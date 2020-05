Comment construire le tableau de bord de pilotage du projet

L e tableau de bord, outil de prédilection du manager de projet, ne se limite pas au simple constat. Trop souvent réduit à la mesure des délais et des budgets, le tableau de bord du manager de projet reste incomplet pour remplir sa fonction d'anticipation et d'aide au pilotage. Il faut dépasser ce stade du constat après-coup et redéfinir cet instrument afin de mesurer toutes les formes de performances, sans omettre la gestion des risques et des menaces.

Développer les outils de pilotage

N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites ; décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Épictète

Il s'agit de concevoir et réaliser le poste de conduite du projet, autrement dit le tableau de bord, pour assurer un pilotage pro-actif.Être en mesure d'anticiper en toute situation est la base même du pilotage. Toute décision, quel que soit le degré d'urgence, doit être réfléchie et s'inscrire dans une logique stratégique de réussite.

Piloter le projet

évelopper les outils d'assistance à l'anticipation, ce n'est pas seulement mesurer. Le tableau de bord projet est un outil de pilotage à part entière assurant une mesure précise et orientée selon les axes d'amélioration jugés comme les plus efficaces par le manager et son équipe. C'est un instrument d'aide à la décision.

Les pratiques de bon sens

Pratique de bon sens 6

La prise de décision en entreprise

La prise de décision en entreprise n'est pas un exercice des plus simples. En temps d'incertitude, le meilleur choix n'est pas toujours clairement perceptible, loin s'en faut. Les méthodes et outils, dont le tableau de bord n'est pas le moindre, sont incontournables pour apporter un éclairage plus précis et limiter un tant soit peu la prise de risques. D'autre part, la prise de décision en équipe pleinement assumée par chacun des membres est la clé de l'innovation managériale. Voyons comment...

Le présent dossier est un fondamental du portail piloter la performance. Le tableau de bord est en effet le composant clé d'un management de la performance maitrisé. La qualité de sa conception conditionne la réussite de la mise en place d'une stratégie gagnante en théorie. Encore faut-il avoir bien saisi au préalable, le rôle et la portée de cet instrument d'aide à la décision.

S'il est relativement aisé de mesurer des coûts, des quantités et des minutes, ce ne sont pas toujours les unités les plus adéquates pour évaluer la performance. La mesure de la performance est en effet toujours étroitement liée à la stratégie poursuivie. Attention de ne pas se tromper de métrique pour ne pas mesurer n'importe quoi...

Au fil des années, le tableur Excel est devenu l'incontournable du poste de travail des managers et assimilés. Régulièrement mis à jour, l'éditeur a réussi le tour de force d'enrichir les fonctionnalités tout en simplifiant l'ergonomie. Toutes les briques sont donc disponibles pour bâtir un tableau de bord adapté aux nouvelles exigences des entreprises ... À condition de disposer d'une méthode efficace !

Concevoir et réaliser le tableau de bord de pilotage du projet, l'exemple du modèle 5 cadrans. Une démarche spécifique afin de concevoir un instrument multi cadrans et ainsi mieux anticiper les dérives potentielles.

Pratique de bon sens 7

Mesurer la performance pour assister la prise de décision, et uniquement pour cela.Ne pas se contenter de mesurer les délais et les coûts sans assurer le suivi des enjeux pour un tableau de bord "pro-actif" anticipant les dérives et contribuant activement à la prise de décision.

Idées fortes et thèmes traités :

Mesurer l'avancement

Instaurer un suivi des délais et un suivi des budgets : Les courbes en S

Comment suivre les enjeux

Anticiper les menaces

Pratique de bon sens 8

Le Kaizen et l'amélioration continue

Le Kaizen, terme que l'on peut traduire en français par Amélioration Continue, est bien plus qu'une simple démarche de changement. Il s'agit à la base d'une véritable philosophie de développement en continu sans brusquerie ni grande réforme radicale, une approche nécessairement coopérative, fondée sur le bon sens commun.

Mettre en place une démarche d'amélioration continue

Assurer la mesure de la performance des axes de soutien (exemple : la performance de la gestion documentaire)

Wiki et documentation

Utiliser un Wiki pour documenter le projet dans un principe de fonctionnement coopératif et dynamique. Le déroulement du projet est une source de connaissances autant pour les acteurs directement sur le terrain que pour ceux qui interviendront sur de nouveaux projets. Aussi est-il primordial de thésauriser cette connaissance et de la structurer, afin que l'on puisse s'y référer aisément dans une démarche d'apprentissage collectif.

Adopter une démarche d'amélioration continue :Idées fortes et thèmes traités :

Pratique de bon sens 9

Anticiper les risques d'échec

Idées fortes et thèmes traités :

La gestion des risques du projet

Bien trop de managers peu expérimentés négligent l'analyse des risques, une étape pourtant indispensable de la conduite de projet, indépendamment de son périmètre et de sa portée. En ne considérant pas la prévention des risques à sa juste valeur on se condamne à répéter sans fin les mêmes échecs. Bâcler l'analyse de risques n'est rien d'autre qu'une lourde erreur de management. Voyons comment identifier les risques du projet et les évaluer pour mieux les maîtriser.

