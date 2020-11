Tableaux de bord sociaux, définition

L a valeur est créée par les hommes et les femmes de l'entreprise. En un contexte hyper concurrentiel, il est prudent de se placer dans une dynamique de progrès satisfaisant les salariés, notamment sur le plan du confort de travail et d'évolution de carrière, tout en assurant l'amélioration des dimension économiques et stratégiques. C'est possible ? Oui. Encore faut-il disposer des bons outils pour piloter le tableau de bord.

Qu'est-ce que le tableau de bord social ?

C'est un instrument qui facilite justement le pilotage de la création de valeur dans sa dimension humaine. Mais pas seulement. Bien conçu, il permet surtout de s'inscrire dans une logique de progrès continu sans négliger un seul aspect que ce soit la qualité de vie au travail, les relations avec les partenaires et les dimensions économiques et stratégiques.

Piloter la gestion des ressources humaines

La gestion des ressources humaines, d'autres diront tout aussi abusivement le "capital humain", est un pilier essentiel à la mise en oeuvre et au suivi de la stratégie. C'est d'autant plus vrai en ces temps d'incertitude et il n'existe pas d'autres ressources que celle de jouer la carte de la synergie.

La mesure de la performance GRH

Une gestion des ressources humaines efficace ne s'improvise pas. Il est donc particulièrement important d'adopter une démarche de progrès continu et de se placer dans une logique d'amélioration permanente. La quête de l'avantage concurrentiel est à ce prix.

La mesure de la performance est incontournable pour assurer l'efficacité de la démarche de progrès. Pour cela les tableaux de bord sociaux s'imposent. Ce sont des instruments essentiels du pilotage de la performance de la fonction GRH.



Exemple d'un indicateur RH mis à jour mensuellement

Selon la complexité intrinsèque du thème et de l'avantage concurrentiel poursuivi, plusieurs instruments de pilotage RH peuvent être conçus, chacun spécialisé sur un aspect précis. Par exemple, la gestion de la formation, le suivi des compétences, le management des hauts potentiels, la gestion de la mobilité et l'accompagnement des expatriés...



À ce sujet, voir aussi

Le tableau de bord des RH

Le tableau de bord des RH Ressources Humaines est l'instrument-clé du pilotage de cette fonction pour le moins complexe. Quoi qu'il en soit, la réalisation du tableau de bord de pilotage de la performance RH ne déroge pas aux principes fondamentaux, tels que les déroule la méthode Gimsi®.

Le tableau de bord des RH Le tableau de bord des RH Ressources Humaines est l'instrument-clé du pilotage de cette fonction pour le moins complexe. Quoi qu'il en soit, la réalisation du tableau de bord de pilotage de la performance RH ne déroge pas aux principes fondamentaux, tels que les déroule la méthode Gimsi®. Gestion des Ressources Humaines GRH

Qu'est-ce que la GRH Gestion des Ressources Humaines, la gestion du capital humain, la gestion du personnel, le tableau de bord social, les tableaux de bord sociaux...?

Gestion des Ressources Humaines GRH Qu'est-ce que la GRH Gestion des Ressources Humaines, la gestion du capital humain, la gestion du personnel, le tableau de bord social, les tableaux de bord sociaux...? Performance des Ressources Humaines

Dans un contexte économique où l'innovation fait la différence, la mesure de la performance des Ressources Humaines se doit d'être au coeur des préoccupations des entreprises. En effet, il ne s'agit plus de s'imaginer trouver la niche miraculeuse où il suffira de produire indéfiniment le même produit, autrement dit découvrir la vache à lait éternelle. Non, aujourd'hui il faut au contraire tout mettre en oeuvre pour dynamiser l'esprit de création et l'inventivité des femmes et des hommes de l'entreprise. Mais on n'y parviendra pas sans une mesure précise et rigoureuse de la performance des RH.

À lire...

En des temps pour le moins bouleversés, le pilotage efficace est l'affaire de tous. Encore faut-il bien comprendre les enjeux de la mesure de la performance et de la délégation pour construire les tableaux de bord les mieux adaptés aux managers innovants...

Les Tableaux de Bord du Manager Innovant

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Auteur : Alain Fernandez

Éditeur : Eyrolles

Une méthode concrète pour dynamiser la prise de décision sur le terrain.

Lire la fiche détaillée »»»

Pour acheter ce livre :

Guide pratique pour concevoir et réaliser le tableau de bord de pilotage de l'entreprise, d'un service ou d'une activité particulière ou encore d'un projet.

Fondé sur un principe "Do It Yourself", il vous permet de bâtir un instrument opérationnel rapidement et à moindres coûts. Nul besoin d'être un expert Excel, les connaissances de bases sont bien suffisantes pour bâtir un outil qui n'a rien à envier aux solutions "clés en mains" plus coûteuses et plus complexes...

L'essentiel du tableau de bord

Méthode complète et mise en pratique avec Excel

Auteur : Alain Fernandez

Éditeur : Eyrolles

5ème édition révisée et complétée

Voir la fiche du livre »»»

Pour acheter ce livre :

Livre de référence pour bâtir le système de pilotage réparti de l'entreprise centré sur les tableaux de bord et l'aide à la décision pour tous. Une méthode en 10 étapes pour bâtir le système décisionnel de l'entreprise. Cet ouvrage, "long-seller", a été vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires...

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le projet Business Intelligence clés en main

Auteur : Alain Fernandez

Éditeur : Eyrolles

6ème édition révisée et complétée

Voir la fiche du livre »»»

Pour acheter ce livre :





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 45)