'optimisme est là et ils continuent à ratisser méticuleusement la plage.

Encore aujourd'hui, bien des fournisseurs de solutions décisionnelles tentent d'attirer les plus crédules avec les mêmes slogans illusoires que ceux utilisés par les vendeurs de détecteur de métaux : "Vos données valent de l'or, apprenez à trouver la pépite qui s'y niche".

Alors faut-il s'équiper de poêle à frire pour trouver la fameuse pépite ?

La quête est aussi vaine que celle de notre prospecteur des temps modernes cité plus haut. Il n'y a pas de pépite.

L'information susceptible de déclencher la décision gagnante n'existe pas.

Il n'y a que des données dans les bases. Des données qu'il s'agit de collecter, de trier, de structurer, de synthétiser, de partager surtout, et là, si l'on s'y prend correctement, on fabrique quelque chose d'une valeur inestimable : la connaissance...

Qu'est-ce que le Text Mining ?

Définition et outils de Text Mining, un premier exemple historique pour bien comprendre l'importance d'extraire le sens de documents non structurés, suivi d'un second exemple bien plus récent où cette idée d'extraire des résumés synthétiques pour créer des documents d'intérêts en automatique prend tournure sur le web pour au final construire une wikipedia bis entièrement automatiquement.

Qu'est-ce qu'un arbre de décision ?

Qu'est ce qu'un arbre de decision ? Comment le bâtir, comment l'utiliser, quelles en sont les variantes ? Méthodes et outils d'analyse de la Business Intelligence.

Qu'est ce qu'un arbre de decision ? Comment le bâtir, comment l'utiliser, quelles en sont les variantes ? Méthodes et outils d'analyse de la Business Intelligence.

Analyse prédictive et réseau de neurones, définition

Analyse prédictive et réseau de neurones Méthodes et outils d'analyse de la Business Intelligence.

Analyse prédictive et réseau de neurones Méthodes et outils d'analyse de la Business Intelligence.

Analyse prédictive et réseau de neurones Méthodes et outils d'analyse de la Business Intelligence.

