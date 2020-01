Gouvernance des données de l'entreprise

L 'importance de la gouvernance des données n'est plus à démontrer. Pour "transformer" les données en informations puis en connaissances, il est nécessaire d'investir dans la technologie. Les techniques, méthodes et outils d'ETL, Extract Transform Load remplissent cette fonction. Mais la technologie n'est pas suffisante pour régler la question. Collecter des données tous azimuts, sans une logique préalable, sans définir une stratégie spécifique peut s'avérer nettement moins profitable que prévu. 'importance de la gouvernance des données n'est plus à démontrer. Pour "transformer" les données en informations puis en connaissances, il est nécessaire d'investir dans la technologie. Les techniques, méthodes et outils d'ETL, Extract Transform Load remplissent cette fonction. Mais la technologie n'est pas suffisante pour régler la question. Collecter des données tous azimuts, sans une logique préalable, sans définir une stratégie spécifique peut s'avérer nettement moins profitable que prévu.

Définition

La gouvernance des données est une compétence transversale orientée Business Intelligence en charge des la gestion qualité des données. Cette compétence couvre plusieurs aspects que nous allons identifier et décrire au fil de cet article.

Gestion qualité des données

Les problèmes de "silos" et de cloisonnement, les délicates questions de nettoyage, de formatage et de consolidation tout comme le manque de compétence des intervenants pour évaluer l'importance de données, rebuteront les plus tenaces.Finalement, sans une gouvernance des données opérationnelle, la solution de la facilité l'emportera. On ne collectera que les données les plus faciles à collecter, sans vision d'assistance à la prise de décision, sans perspective de valeur ajoutée.

La différence entre un bon mécanicien et un mauvais mécanicien, tout comme la différence entre un bon mathématicien et un mauvais mathématicien, réside précisément dans cette capacité de choisir entre les données importantes et les donnés négligeables sur la base de la qualité.

Robert Pirsig Traité du Zen et de l’entretien des motocyclettes

Difficultés de la collecte

Cette question est aujourd'hui encore plus aiguë avec l'accroissement exponentielle de la quantité de données produites et la diversité des modes de stockage. Il s'agit en effet de maîtriser les stockages "traditionnels" de comme les bases de données relationnelles bases de données noSQL en plein essor tout comme les solutions SAAS pour les outils d' ERP SIRH ...

Gouvernance des données et stratégie de collecte

Quelles données devons-nous collecter ?

Quelles données devrons-nous archiver ?

Quelles données devons-nous rapprocher ?

Quelles données doit-on sécuriser ?

Pour assurer une collecte pertinente, il est essentiel de définir le "Pourquoi", pour quels besoins d'analyse, avant le "Comment", quelles techniques, quels outils. Cette démarche ordonnée permettra de poser les questions essentielles préalables à l'orientation du projet.Il sera aussi du rôle des responsables de la gouvernance des données de préciser les règles permettant d'évaluer l'importance des données à collecter et de veiller à leur application.

Mettre en oeuvre la gouvernance des données

Sécurité des données Le thème de la sécurité des données est indissociable, en tout cas sur le plan de la problématique à traiter, des questions de confidentialité. Dans tous les cas, la mise en oeuvre d'un programme de traçabilité des données essentielles s'impose.

Le thème de la sécurité des données est indissociable, en tout cas sur le plan de la problématique à traiter, des questions de confidentialité. Dans tous les cas, la mise en oeuvre d'un programme de traçabilité des données essentielles s'impose. Fiabilité des données Assurer un niveau de fiabilité acceptable des données à collecter n'est pas la moindre des questions prioritaires à traiter par la gouvernance des données. Quoi qu'il en soit, toutes ces questions seront développées et déclinées avant d'être posées et résolues au plus tôt, dès les prémisses de lancement du projet.

Deux caractéristiques incontournables : Sécurité et Fiabilité.

De l' informatique au patrimoine informationnel

Il y a peu encore, les technologies de l'information que nous appelions d'ailleurs « l'informatique » étaient synonymes d'outils d'automatisation. La majorité des projets avaient pour unique objet l'automatisation d'un processus existant afin d'en réduire les coûts....

La question du « traitement » était alors à l'avant-scène. Les données n'étaient considérées que dans les limites de leurs apports au bon accomplissement des traitements. Aujourd'hui, avec l'incertitude ambiante, les entreprises prennent conscience de la connaissance dont elles disposent ou pourraient disposer en interne, en organisant et en structurant les susdites données afin de les transformer en informations.

La donnée est devenue LA ressource précieuse

Les technologies décisionnelles sont au coeur de ce processus de transformation. Il ne s'agit plus de proposer de-ci de-là quelques schémas sensés synthétiser une chaîne de reporting mais bien de gérer le capital informationnel. La performance et la qualité de la gestion de ce patrimoine, car il s'agit bien de cela, seront la clé de voûte de la totalité des projets technologiques à venir. Autant démarrer en adoptant les bons fondamentaux.

De la donnée à la sagesse (Bon Sens)

La pyramide DIKW "Data Information Knowledge Wisdom" que l'on devrait traduire en français par DICS pour "Données, Informations, Connaissances, Sagesse", résume assez bien le rôle et le bon usage des données dans l'entreprise et ailleurs. C'est aussi le but ultime de la gouvernance des données : Parvenir à extraire et à construire un sens des données afin d'accroître la sagesse c'est dire le "Bon Sens" de ceux qui ont à décider.



Légende: Pyramide DIKW traduite

Intéressons nous aux transitions